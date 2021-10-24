Трусова на одной ноге выиграла короткую программу. А главная соперница с тройного акселя улетела в борт

Пока на «Гран-при США» русский подиум — разница между нашими и остальными слишком велика.

Фигурное катание. Гран-при США

Женщины

1. Александра Трусова (Россия) — 77,69

2. Дарья Усачева (Россия) — 76,71

3. Ксения Синицына (Россия) — 71,51



Танцы на льду

1. Мэдисон Хаббл/Захари Донохью (США) — 83,58

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 82,55

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 75,33

...5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 68,79

Трусову поддержали менее звездные россиянки

Взрослая серия «Гран-при» идет по сюжету юниорской — по крайней мере, в женском разряде. Из 4 миллиардов женщин в мире не нашлось пока такой, которая могла бы бросить вызов нашей одиночнице. Найдется все, как гласит лозунг одной российской IT-компании, но США, Япония и Корея ищут уже четвертый год и к Пекину могут явно не успеть. Субботний итог — весь подиум в короткой программе заняли россиянки: Трусова, Усачева, Синицына.

Ксения, которой выпало стартовать, сразу задала высокую планку. Она одна из немногих в сборной, кто осталась вне «Хрустального» и при этом делает четверные — то есть реально претендует на попадание на Олимпиаду (впрочем, не раз слышал, что попытки хантинга в лучшую школу мира предпринимались). 71,51 на международном арене после полутора лет отсутствия на ней — более чем достойно. По технике к Ксюше редко были вопросы, но и компоненты получились неплохие (31,89). На первенстве России в феврале 2020 года было 32,36.

Через одну выступала Усачева — и показала, почему многие фигуристки так хотят в «Хрустальный». Вроде бы у Ксюши был чистый прокат и даже чуть посильнее база — а более молодая Даша привезла ей 5 баллов. Много проблем у нее было в прошлом сезоне с лутцем, хотя он все равно набирал «плюсы». За рубежом ситуация не изменилась — ну и хорошо для сборной России. Привези сюда ISU будапештскую судейскую бригаду, которая рубила Щербакову, — Усачева могла уйти с катка с неясным ребром.

А так — заслуженный личный рекорд. 76,71 на первом взрослом старте, причем без подготовки в виде «челленджеров». Это сильно. По технике все по делу — сложнейшие заходы и замысловатые выезды и другие детали в команде Тутберидзе отточили донельзя. Хотя разница в компонентах на 2,5 балла с прекрасно катящей Синицыной видится преувеличенной. Данью инерции прошлого сезона, что ли.

Соперницы самоустранились

А что же там мир, который делегировал на борьбу с русской гегемонией американку Гленн, кореянку Ен Ю и японку Сакамото? Мир пока не тянет.

Гленн, от которой так ждали тройного акселя, на него в итоге не пошла. Гораздо больше впечатлила другая представительница США афроамериканка Старр Эндрюс — вокалом. Она решила, что недостаточно действовать на глаза зрителей, но пора приняться за уши. И откатала под программу на классическую песню At Last, но в своем исполнении. Не помогло — 61,54.

Главный момент вечера был в начале проката Ен Ю. Она могла выигрывать даже у Усачевой — но надо было делать тройной аксель. Вместе этого чемпионка Юношеской олимпиады упала и на пятой точке доехала до борта.

Сакамото была ближе всех. «Гладиаторша» (катает она под музыку из знаменитого фильма) за счет чистейших прыжков могла обгонять как минимум двух россиянок — но на заключительном каскаде потеряла оборот на флипе и 4 балла вместе с ним.

Трусова — великая!

Тревога, которая была за Трусову, не напрасна. Еще вчера она была, по информации американцев, на грани снятия. Но сегодня вышла и забрала свое. К выходу Саши зрители (в том числе картонные в зале) уже успели пронаблюдать с десяток лирических программ разной степени пронзительности и жалостливости, поэтому хотелось отжига. Человек, который впервые за много лет смотрел фигурное катание (с таким созерцал трансляцию я), заскучал примерно на третьей. А мы удивляемся, почему же все смотрят ММА и контактные лыжные гонки.

Нестандартно выступила разве что Катя Куракова с сочинским Мишкой в виде талисмана — там были хотя бы необычная хореография и какой-то ритм в музыке. Но Трусова была недосягаема. Она действительно вжилась в трагическую роль Фриды Кало, которая всю жизнь боролась. Саше сегодня достаточно было побороться три минуты — и она справилась эталонно, на 77,69 балла. Причем американские режиссеры (либо работники ISU) настолько заснули, что в титре выдали прошлогоднюю программу — Apassionata Евгения Плющенко.

Придирались к Трусовой разве что из-за платья. Лас-Вегас стал местом их премьер. Усачева вышла в привычных для этого сезона оранжевых цветах, снова напомнивших оттенок одной рыбы. Такие вещи — вообще дело вкуса. Одеяние Трусовой к Круэлле с газетой, кажется, большинству понравилось, хотя спровоцировало фестиваль шуток в соцсетях. Красно-черное платье к короткой, конечно, тоже стало объектом юмора.

Платье Александры Трусовой. Фото Twitter

Но так ли важно, во что одеты наши? Россия идет на третий русский подиум в начале сезона. Октябрьского переворота в фигурном катании не намечается, главное — удержать эту ситуацию до февраля, чтоб не произошло революции февральской.