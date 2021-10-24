Тутберидзе выиграла этап «Гран-при» в парном катании. Но проклятие произвольной программы у Тарасовой и Морозова пока не снято

Действующие чемпионы России заняли первое место на американском этапе «Гран-при».

«Гран-при» Skate America

Пары. Итог

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 222,50

2. Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония) — 208,20

3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 205,53

4. Алекса Книрим / Брэндон Фрэйзер (США) — 202,97

5. Джессика-Ноэль Калаланг / Брайан Джонсон (США) — 197,42

6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) — 183,12

7. Челси Лю / Дэнни О'Ши (США) — 175,40

8. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) — 147,61

Парный турнир ожидаемо был сосредоточен вокруг двух российских пар. Дебютанты серии Алина Пепелева и Роман Плешков, катались красиво, но, увы, второй день подряд пару подводят прыжки. Ошибки были и в каскаде: партнерша сдвоила первый прыжок в каскаде из трех тулупов, и на сольном тройном сальхове — падение у партнерши. В итоге — 118,97 балла за произвольную (183,12 по сумме) и вновь шестое место.

Бойкова и Козловский: пока не в форме

У чемпионов Европы достаточно сложная произвольная программа с точки зрения техники. Но ее дебют — с новым ярко-красным платьем у партнерши — получился скомканным. Первый же элемент — сложнейший каскад из двух тройных сальховов через ойлер — у пары не получился. К сожалению, Александра недокрутила второй прыжок и упала с него. А вот сольный тройной тулуп фигуристы сделали максимально синхронно.

Не получился у пары и выброс с флипа — вновь падение у партнерши. Второй же выброс риттбергер — без вопросов. Остальные элементы были сделаны без ошибок, но видно, что Бойкова и Козловский могут кататься намного лучше, увереннее.

В итоге ошибки дорого обошлись ученикам Тамары Москвиной — они уступили по сумме баллов даже японской паре Рику Миура/Рюичи Кихара: всего 205,53 балла по сумме и только бронза на данном этапе «Гран-при». А японцы явно дали понять: они способны навязать борьбу.

Безусловно, не самое лучшее выступление для пары, которая привыкла побеждать и всегда нацеливается на максимальный результат. Но это лишь старт сезона, первые соревнования, Бойковой и Козловскому еще предстоит выйти на пик формы. По словам ребят, они катали усложненный вариант своей произвольной программы. И они прекрасно понимают, что еще есть над чем работать.

«Мы пошли на определенный риск, решили попробовать усложненный вариант программы, не все получилось. Мы рады, что мы все-таки выступили здесь, несмотря на все сложности при подготовке к турниру. И сделали это неплохо. Сейчас нам нужно повышать стабильность, нужно, чтоб новые элементы становились нашими полноценными», — рассказал Козловский после произвольной программы.

Чемпионы Европы уступили более титулованным соотечественникам. И если в короткой программе решали детали, то в произвольной ошибки были явными. Бойкова и Козловский сами отдали серебро японцам, а золото — Тарасовой и Морозову. Ведь в случае чистого проката такой произвольной программы они могли бы быть недосягаемыми.

Тарасова и Морозов: снова ошибки в произвольной

Это уже третий турнир для пары, и вновь после хорошего проката короткой программы у пары появляются проблемы в произвольной. И снова этим проблемы связаны с техникой.

В этот раз у пары возникла проблема с прыжками. И виноваты оба: на тройном сальхове партнерша сдвоила элемент, а в каскаде из трех тройных тулупов ошибся уже партнер — и сделал только два прыжка из запланированных трех.

Тем не менее остальные элементы были выполнены на хорошем уровне. Тарасова и Морозов получили за свой прокат 142,14 балла — лучший результат в произвольной программе в сезоне. И уверенная победа на этапе «Гран-при».

«В целом хорошее впечатление сложилось от проката. Не могу сказать, что мы счастливы и довольны, огрехи испортили впечатление. Но мы мыслим позитивно касательно хороших моментов. Еще есть над чем работать, будем работать. Выводы уже сделаны, надо просто справиться. В программе, на соревнованиях. Проблем при подготовке не испытываем, всегда добиваемся чистых прокатов на тренировках», — заключил Морозов в эфире Первого канала.

В Лас-Вегасе Тарасова и Морозов первые, но ошибки, из-за которых фигуристы теряют баллы и проигрывают на турнирах, все еще никуда не делись. И если для Бойковой и Козловского можно сделать скидку в виде первого старта в сезоне, то для этой пары — уже нет. Евгения с Владимиром катаются на соревнованиях с августа.

Даниелян: чище, но без шансов

Мужчины. Итог

1. Винсент Чжоу (США) — 295,56

2. Шома Уно (Япония) — 270,68

3. Нейтан Чен (США) — 269,37

4. Шун Сато (Япония) — 247,05

5. Джимми Ма (США) — 228,12

6. Михал Бржезина (Чехия) — 227,47

7. Даниэль Грассль (Италия) — 221,43

8. Нам Нгуен (Канада) — 219,60

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 217,52

10. Артур Даниелян (Россия) — 214,93

Для фигуриста группы Елены Буяновой первый соревновательный день не задался. Но произвольная программа далась Даниеляну намного лучше короткой. Грубых ошибок было всего две — падение с четверного сальхова и степ-аут на тройном акселе. Остальные элементы были исполнены хорошо: тройной лутц, каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, каскад тройной флип + тройной тулуп, каскад тройной риттбергер + двойной аксель.

Евгения Медведева считает, что Артур может остаться довольным своим выступлением: «В произвольной было намного чище, чем в короткой. Небезошибочно, но радостно видеть Артура довольным. Это его первый этап «Гран-при» в жизни. Так приятно слышать аплодисменты настоящих зрителей. Была одна грубая ошибка — падение с четверного сальхова, чуть менее грубая — с тройного акселя, степ-аут. Самое важное, что он продолжил кататься и бороться», — заключила Евгения после проката Даниеляна.

Да и для первого старта в карьере в серии «Гран-при» уж больно жестокий состав попался Даниеляну. Он остался последним, но стоит ли его судить за это? С его контентом даже в случае чистого исполнения, наверное, можно было оказаться немного выше. Но не после такой неудачи в короткой программе. Изначально о борьбе за медали для Артура речи не шло, но для него важно было просто выступить — после годичного перерыва из-за травмы.

Чен: цель — шесть четверных в произвольной

Все остальные катались ненамного лучше, чем вчера, — ошибки, падения, срывы. Даниэль Грассль пошел на три старших четверных прыжка — лутц, флип и риттбергер — и все три сделал неудачно. Нейтан Чен заявил на произвольную программу какой-то космический контент — аж шесть четверных прыжков. И на тренировке он сорвал только два из шести. В прокате получилось то же самое.

Действующему чемпиону мира нужно было реабилитироваться после неудачного проката короткой программы. 22-летний фигурист стартовал с четверного риттбергера, затем сделал двойной лутц вместо четверного, далее прыгнул каскад из четверного флипа и тройного тулупа и вновь сделал бабочку — уже на сальхове.

Дальше все было без ошибок — тройной аксель, каскад четверной тулуп + ойлер + двойной флип и шикарная хореографическая дорожка под мощное музыкальное сопровождение — в лучших традициях самого Нейтана.

Тем не менее ни единого снижения за программу — ведь два четверных, которые не получились, были двойными, без падений и ошибок как таковых. Сумма баллов 269,37 баллов — не самая высокая для Нейтана, который набирал за 300 баллов в своей карьере.

Шома Уно также устроил прыжковую феерию — пошел на пять четверных прыжков. Тут были и риттбергер с ошибкой, и сальхов на две ноги, и флип во второй половине программы, опять же, с ошибкой. Два четверных тулупа в каскадах с двойным были сделаны чисто. Ошибки, конечно, не позволили японцу обойти Чена в произвольной программе — но запаса в короткой хватило, чтобы быть выше него по итогам двух прокатов.

Но больше всех впечатлил все-таки Винсент Чжоу — единственный, кто сегодня откатался чище остальных, да еще и с пятью четверными прыжками. Да еще какими — два сальхова, один из которых в каскаде, одиночные лутц, флип и тулуп. В протоколах после проката, конечно, появилось несколько букв q, что значит, что прыжок приземлен в четверть. 295,56 балла по сумме позволили ему обойти более именитого соотечественника и японца Уно.