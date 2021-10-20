Пионер Милохин, букет из рыбы и теплые объятия Загитовой: чем запомнится новый выпуск «Ледникового периода»

Фоторепортаж Дарьи Исаевой со съемок ближайшей серии телешоу Первого канала о фигурном катании.

Алина Загитова и Аглая Шиловская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова делится теплом с Аглаей Шиловской. Актриса и ее партнер по проекту Максим Шабалин должны были покинуть проект, но волевым решением Татьяны Тарасовой пара продолжит участие в «Ледниковом периоде».

Фурор произвел новый участник команды Татьяны Волосожар и Федора Федотова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фурор произвел новый участник команды Татьяны Волосожар и Федора Федотова. Пес по кличке Декстер великолепно исполнил свою роль и вызвал восторг публики и судей.

Ксения Бородина снова была раскритикована жюри. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ксения Бородина снова была раскритикована жюри. Даже моральная поддержка Пелагеи не смогла изменить низких оценок пары. Слабое катание телеведущей заметно портит выступления Ксении и Дмитрия.

Танец Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кровожадный танец Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова пришелся всем по вкусу. Участники по очереди пытались съесть друг друга, но исполнили этот непростой сюжет эмоционально и с юмором.

Дарья Мельникова и Максим Маринин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Дарья Мельникова и Максим Маринин спрятали лица под масками, чтобы создать особенное настроение в своем танце. Жюри не согласилось, что этот ход был удачным, но номер выделялся из общей массы.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев предъявили на суд публики бытовую танцевальную сценку под «Диалог у телевизора» Владимира Высоцкого. Разговор, без сомнений, удался!

Екатерина Боброва и Макар Запорожский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Екатерина Боброва отрастила рога. А ее партнер Макар Запорожский превратился в жирафа. Такое сотрудничество только изначально казалось сомнительным. В конце номера стало понятно, что лучшей пары в животном мире не найти!

Даня Милохин наконец-то сделал удачную поддержку с Евгенией Медведевой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Даня Милохин наконец-то сделал удачную поддержку с Евгенией Медведевой. Ребята заставили весь зал вспомнить детство и школьные годы.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Без обидных падений не обошлось. Это не сильно испортило общее впечатление от танца, но Илья Авербух заставил ребят переделывать этот кусок еще раз.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В финале танца пионеры-школьники оказываются на льду уже по задумке тренеров и радуются возможности поваляться на полу не меньше, чем настоящие пятиклассники.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова этот выпуск провела в платье с обнаженным плечом. Девушка заметно мерзла, зато образ получился новый и запоминающийся.

Яна Хохлова и Гела Месхи. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А в конце шоу был букет! Из настоящей рыбы. Судьи после выступления пары Яны Хохловой и Гелы Месхи потребовали букет на проверку и качеством «цветов» остались очень довольны.