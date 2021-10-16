В новом выпуске шоу постановки под музыку из мировых шедевров кино заставили судей расщедриться в оценках.

Третий выпуск «Ледникового периода» завершал первый отрезок проекта. После нового эпизода определились дуэты, которые попали в номинацию на выбывание, а остальные показали свой прогресс в катании и элементах. Участники боролись за благосклонность судей, а те, в свою очередь, выражали свои эмоции в баллах и не стеснялись искрометных высказываний.

Спасибо Илье, что скинул этот мох

Жюри расщедрились уже в самом начале шоу — оценки 6,0 так и сыпались практически после каждого проката. Из 13 дуэтов максимум получили семь, так что первая половина турнирной таблицы особо не поменялась. Видимо, чтобы поощрить развитие новоиспеченных фигуристов, судьи решили их поддержать.

Первый дуэт — и сразу 12 баллов. Яна Хохлова и Гела Месхи откатали танго из кинофильма «Запах женщины». Татьяна Навка отметила, что это настоящий оригинальный танец — имеется в виду отсылка к спортивным соревнованиям по фигурному катанию. Зрителям больше всего запоминаются высокие и изощренные поддержки, а вот судьям — шаги непрофессионалов. У Месхи они как раз в программе и нашлись.

Наталья Забияко и Никита Пресняков стали следующими «максималистами» этого выпуска — снова экстравагантные костюмы и крутой выбор музыки. «Битлджус» в исполнении дуэта получился не трагическим, а веселым и по-своему сумасшедшим. Правда, во время номера Никита поскользнулся, а Наташа случайно наехала ему на руку и сильно порезала ее. Этот момент обсуждали Илья Авербух и внук Аллы Пугачевой, так что ошибка на самом деле была. Руку сразу же замотали, а пара получила 12 баллов. Судьи так и не поняли, что это была грубая помарка, а не часть программы — так здорово ребята отыграли падение. А Максим Траньков восхитился выбором темы для постановки, пошутив о музыкальном вкусе Авербуха: «Спасибо Илье, что скинул этот мох. Когда я в «Ледниковом периоде. Дети» ставил «Битлджус», он крутил пальцем у виска».

Почему Авербух тебя топит

Двукратный олимпийский чемпион оценил и выступление своей жены Татьяны Волосожар. В начале проекта он и актер Федор Федотов договорились, что новый партнер Тани никогда ее не уронит. Пока такого и правда не было. Зато был совершенно воздушный и нежный номер на музыку из кинофильма «Парфюмер», который Максим Траньков тоже не сразу оценил. «Что делает этот Авербух, почему он тебя топит?» — возмущался чемпион мира в домашней обстановке. А теперь сам остался в шоке от того, как его «Танюха умеет кататься». Кстати, этот дуэт тоже заработал свои честные 12 баллов — говорить то стоит не столько про Таню, сколько про Федора, который отлично катит для непрофессионала.

Дарья Мельникова и Максим Маринин со второй строчки после трех выпусков никуда не ушли — всех продолжают восхищать их крутые поддержки, смелость Даши и мастерство Максима. И фильм-то они выбрали нестандартный и далеко не самый известный — «Аннет» этого года выпуска. Никто из судей не видел этого произведения, но отметили, что это к лучшему. Не было никакого внешнего контекста, привязки к другим постановкам и раздумий о связи между фильмом и программой.

Евгения Медведева и Даня Милохин тоже получили свои первые 12 баллов — за безбашенное катание и образы Джокера и Харли Квин. В гриме блогера была не узнать — казалось, что он повзрослел и вырос в прямом смысле. Женя отрывалась в программе так, как, возможно, никогда за всю свою спортивную карьеру. С самого первого выпуска было видно, что Милохин неплохо справляется с катанием, но не хватало какой-то парности. Это, кстати, отметила и Татьяна Навка, пожелав обрести ее в следующих постановках и поработать над этим с Ильей Авербухом.

Безобидный стеб над проектом

Лидеры проекта Оксана Домнина и Кирилл Зайцев решили пойти по-другому пути — в их номере партнерша была деревянной, негнущейся куклой, а партнер — живым человеком, влюбленным в нее. Максим Траньков назвал всю постановку «безобидным стебом над всем «Ледниковым периодом»», где обычно непрофессионалы-партнерши часто боятся оторваться от руки опытного фигуриста и самостоятельно заскользить по льду. Здесь же было наоборот, и это по-своему трудно для обоих участников. Татьяна Тарасова в начале даже не поняла номера и спрашивала саму себя, когда же Оксана начнет раздеваться — платье казалось уж слишком массивным и неудобным.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в паре с Макаром Запорожским заработала максимум — за два года участия в проекте это впервые. «Это лучшее из того, что ты когда-либо сделала. Как это получилось у тебя сегодня, я не знаю», — прокомментировала этот прокат Татьяна Анатольевна. Катя Боброва призналась, что подглядывала за другими и боялась, что их нежный номер будет хуже оценен судьями. Но прокат под «Однажды в Америке» впечатлил жюри и поставил жирную точку в третьем выпуске.

В номинацию попали Ксения Бородина/Дмитрий Соловьев и Аглая Шиловская/ Максим Шабалин. Второму дуэту просто не повезло — партнерше потребовалась срочная операция, так что пара пропустила третий выпуск и получила ноль баллов за прокат. А вот Ксении Бородиной судье продолжают ставить самые низкие оценки на проекте, и теперь только зрители смогут спасти ее и Диму Соловьева. Если бы это был все еще прошлый сезон «Ледникового периода», где олимпийский чемпион катался с Ольгой Бузовой, то они бы точно остались в проекте по решению фанатов. Теперь же — большой вопрос.