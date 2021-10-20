Интервью продюсера и постановщика Ильи Авербуха о паре Медведева — Милохин и проекте.

Осенью параллельно сосуществуют два вида фигурного катания — спортивное и другое, из телешоу. Кто-то его не смотрит, кого-то оно бесит. Но в этом сезоне участвующая в нем пара Евгения Медведева — Даня Милохин объективно обратила на себя внимание. Корреспондент «СЭ» пообщался с Ильей Авербухом о критике шоу, отношении к звездной паре и работе Алины Загитовой.

Сейчас появилась новая тема — ставить табу «да как вы можете?»

— Как вам новый сезон «Ледникового периода»? Четыре выпуска уже позади.

— На данный момент третий эпизод стал самым сильным с точки зрения и моей постановочной работы, и нашей подготовки пар. Каждый раз по-настоящему страшно начинать работу над новым выпуском, потому что кажется, что ничего уже нельзя придумать, абсолютное опустошение. Смотришь на них, и кажется, что все, что можно, выжато. Но нужно как-то опять себя заводить, хоть и проявляется усталость. Сейчас самое сложное начинается, скоро будет уже экватор. Кураж проходит, у всех наступает осеннее, так сказать, настроение, и мне надо держать, тянуть и мотивировать на всю эту историю.

Но я считаю этот сезон очень интересным, он получается самым ровным по участникам. Очень много интересных пар, одинаковых по уровню катания. Нет такого, что два-три дуэта — абсолютные лидеры, а остальные пытаются существовать в своей нише. Поэтому такие скачки в турнирной таблице. Моя задача — каждому дать свое. Думаю, борьба будет очень интересной. Конечно, в этом сезоне мальчишки-звезды взяли такой темп! Но девчонки скоро догонят.

— Женя Медведева и Даня Милохин — интересная и яркая пара, которую все обсуждают. Можете поделиться впечатлениями от работы с ними на льду?

— Вообще одна из миссий «Ледникового периода» — построить мост между поколениями. Многие нас смотрят и любят еще с первого сезона. Мне очень важно раскрывать людей. Сейчас появилась новая тема — ставить какие-то табу, отодвигать себя, ставить штампы «да как вы можете?». Ребят, мы одна семья, одна страна. Есть новое поколение, но мы должны говорить друг с другом, слышать друг друга. Зрители еще не видели — сегодня я одел Даньку в школьную форму. Это не случайно, чтоб было видно — он такой же пацан, какие были в семидесятые, восьмидесятые, девяностые, «Зурбаган». Господи! Это очень важная миссия. Прошу всех, кто выставляет какие-то бесконечные лагеря, «приемлю», «не приемлю», — просто откройте глаза и сердце. Прекратите ставить эти штампы и наклеивать ярлыки!

Мне работать с ними — одно большое удовольствие, правда. Поначалу я тоже боялся. Был, как все, под впечатлением от телевизионной картинки от Дани. Думал: «Сейчас вот эти штампы, приедет мальчик на «Майбахе», будет пальцы гнуть».

— А он на чем приехал?

— Он передвигается так, как он передвигается. Но тем ценнее, что это светлый и открытый пацан. Да, развивающийся, но при этом знаете с каким уважением он относится ко всему тренерскому составу? Всегда присутствует уважение, никакого панибратства, четкое исполнение всех задач, которые мы ему ставим. Более того, у нас есть девиз между собой — «синергия». Такая вот наша синергия вместе. Думаю, что и Женька Медведева классно раскрывается. Она умница. Терпеливая, многому его учит, трудится. Конечно, я считаю, что в данном проекте пара Медведева и Милохин — это явление.

Мимо проходит еще один постановщик проекта Максим Ставиский: «С удовольствием поддержу твои слова. Даня Милохин — красавчик, мы его очень любим!»

— Кажется, мы узнали победителя.

— Нет-нет, совсем не так! — снова вступает Илья. — Как я говорил, сезон очень ровный. Каждая пара раскрывается сама и нас раскрывает как постановщиков.

Надеюсь, у нас получится что-то похожее на параллельный прыжок

— Пара Женя и Даня — это ваша идея?

— Да. В фигурном катании есть определенные символы. Пара очень хорошо сходится, когда у обоих фамилии начинаются на одну букву. Это не так, голословно, мы все знаем прекрасные пары Бестемьянова — Букин, Валова — Васильев, Гордеева — Гриньков. Это и правда символика. Могу долго продолжать: Моисеева — Миненков и так далее. Это не случайность. Конечно, я не говорю, что выигрывают только такие пары. Но в этом есть определенная синергия тоже.

Еще раз хочу сказать, почему именно так получилось. У Дани Милохина есть вызов, и у Жени есть вызов. Я подумал, что им будет вместе интересно сосуществовать. Конечно, я не ожидал, что в Дане есть такой актерский талант. Очень боялся, что он среди актеров затеряется. Ну, пару раз покривляется, и все. Но откуда в нем столько глубины именно актерской и именно органики! Думаю, режиссеры, которые смотрят проект, видят, что он ничего не додумывает. Это, конечно, открытие и для меня.

— Постоянно говорят, что они безбашенные, но сложно же искать для них разные образы. Разве не так?

— Конечно, для постановщиков головная боль — всегда попадать с ними. Очень много ищу вариантов, Харли Квинн и Джокер были прекрасны — но это понятная история. А в четвертом выпуске будет трогательное перевоплощение. Мне было важно, чтобы Даня не кривлялся, изображая школьника, а именно был пионером. И он сделал все блестяще! Он был заботлив, так трогательно нес ее портфель. Это очень важное естество, оно касается всех участников. В чем загадка «Ледникового периода»? Не играть в это, а проживать. У Дани это получается.

— Параллельный прыжок нам ждать от них?

— Кстати, думаю, если бы Даня Милохин занимался фигурным катанием, он был бы очень хороший фигурист. У него все для этого есть. Мягкие сильные ноги, координация, быстро схватывает движения. Давайте не будем забегать вперед, сейчас мы делаем весь акцент на том, чтобы ребята больше становились парой. Это интересно им — и это сложно. Женя все-таки одиночница, и Даня рвется в бой сам, так что мы занимаемся скатыванием их как пары. Время еще есть. Но Даня — мальчишка и человек, ставящий перед собой задачи, которых никогда не было. Никто не прыгал в проекте. Не доходил до прыжков, хотя многие приходили с мечтой почему-то о тулупе (улыбается). У всех, наверное, на слуху аксель и тулуп. Одинарные были прыжки, но полтора оборота никто не пытался. Надеюсь, что у нас что-то похожее получится.

— Вы сказали о лагерях, противостоянии. Чувствуете недовольство проектом части публики?

— Я же пребываю в медийном пространстве. Недовольство всегда есть, судейством вечно недовольны. Предвзятость к Медведевой и Милохину определенно была, но ребята это сломали сразу же, первым выступлением. Я именно хочу обращаться к тем людям, которые «ничего не вижу, не хочу знать» — и сразу ставят штамп на лоб, бам! Поменьше штампов, упрощений! По всем вопросам. Это касается не только «Ледникового», он срез нашей жизни. Давайте меньше штампов на людей будем вешать. Больше будем открываться, любить друг друга и что-то создавать. Не разрушать!

Это не что-то голословное. Надо обсуждать, поддерживать близких вам людей, в том числе спортсменов. Впереди Олимпиада. Столько замечательных девчонок у нас будет выступать, танцевальных пар, других ребят! Я за то, чтобы поддерживать и сильных, и тех, у кого что-то не получается.

Не нужно делать выводы по не очень значительным турнирам

— Алина Загитова и Алексей Ягудин остались ведущими на второй сезон. Здесь не было сомнений, сразу так решили?

— Да. Мне кажется, это очень правильно. Во-первых, в завершении прошлого сезона Алина очень прибавила. Она чувствует себя комфортно, ей интересно в своей роли. Во-вторых, рад, что в одном проекте так или иначе участвуют Женя и Алина. Или Алина и Женя, надо все время, видимо, это повторять, нездоровая ситуация. Замечательно, что девчонки вместе, каждая развивается в своей нише, это очень хорошо. Захочет Алина вернуться на лед в качестве участницы, если, дай бог, «Ледниковый» еще будет существовать, — мы будем счастливы. Захочет стать ведущей других программ, как Алексей, — тоже прекрасно.

— Комментировать фигурное катание будете? Скоро «Гран-при» США уже.

— Думаю, где я смогу вырываться, то да. Вообще планирую, такие договоренности есть.

— Что в целом скажете по сезону? Кто-то впечатлил?

— Пока не о чем говорить. Все, что мог сказать, я сказал в комментарии контрольных прокатов — из того, что видел. Сейчас надо поменьше поднимать волну. Не нужно по не очень значительным турнирам строить выводы и долгоиграющие планы. Здорово, что все ребята соревнуются достаточно рано, это хорошо — пройти соревновательную практику. Но, думаю, до чемпионата России мы бесконечно будем находиться в этом гадании, кто, что и когда. Главное, чтобы без травм и чтобы все подошли к нему в идеальной форме, а победит тот, кто будет сильнее.