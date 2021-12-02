Кто может составить конкуренцию Михаилу Коляде перед Пекином.

До решающего предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию осталось три недели, и по факту теперь нам приходится только ждать развязки. Завязку делали фигуристы в течение трех месяцев, и она получилась весьма завлекающей. Да, не было взрывных событий, способных утянуть широкую публику, но для интересующихся ассортимент велик.

У женщин понятно все только с первым местом и тем, что Дарья Усачева выбыла из претендентов на Олимпиаду (по тому, как развивается восстановление, в Петербурге ее ждать не стоит). Но в остальном все очень плотно. В парах появилась солидная заявка поспорить с привычной тройкой Мишина/Галлямов — Тарасова/Морозов — Бойкова/Козловский. Ее оформили Павлюченко/Ходыкин, которым, правда, явно не хватает репутации у судей.

А тем временем в фигурном катании сегодня произошла настоящая драма. Одна из учениц Тутберидзе, Дарья Усачёва, вышла на разминку перед Гран-при Японии и получила тяжёлую травму — за три месяца до Олимпиады.



Здоровья Дарье! #занашудашу pic.twitter.com/MWsExwZYjw — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 12, 2021

В танцах и вовсе хаос. Безвластием это точно не назовешь, власть там явно появляется и крепчает. Вчерашнее усиление штаба пары Степанова/Букин Николаем Морозовым — возможный ответ на этот сюжет. Околофигурных событий тоже хватало — Косторная vs Глейхенгауз, Ходыкин vs Траньков, а Дэвис/Смолкин сейчас, кажется, против всех.

Может так статься, что до чемпионата России международных турниров мы не увидим. Это целиком и полностью зависит от японских властей, которые ограничили въезд иностранцев в страну, как в эпоху сакоку до 1853 года. Никаких инсайдов здесь быть не может — надо ждать милости подданых императора.

Коляда не тянет бремя лидера

Но главное и абсолютное безвластие, а вместе с ним и интрига, царит в мужском одиночном катании. Потому что если считать властью положение Коляды, то власть эта не более устойчивая, чем петроградское Временное правительство. Михаил действительно первый парень на нашей деревне по результатам, но чистых прокатов у него не было. Немного статистики: если брать формулу «падения+другие элементы на минусы», то у Коляды будет 1+3 в Финляндии, 1+2 на мемориале Панина-Коломенкина (где он получил под 300 баллов), 1+3 в Италии и 2+2 в Сочи. Из позитива можно выделить одно — «бабочка» лишь одна, и она входит в те три неудачных элемента в Финляндии.

Гораздо лучше выделяется Коляда своими диалогами с прессой после прокатов. Как гласит свежая шутка,

На вопрос «Вы выходите на следующей?» Миша Коляда избил журналиста — a n y a (лигат вайт) (@white_ligat) November 27, 2021

Сейчас на аренах страны продают книгу «Золотой лед России» — сборник интервью наших фигуристов. Хочется надеяться, что авторы присмотрятся к ораторскому таланту Михаила и выпустят хотя бы скромный цитатник. Красную книжечку а-ля Мао, а внутри — эполет.

Но даже если мы отбросим Коляду, на два оставшихся места в сборной претендуют — и это не преувеличение — по сути все оставшиеся участники чемпионата России. Это объясняется дикой нестабильностью практически всех участников чемпионата. И вчера, если смотреть на цифры, на тройку медалистов появился новый кандидат.

Пять четверных за два дня от Савосина

На этой неделе в районе Бибирево проходит чемпионат Москвы. Де-факто это последний официальный турнир для пробы сил российских фигуристов перед чемпионатом России. Возможно, через неделю все-таки состоится финал «Гран-при», но во взрослом разряде, в отличие от женщин и пар, там будет как раз только Коляда. Правда, несколько юниоров (Лутфуллин, Сарновский и Рухин) заявлены на финал в своем возрасте. А дальше стартов не будет даже внутрироссийских — только «Жигули», которые проходят одновременно с финалом «Гран-при».

До окраин Москвы доехали три участника чемпионата — Роман Савосин, Андрей Анисимов и Артем Ковалев. Все при чистых прокатах могут набирать как минимум за 250 баллов. Однако сделал это только один.

Савосин выиграл чемпионат с результатом 263,59 балла. Без бонусов! Исполнив чисто три четверных сальхова, два четверных тулупа и три тройных акселя за два дня. Было одно нелепое падение на каскаде тройной флип + двойной тулуп, без него, может, Савосин дотянулся бы и до 270. Да, чуть завышенные компоненты, но вполне в духе завершившихся этапов Кубка России. В комментариях доводилось видеть, мол, Савосину простили недокруты, но по крайней мере в произвольной программе недокрут можно посчитать только с учетом жесткого преротейшна на первом тройном акселе. На остальных прыжках все в норме.

А видео короткой программы в Интернете не сохранилось — трансляция первого дня чемпионата накрылась еще на девушках, и Роману с несколькими парнями тоже не повезло. Впрочем, турнир вообще получился веселый. Например, у танцоров-юниоров полностью поменялись результаты ритм-танца через несколько часов после завершения — судейская бригада забыла добавить часть оценки на твиззлах. Некоторые даже разменяли несколько мест.

В 20 баллах в борьбе за серебро — 14 человек!

А Савосин своим результатом сразу влетел в пятерку лучших фигуристов-мужчин России по личному рекорду сезона. Понятно, что это внутренний старт, который не сравнишь с Гран-при. С другой стороны — чистоту прыжков сравнить как раз очень даже можно.

Вот так выглядела бы таблица предновогоднего чемпионата России, если бы фигуристы повторили свои рекорды (бонусные баллы вычтены, их на чемпионате не будет):

1. Михаил Коляда — 290,51 (Мемориал Панина-Коломенкина)

2. Алексей Ерохов — 271,02 (Кубок России)

3. Александр Самарин — 268,51 (Кубок России)

4. Петр Гуменник — 265,43 (Кубок России)

5. Роман Савосин — 263,59 (Чемпионат Москвы)

6. Владислав Дикиджи — 263,35 (Тюменский Меридиан)

7. Глеб Лутфуллин — 258,20 (Кубок России)

8. Макар Игнатов — 257,20 (Гран-при)

9. Евгений Семененко — 256,01 (Гран-при)

10. Илья Яблоков — 255,71 (Кубок России)

11. Дмитрий Алиев — 253,56 (Гран-при)

12. Марк Кондратюк — 250,08 (Мемориал Дениса Тена)

13. Андрей Мозалёв — 248,54 (Гран-при)

14. Артур Даниелян — 239,78 (Первенство «Мегаспорта»)

15. Андрей Анисимов — 239,02 (Кубок России)

16. Артём Ковалёв — 235,88 (Кубок России)

17. Егор Рухин — 223,29 (юниорский Гран-при)*

18. Кирилл Сарновский — 216,70 (юниорский Гран-при)*

*У юниоров нет одного элемента в произвольной программе — хореографической дорожки.

Вот и получается, что чемпион Европы Алиев — 11-й, считавшиеся фаворитами Семененко, Кондратюк и Мозалев — на стыке первой-второй десятки. Да, их результаты — с Гран-при. Но, например, Ерохов «везет» Семененко 15 баллов, и это преимущество добыто не только за счет национальности судей.

Потенциальный скандал: на Евро можете поехать даже вы. Из-за ошибки в документе

Следующий и последний вопрос — а как насчет технического минимума? Чтобы выступить на международном турнире, чемпионате Европы, нужно иметь некий результат на международной же арене. Савосин за рубеж не ездил.

Что ж, отвечаем. Согласно положению о чемпионате Европы в нем могут участвовать те, кто прошел технический минимум в сезонах-2019/20 и 2020/21. У мужчин в оценке по элементам это 28 баллов в короткой программе и 46 в произвольной. Вроде бы смехотворные цифры для российского фигуриста. Но тут для Савосина разворачивается трагедия: на Skate America 2019 он набрал только 26,24 в короткой. Знал ли он тогда, что это может сыграть такую важную роль? Правда, был еще успешный Гран-при России 2020 года, но скорее всего, ISU считает это национальным турниром — хотя иностранцев там было достаточно. В общем, вилы по воде написали конкретно так.

Но все еще интереснее. На чемпионат Европы, согласно документу, может ехать вообще любой гражданин России с коньками от 15 лет. Евгений Плющенко, Александр Коган, Даня Милохин (ну он точно заслужил), у женщин — Алина Загитова, Евгения Медведева, Ирина Роднина и Ольга Бузова. Как это произошло?

Дело в том, что ISU, судя по всему, допустил ошибку в документе о чемпионате Европы. В разделе о техническом минимуме вместо чемпионата Европы говорится о чемпионате Четырех континентов.

Ошибка в документе ISU.

Это единственное упоминание другого турнира в документе — ошибка налицо. Вероятно, она произошла потому, что в Таллине в виде исключения пройдет и тот самый чемпионат Четырех континентов, то есть всех кроме Европы. Документ до сих пор висит в разделе «чемпионат Европы» на сайте ISU.

Де-юре это означает, что техминимума на предолимпийском чемпионате Европы-2022 нет. Если у вас есть желание и вы попадете в тройку, выбранную тренерским советом Федерации фигурного катания России. Формально необязательно даже участвовать в чемпионате России — за вас может проголосовать совет. Шлите свои заявки. Ну что, теперь ждем возвращения Загитовой и Медведевой?