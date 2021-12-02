Загитова и Медведева могут принять участие в чемпионате Европы. И вообще кто угодно. Из-за ошибки в документе

«СЭ» изучил положение о проведении предолимпийского чемпионата Европы по фигурному катанию (10-16 января в Таллине) на официальном сайте ISU. Как мы полагаем, в разделе о необходимом техническом минимуме баллов для участия допущена нелепая ошибка. В документе вместо чемпионата Европы говорится о чемпионате Четырех континентов. То есть по сути скопирована фраза из положения другого турнира, и именно к нему относятся минимальные баллы.

Ошибка в документе.

«Фигуристы/пары, принимающие участие в чемпионате Четырех континентов 2022 года должны достичь следующей минимальной технической оценки по элементам...»

Это единственное упоминание другого турнира в документе — что подтверждает предположение об ошибке. Вероятно, она произошла потому, что в Таллине в виде исключения пройдет и тот самый чемпионат Четырех континентов, то есть всех, кроме Европы. Документ до сих пор висит в разделе «чемпионат Европы» на сайте ISU.

Согласно положению о чемпионате Европы в нем могут участвовать те, кто прошел технический минимум в сезонах-2019/20 и 2020/21. Таким образом, в нем могут участвовать и Алина Загитова и Евгения Медведева, еще выступавшие на международной арене два года назад.

Ошибка, разумеется, носит чисто формальный характер, но юридически она означает, что технический минимум на предолимпийском чемпионате Европы не действует. Другими словами — сборную России может представлять любой гражданин, родившийся ранее 1 июля 2006 года. Ими могут быть Евгений Плющенко, Даня Милохин, Этери Тутберидзе, Ольга Бузова, даже лично вы.

Единственное условие — попасть в тройку, выбранную Федерацией фигурного катания России. Она, как правило, выбирается по результатам чемпионата России. Но формально ее утверждает руководство федерации по результатам голосования тренерского совета. Так что в чемпионате (21-26 декабря) участвовать необязательно.