Возрастной ценз все-таки поднимут? Акатьевой и Самоделкиной придется ждать главных стартов три года

На следующем конгрессе ISU обсудят ключевой вопрос для женского одиночного катания.

Следующим летом Международный союз конькобежцев (ISU) займется обсуждением важнейших вопросов развития фигурного катания и других ледовых дисциплин. Из-за коронавирусных ограничений конгресс дважды откладывали — ни в 2020-м, ни в 2021-м в полном объеме провести его не смогли. В июне 2022 года он точно состоится в очном формате в Таиланде, а дедлайн по предложениям для конгресса, согласно регламенту, стоял до 1 декабря этого года. И вот стало ясно, какие идеи есть у спортивных чиновников в отношении фигурного катания: разделить судейские панели, уменьшить количество критериев в компонентах и главное — ужесточить возрастной ценз.

Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самоделкина и Акатьева могут вернуться в юниоры после взрослого сезона

Выход во взрослые — с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU, включая фигурное катание, и с 16 лет для танцевальных дуэтов и спортивных пар. В новой реальности мы с вами можем оказаться уже начиная с сезона-2023/24. Именно такой срок для реализации нововведений обозначили представители Норвежской ассоциации конькобежцев. Временное окно должно позволить начать взрослую международную карьеру уже на следующий год Софье Самоделкиной. Ей будет 15 лет на 1 июля 2022 года, так что по действующим сейчас правилам ее должны допустить до этапов «Гран-при», ЧЕ и ЧМ. А вот дальше — интересный нюанс. Согласно инициативе норвежцев, в обход новых правил в 2023 году по взрослым смогут кататься только те спортсмены, кто уже успел выступить на чемпионате Европы, мира, либо чемпионате четырех континентов.

То есть если условная Самоделкина в следующем сезоне выиграет финал «Гран-при», но по итогам чемпионата России не попадет в состав на главные старты, то с сезона-2023/24 ей придется выступать по юниорам. То же самое касается всех 16-летних девушек, которые задумаются о переходе во взрослые в следующее межсезонье в 15 лет. Любопытно, что обсуждать будущее фигуристов будут в далеком Пхукете, а с требованием внести поправки в регламент соревнований выступают норвежцы, о которых ничего в этом виде спорта не слышно со времен легендарной Сони Хени. Только Норвегия здесь, скорее всего, разменная монета. Идея помешать юным девушкам с четверными в ISU витает давно, но ни одна крупная держава на голосование ее не выставит. Очевидно, что скандинавы представляют интересы гораздо более серьезных сил. Это видно хотя бы по тому рвению, с каким они подают свои заявки. Это уже третий заход, и раньше останавливал процесс только коронавирус.

Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В прошлый раз принять жесткий возрастной ценз помешал регламент ISU

Разговоры о возрастном цензе в фигурном катании — это вечная тема. Стоит только появиться новому молодому таланту, так сразу же сторонники «зрелого женского» начинают очередной раунд битвы против поклонников технического прогресса. Только вот до реальных обсуждений чиновниками инициативы изменить минимальный возраст редко доходит. Попытки поднять вопрос предпринимались, но либо сами инициаторы отзывали свои предложения, либо законотворческому процессу мешал коронавирус. Обсуждать кардинальные изменения в правилах онлайн ISU не желал, поэтому, несмотря на широкий резонанс, раньше, чем в июне 2022 года, правила не изменят. Что логично — по принятой в ISU традиции существенные изменения принимаются после Олимпийских игр на следующую четырехлетку. Собственно, прошлую попытку ограничить допуск молодых спортсменов до взрослых соревнований рассматривали как раз после Игр в Пхенчхане.

Тогда с предложением выступила Федерация конькобежного спорта Нидерландов, и надо сказать, что юниоров спас случай. А если точнее — внутренний регламент ISU. Голландцы поздно спохватились и подали заявку позже оговоренного срока. Согласно правилам, в таком случае только для того, чтобы инициативу рассмотрели на конгрессе, ее должны поддержать не менее 4/5 из присутствующих делегатов. Но этого не произошло — только 63 делегата проголосовали за. Против высказались 39, воздержались 15. Если отбросить воздержавшихся, то для принятия в программу вопроса не хватило всего десятка голосов. Уже на самом конгрессе хватило бы и простого большинства, поэтому если кардинально взгляды участников форума за четыре года не изменились, то результат голосования выглядит предрешенным. В связи с этим следить за развитием событий еще более важно.

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Компоненты могут сократить, а судей разделить на «техников» и «артистов»

Больше всего ударит подобный регламент по женскому одиночному в нашей стране, поскольку последние годы именно юниорки из России выигрывали большинство международных стартов. И естественно, без реакции у нас данная новость не осталась. Первым отреагировал Алексей Ягудин, поиронизировав в своем Instagram над авторами новых правил. «Очень смешно! Норвегия, а у вас фигуристы-то хоть имеются??? Может, лучше запретим астматиков в биатлоне и лыжах?» — написал он в сторис. Татьяна Тарасова также предложила Норвегии сначала воспитать своих звезд, а не мешать побеждать другим. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что подотчетная ему организация категорически против идеи поднять возрастной ценз и будет стоять на своем до конца. Светлана Хоркина сказала прямо, что иностранцев раздражают победы наших спортсменок — вот они и придумывают вредные для спорта ограничения. Только, справедливости ради, сторонники поднять возрастной ценз есть и в России.

Удивительнее всего было слышать Евгения Плющенко. «Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка — и убежали», — сказал олимпийский чемпион и тренер. Кстати, по команде «Ангелов Плющенко» новое правило ударит сильнее прочих. Отметим также, что помимо самого жаркого вопроса на конгрессе обсудят и другие, пусть и менее заметные, но не менее важные предложения. К примеру, пересмотрят оценки за компоненты. Комиссия, которую возглавляет российская судья Алла Шеховцова, предлагает сократить количество критериев в компонентах до трех: «композицию», «перформанс» и «владение коньком». То есть в небытие уходят «интерпретация музыки» и «связующие элементы». Кроме того, судейскую панель разделят на «техническую» и «артистическую». Одни арбитры ставят оценки только за прыжки, другие — только за хореографию. Есть ощущение, что эта идея найдет много союзников. А главное — она про решение реальных насущных проблем, а не борьбу с ветряными мельницами.