Российские фигуристы-мужчины жалуются на травмы и валят четверные. Победу у Коляды украл грузинский ученик Тутберидзе

Нашим ребятам пока явно не везет — они проиграли «Гран-при России» за два месяца до Олимпиады.

«Гран-при России». Мужчины

1. Морис Квителашвили (Грузия) — 266,33

2. Михаил Коляда (Россия) — 264,64

3. Кадзуки Томоно (Япония) — 264,19...

6. Евгений Семененко (Россия) — 246,66...

8. Марк Кондратюк (Россия) — 231,88

Неудачно ли так совпало или, наоборот, это удачное объяснение, но российские одиночники подошли к домашнему этапу «Гран-при» не в лучших кондициях. Если не сказать — в раздолбанном состоянии. Травмы российских девушек все вместе мы мусолили долго, раскручивали хештеги в Twitter, поддерживали, слали подарки — и это все правильно. Но как-то мимоходом прошло, что Марк Кондратюк просто «месяц пытался справиться с проблемами» (его слова). Или что Семененко не мог нормально лежать после «Гран-при Канады».

Кондратюк из подвала себя не вытащил, Риццо устроил футбольное празднование

Марк был самым чистым. В начале прыгнул двойной тулуп вместо четверного, но дальше был суперзвездой, как его Иисус Христос (не оскорбляя ничьи чувства). Евгения Медведева хвалила нашего парня за характер. Памятуя их давнюю историю отношений (Марк обычно шутил, что дополнительно собирается в присутствии чемпионки мира на трибунах) — может, снова сработал фактор Медведевой? Правда, что тогда произошло в короткой? Евгения смутила его своим интервью перед этапом?

Маттео Риццо сразу перекрыл результат Кондратюка на 19 баллов — хотя приехал на «Айсберг» без коньков. Если брать трубку и играть в Шерлока — то выгодоприобретателем такой потери мог быть Евгений Семененко, которому Риццо мог помешать прорваться в финал. Это, разумеется, шутки, но поверьте, есть в России, даже в топовых группах, фигуристы, которые и деньги могут украсть, и коньки спрятать. И это не единичная история.

Но Риццо в итоге дали отдельно потренироваться (вот зря!), и он пробил отметку в 250 баллов, а затем еще и устроил пышное празднование на катке в стиле итальянских футболистов на Евро-2021.

Маттео Риццо празднует нахождение коньков (и прокат на Гран-при России) pic.twitter.com/KAJCaOejNn — Lublineс93 (@Lublinec931) November 27, 2021

Семененко пропустит финал

А Семененко был вынужден героически себя тянуть из болота. И он почти вытянул! Наверняка все кредиты, как говорится на Западе, надо отдать тут Алексею Мишину. Евгений воссоединил себя психологически, вышел с боевым настроем. И начал впечатывать прыжки. Везде вертикальные оси, почти везде чисто. Но в концовке произошло нечто необъяснимое. Аксель закончился падением, на флипе Семененко поймал двумя руками лед и избежал штрафа.

Объяснений этому, на самом деле, достаточно. И расслабленность после успешной основной части программы. И, возможно, даже частые смены костюма — за прокат Женя дважды «переодевался», и только подумайте, как много это уводит мыслей и концентрации! Сам он выбрал слово «недодержал». И тоже в микст-зоне рассказал о травмах — мол, перед Канадой не мог нормально двигаться и повернуться на другой бок, когда лежал, а сегодня потянул шею. В общем, тут точно лучше лечиться, чем на финал «Гран-при» ездить.

Но просто представьте — а что, если эти два прыжка были стоимостью в карьеру? Нагнетаю? Сейчас эти баллы стоили выхода в финал «Гран-при». Но главное выступление в декабре — чемпионат России. И борьба за медали в Осаке (а Евгений способен на них с его сложным набором) могла отвлечь. С другой стороны, успех в финале мог бы еще приподнять домашние компоненты, а вдруг их не хватит? Но это измышления из разряда «эффект бабочки».

Коляда снова упустил золото

Эффект бабочки часто происходит у другого нашего фигуриста — Михаила Коляды. Но он сегодня красавец, обошелся без него. То есть боролся, заставлял себя. Правда... прыгнул лишь один четверной из трех. И получил 180,16 балла за произвольную программу. Прямо много. Было даже так: итальянский судья (!) за чистое падение на сальхове поставил «-4», а не «-5». Оценка все равно была выброшена как самая высокая, но факт занятный.

Ну да ладно, компонентная часть снова играет за Коляду. 264,64 в сумме — и 88,64 за компоненты. Это личный рекорд в нынешнем международном сезоне. На последнем чемпионате мира было 90,70. После проката Михаил даже потряс кулаком — будто был доволен исходом. Наверное, он понимал, что попал в финал «Гран-при». Хотя в данном случае скорее пролез, втерся, проскользнул. Болельщики на трибунах и в чатах гадали, устраивает ли третье место, — конечно, устраивает, ведь единственным прямым конкурентом Коляды в Сочи был... Семененко. Который откатался, в общем, не сильно и хуже, но был далеко позади.

Но одержать первую, столь долгожданную победу на по-настоящему международном этапе «Гран-при» у Коляды все равно не получилось. Японца Кадзуки Томоно поставили под Коляду — он проиграл полбалла. Но нашлась сила помощнее — это подопечный Этери Тутберидзе Морис Квителашвили. Ему запаса в короткой программе хватило, с двумя четверными и падением с третьего он берет важный для себя титул. И ведь он тоже борется за медаль Олимпиады — почему нет?

Ну и на десерт — традиционная рубрика «Коляда и журналисты».

Ответ на первый вопрос об итогах проката: «Очень длинный вопрос».

Про кумира: «Нет кумира».

А кто вдохновляет тогда? «Супруга».

В чем проблема с чистым прокатом? «Знаю, но вам не скажу».

Спасибо, удачи, здоровья. «Спасибо. И вы не болейте, что мы без вас делать будем».

Когда ты, как наши девушки, выигрываешь все и вся с мировыми рекордами, тебя за односложные ответы все равно обожают. Но когда с трудом и падениями берешь серебро на не самом сильном этапе — вряд ли это сильно привлечет поклонников в мужское одиночное.