Без Трусовой и Косторной, но с Туктамышевой и Дэвис. Состав на Олимпиаду в Пекин становится осязаем

Выводы после первых трех месяцев нового сезона.

Вместе с последним этапом «Гран-при» в фигурном катании фактически завершается и первая половина сезона. Дальше только старты совсем другого порядка — от финала серии и чемпионата России до Олимпийских игр. Все происходящее сейчас с отечественным фигурным катанием можно считать своеобразным прологом перед Играми. Попасть в Пекин — главная задача каждого в российской сборной, и, хоть итоги отбора будут подведены позже, первые выводы о фаворитах гонки за Китай можно подвести сейчас.

У женщин появилась стабильная первая тройка

Для начала о том, что волнует болельщиков больше всего, — женском одиночном. Камила Валиева за пару стартов успела переписать все существующие в фигурном катании рекорды. Прямо сейчас конкурентов у нее нет и близко. Камила будет на Олимпиаде с вероятностью в 99,9 процента. За 90 процентов вероятность и ее победы, а также участия в командном турнире. Тревожно начала сезон Анна Щербакова, но постепенно она возвращает себе утраченные позиции. Пользуясь особым отношением тренеров и федерации, а также статусом чемпионки мира, Щербакова может рассчитывать на лояльное судейство на чемпионате России. Поэтому она с оптимизмом может смотреть на свой календарь в феврале. Чего не скажешь про Алену Косторную, которая все дальше и дальше от притязаний на Пекин.

А вот дальше все гораздо интереснее. Позиции Валиевой и Щербаковой еще до сезона были высоки, а вот за третью путевку фаворитом была Александра Трусова. Только вот повторить свой успех с пятью четверными в произвольной она так ни разу и не смогла. Как и настроить свой тройной аксель. Вершина проблем — травма на фоне изнурительных тренировок ультра-си. Тем временем Елизавета Туктамышева временно отказалась от квадов и добилась выдающейся стабильности по ходу сезона. С каждым стартом фигуристка Алексея Мишина только прибавляет, и даже болезнь не повлияла на ее форму. По средним результатам выше ее только Валиева, а с Щербаковой они примерно на равных позициях. Майя Хромых дерзко начала взрослую карьеру, но потом у нее вновь начались проблемы с четверными. Дарья Усачева — явный аутсайдер: она так и не выучила многооборотные прыжки, а после травмы и вовсе может не доехать до ЧР. Ксения Синицына и остальные девушки имеют шансы на уровне статистической погрешности.

Фавориты в борьбе за Пекин по мнению «СЭ».

У мужчин поехать на Олимпиаду может любой

Теперь к мужчинам. Впервые за долгие годы у нас будет три полноценные квоты. Но кто их достоин? Сложилась парадоксальная ситуация — много талантливых ребят, но никто из них не может гарантировать хотя бы условно удачные прокаты. Разве что Михаил Коляда обладает особым навыком получать высокие оценки после нескольких падений, так что он уже одной ногой на Олимпиаде. На оставшиеся две квоты больше восьми претендентов, и буквально каждый участник чемпионата России в Петербурге сможет оформить там себе билет на Олимпиаду. Для этого нужно не так уж много — сделать чисто четверной в короткой, два-три в произвольной и доехать без эксцессов до конца программы. Лидеры сборной с подобной задачей справляются нечасто. К примеру, Макар Игнатов довел свои четверные до блеска и уже без проблем делает по четыре за прокат. Только вот на все остальные элементы сил у него не остается.

Дмитрий Алиев все не может в своей голове правильно посчитать обороты и делает тройной лутц вместо четверного, заодно заваливая и остальные элементы. Александр Самарин, чтобы избавиться от падений, ограничил себя одним-двумя квадами, Андрей Мозалев и Петр Гуменник слишком редко выступают удачно, чтобы говорить о стабильности и планомерном прогрессе. Евгений Семененко резко взлетел в топ мирового катания и так же быстро рискует из него вылететь, если срочно не решит подкосивший его синдром второгодника. Марк Кондратюк восхитил всех на прошлогоднем чемпионате России и Кубке Первого канала (особенно Евгению Медведеву), но есть ощущение что это была разовая история. Тем временем на этапах Кубка России неплохо проявлял себя Алексей Ерохов, который после ухода от Этери Тутберидзе к Виктории Буцаевой преобразился явно в лучшую сторону. Артем Ковалев, Егор Рухин, Илья Яблоков и даже Артур Даниелян могут выдать прокат жизни и выступить в Китае.

Фавориты в борьбе за Пекин по мнению «СЭ».

Предсказуемость в парах и танцах

Меньше всего интриги в парном катании. Здесь у нас один кандидат на вылет, и, скорее всего, это пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин на Олимпиаду не поедет. Очень интересный дуэт с креативными фишками, но вот веса тренерскому штабу Сергея Доброскокова побороться с Тамарой Москвиной и Этери Тутберидзе не хватит. Не ясно, как сложится их внутренняя борьба, но на данном этапе важно, какое конкретно место займут на ЧР Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский. Есть мнение, что даже теоретический провал одной из пар и четвертое место могут быть компенсированы решением тренерского штаба. Из неожиданных кандидатур — новая пара Москвиной Ясмина Кадырова/Иван Бальченко и пермяки Юлия Артемьева/Михаил Назарычев. Ребята интересные, но их время еще не пришло. Нина Мозер в этот олимпийский цикл без Игр — ее лидеры Алина Пепелева с Романом Плешковым неконкурентоспособны.

Фавориты в борьбе за Пекин по мнению «СЭ».

В танцах точно едут Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Позиции пары Александра Жулина незыблемы, они могут даже пропустить ЧР или упасть в Питере пять раз подряд, их все равно отправят в Китай. Шансы Александры Степановой и Ивана Букина также близки к максимальным. Помешать олимпийским надеждам этих дуэтов может разве что новый штамм коронавируса или WADA. Просто напомним, что на прошлые Игры Всемирное антидопинговое агентство Букина не пропустило. Третья путевка, по мнению нашего эксперта Сергея Шахрая, почти стопроцентно у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, и с ним трудно не согласиться. Можно долго спорить об оценках Дианы и Глеба, но конкуренты сейчас от них далеко. Тиффани Загорски и Джонатану Гуррейро нужно разобраться до конца со здоровьем, в Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина федерация не верит, как и в Анастасию Скопцову и Кирилла Алешина. Авторитета Николая Морозова хватило только на один сезон, сейчас Аннабель Морозов с Андреем Багиным уже не вызывают трепета в глазах у судей. Еще есть яркая молодая пара Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, но их, очевидно, готовят к Олимпиаде в Милане.