Трусову и Туктамышеву могут отправить на прокаты после чемпионата России и Евро. Как будет проходить отбор в олимпийскую сборную?

Кого-то придется отцепить от команды и как это произойдет — главная интрига зимы.

До чемпионата России по фигурному катанию, который официально открывается 21 декабря, осталось ровно две недели. Ни один другой вид спорта не сравнится по потенциальному накалу и бретерству при отборе в олимпийскую команду. В отличие от лыжников и биатлонистов, тут только три квоты и только два вида программы. «Инсайдерские» тройки уже начали появляться. А желающих отобраться гораздо больше.

Валиева и Щербакова гарантировали себе Олимпиаду

Особенно у женщин-одиночниц. По итогам трех месяцев можно нарисовать примерно такую схему: Камила Валиева едет точно и первым номером. Ее последние победы с мировыми рекордами не оставляют вопросов.

Долгое время под вопросом оставались два других места, но кажется, Анна Щербакова все-таки застолбила второй номер. И ключевым здесь стало возвращение четверных: если помните, в начале сезона она катала только с тройными и в таком формате по контенту ничем не отличалась от Дарьи Усачевой. Однако затем появились флип и лутц, да, очень нестабильные и не идеально чистые, но важна репутация, а не близость прыжка к образцу из текст-бука. И высочайшие оценки судей в серии «Гран-при» доказали, что Щербакова своим чемпионским титулом обеспечила себе импульс, который способен ее донести до Олимпиады. Это не значит, что она не работает сама, о нет. Просто было создано очень нужное подспорье.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

За третье место борются Трусова и Туктамышева

Наконец, третий номер — и тут начинается самое интересное. Такого столкновения во имя «конкуренции двигателя прогресса», про которую любят говорить в нашем фигурном катании, вряд ли хотели даже руководители ФФККР. Если отсекать все маловероятные варианты (простите, Майя и Алена!), опции две — Трусова или Туктамышева. Полная сборная Тутберидзе vs ученица Мишина. Туктамышева, если говорить цинично, дефицитный продукт для русского фигурного катания, который можно выставить на витрину для интуристов из ISU и говорить: «Что вы к нам пристали с возрастным цензом? В 25 лет тоже можно выигрывать медали».

Здесь мы должны сделать обязательную сноску, что решать, конечно, все будут прокаты и судьи, а сепаратные договоренности мы презираем. Мы обсуждаем возможные сценарии, а сделает Майя Хромых пять четверных в Петербурге — и все они полетят в тартарары. Но где, как не в фигурном катании, еще так развит кулуарный мир? Поэтому при более-менее равных раскладах решать будет именно федерация. Скажем даже больше — так и прописано в официальных документах. Третье место в сборной решается голосованием на тренерском совете. Где, кстати, присутствуют и Тутберидзе, и Мишин. И, если помните, однажды Туктамышеву уже лишили чемпионата мира — 2019 после поражения от Евгении Медведевой на финале Кубка России. Тогда счет по голосам был 19:7.

Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пока, кстати, расклады идеально равные — у Трусовой личный рекорд сезона 232,37 балла, у Туктамышевой — 232,88 на «Гран-при» и 233,80 на «челленджере» Finlandia Trophy.

На каких условиях Трусова вернулась к Тутберидзе?

На данный момент вероятны два сценария — Трусова восстановится к чемпионату России и поедет на него либо турнир пропустит. Предлагаю сразу выключить рубрику «инсайды», ибо, как показал «Гран-при Японии», решение об участии принимается в последний момент и спрогнозировать что-либо нереально. Что однозначно — Александра тренируется. Но одно дело, если она подойдет к концу декабря с пятью четверными (маловероятно), другое — в щадящем режиме с одним, как на Skate America. А если вообще без них — стоит ли в принципе показываться в Петербурге? Или выждать лучшего момента, как в свое время сделала Медведева?

В недавнем интервью «СЭ» Яна Рудковская сказала фразу, которая осталась в тени других, более цитируемых: «Думаю, что до Игр-2026 доедет только упертая Саша Трусова, и то если они [штаб Тутберидзе] выполнят перед ней все обещания, которые дали, чтобы она к ним вернулась, и она останется там тренироваться».

Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Верить ли в картину мира продюсера и жены Евгения Плющенко — ваш выбор. Но многие люди, разбирающиеся в фигурном катании, говорили мне в этом сезоне — Трусова вернулась не просто так, а на условиях. Косвенно на это могут указывать программы Александры, в которые действительно вложились. Раньше, по рассказам, родители Трусовой были недовольны тем, что дочери программы ставили чуть ли не по остаточному принципу. Теперь отношение явно поменялось. Вспомните общий (и абсолютно объяснимый) восторг после контрольных прокатов — тогда Трусова казалась номером один олимпийского сезона. Для сравнения — Щербаковой обе программы дорабатывали, а одну поменяли по ходу сезона.

И мы имеем основания предположить, что обеспечение места на Олимпиаде было тем самым условием. Может, негласным. Но все мы с вами понимаем — зачем возвращаться от Плющенко к Тутберидзе, чтобы выпадать из тройки? Тут логика отсутствует точно.

Ждем еще одних контрольных прокатов?

Травма спутала карты, к тому же Туктамышеву в этом сезоне отлично судят, и она очень стабильна. Очевидно, наша федерация мудро держит в уме оба варианта. Но уверен, что Александр Ильич Коган в глубине души очень хотел бы, чтобы одна из претенденток все завалила, а другая была идеальна на ЧР и Евро — чтобы решение было принимать легче. Иначе кто-то точно окажется очень недовольным. Родители Трусовой уже не раз доказывали, что способны реагировать на неблагосклонное для них развитие ситуации — и жестко. А Туктамышевой в 25 вообще терять уже нечего — в случае несправедливости она может не ограничиться словами «вы убили во мне наивную девочку» образца 2019-го.

Inside myself still was a little girl who naively believed. You've killed her. But I'm a fighter and will return — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) February 27, 2019

И если ситуация после чемпионата Европы будет патовой — не стоит исключать «прокатов в лесу», то есть дополнительных выступлений фигуристок для функционеров федерации, после которого и будет принято решение. По крайней мере это водрузит ответственность на самих спортсменок и штабы, а не чиновников. Им ведь не только надо сохранить отношения со всеми школами и специалистами, но и выполнить план Минспорта — планка для фигурного катания задрана как никогда высоко самими фигуристами. В 2014 году спорным решением после таких прокатов на Олимпиаду был отправлен Евгений Плющенко вместо чемпиона России Максима Ковтуна. Тогда и появился мем про «прокаты в лесу».

Что будет в команднике?

Отдельный сюжет в данном случае — командный турнир. Очевидно, что Туктамышева с ее тройным акселем была оптимальным кандидатом на короткую программу с возможной заменой на произвольную. Но тройной аксель появился и у Валиевой, и таким образом команда Тутберидзе выбила этот козырь у Алексея Мишина.

Этери Тутберидзе и Алексей Мишин. Фото «СЭ»

В командном турнире сборная имеет право на две замены, и почти никто из опрошенных экспертов не сомневается, что одна из них будет сделана у женщин — там заинтересованным лицам нужны две разные олимпийские чемпионки (вспомните 2018-й, когда в нем поучаствовали обе ученицы Тутберидзе — и Загитова, и Медведева). С каждой неделей все слышнее голоса о замене в танцах — ритм-танец дуэта Дэвис/Смолкин выглядит достойным Олимпиады. По динамике судейских оценок — так уж точно.

Но мало кто задумывается, что частью комбинации может стать новоиспеченная пара Тутберидзе Тарасова/Морозов. Испечена-то она давно, но не может ли «обменять» одну из замен главный российский тренер на их выступление? Звучит как слишком дьявольская стратегия. Но эта гипотеза, услышанная мной от человека, который давно пристально следит за фигурным катанием изнутри, не выглядит сумасбродной.

Словом — предстоящий месячный отрезок от чемпионата России до выбора олимпийской сборной имеет все шансы стать историческим. Тут все — и фигурное катание, и теория игр, и дипломатия. Кто будет лучше в комбинации этих параметров, тот и больше выиграет в Пекине. Но сначала до него надо просто доехать.