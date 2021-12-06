Резкий комментарий Алексея Железнякова по поводу фразы о «конвейере из спортсменок».

Вчера известный продюсер Яна Рудковская вступила в словесный конфликт с великим тренером Татьяной Тарасовой после слов заслуженного специалиста о том, что она многое испортила в тренерской карьере Евгения Плющенко.

Среди прочего совладелец школы «Ангелы Плющенко» заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером. Точная цитата Рудковской такова: «Что величайшего в конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры в спорте?»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков ответил на обвинения в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Команда Этери Тутберидзе — великая

— Я думаю, что только искренние болельщики фигурного катания и тренеры могут делать выводы о том, кто величайший тренер, а кто нет, — отметил Железняков. — Мне кажется, что за тренера говорят его результаты. Если обсуждать и говорить про какой-то конвейер, то давайте возьмем художественную гимнастику. Почему мы не говорим про конвейер в художественной гимнастике? Там тоже очень молодой вид спорта, и девочки тоже очень рано оттуда уходят.

Я к словам Яны Рудковской не отношусь серьезно в этом плане. Мы знаем, что это мнение абсолютно предвзято. Ни для кого не секрет, что это два конкурирующих лагеря. И очень часто на нашу команду набрасываются. Отношения с этим противоборствующим лагерем у нас изначально сложились неправильно. Я за здоровую конкуренцию, а не за то, чтобы мы сейчас все друг друга поливали помоями и хаяли.

Могу сказать одно: Этери Георгиевна просто живет на этих катках, как и вся ее команда, и не знает своей личной жизни. То же самое и с Сергеем Дудаковым, и Даниилом Глейхенгаузом. Все честно и фанатично работают на результат. Я с большой уверенностью говорю, что команда Этери Тутберидзе — это великая команда в мире фигурного катания. Судить можно по результату. Можно кому-то сказать, что он великий тренер, но где его результаты? На протяжении многих лет девочки Этери Георгиевны показывают лучшие результаты в мире. Давайте тогда зададимся вопросом: великий она тренер или нет? Причем Этери Георгиевна с каждым годом не сбавляет обороты, а только прибавляет. Я могу утверждать, что она величайший тренер в мире фигурного катания.

Рудковская нам не коллега

— Яна Рудковская так выразилась после слов Татьяны Тарасовой в ее адрес и написала в Instagram, что они никого не трогают, в отличие от остальных.

— Татьяна Анатольевна скажет не в бровь, а в глаз. Она выражается редко, но метко. Татьяна Анатольевна же не просто так выразилась по этому поводу. Давайте посудим: кто нападает на Яну Рудковскую и на Евгения Плющенко? Уже давным-давно никто и слова не говорит, все затихли, потому что мы устали от всех этих скандалов, склок и передергиваний фактов. Но при этом Яне Рудковской все равно надо что-то сказать и подлить масла в огонь. Я считаю, что Татьяна Анатольевна обоснованно ответила. Ее слова поддерживаю на все сто процентов. Зачем опять устраивать эту грызню? Неужели мы не можем без этого жить? Почему мы, как коллеги, не можем уважать друг друга? Я не имею в виду Яну Рудковскую — она нам не коллега. Наш коллега — это Евгений Плющенко. Так сколько можно подливать масла и начинать эту никому не нужную войнушку? Команде Тутберидзе это не надо, она пашет себе и пашет.

— Рудковская привела в пример Софию Титову, которую Этери Георгиевна выгнала в восемь лет, а сейчас она побеждает всех ее воспитанниц. Что можете ответить?

— И что дальше? У Этери Георгиевны есть свой принцип отбора детей. Они в первую очередь попадают сначала на экспериментальный период, а когда дети начинают что-то не выполнять из требований тренера... Она не смотрит на то, кто суперталантливый спортсмен, а просто с ним по-доброму прощается. И когда спортсмен уходит из такой серьезной команды, то он начинает что-то думать, переосмысливать и в итоге совершенно по-другому работать. Возможно, такое прощание подвигает спортсмена дальше работать намного лучше, чем раньше. Так работают везде.

Поэтому говорить, что спортсмен сейчас великие результаты показывает... Он в то время мог быть другим! А спустя год начинается прорыв в его голове. Тыкать этими вещами очень глупо. Все эти компрометирующие разговоры — это лишь бы задеть и зажечь эту медийную войну, которая нам совершенно не нужна. Тем более во время подготовки к олимпийскому сезону.