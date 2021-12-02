Финал «Гран-при» в Осаке отменяется. Россияне должны сказать японцам спасибо?

На самом деле, здесь есть и положительный момент для российских фигуристов.

В начале сезона казалось, что наконец-то все соревнования в мировом фигурном катании пройдут по намеченному плану. Некоторые вопросы относительно Олимпиады были — китайцы раз за разом отменяли старты у себя в стране, но Игры при этом собирались проводить в штатном режиме без переноса сроков. Кроме этого, Международный союз конькобежцев хоть и не без приключений, но смог организовать юниорскую и взрослую серии этапов «Гран-при» и собирался провести финал в Японии. Но за неделю до старта выяснилось, что этот турнир придется отменить.

Пути решения ситуации с финалом «Гран-при»

На этот раз проблема заключается в новом штамме вируса «омикрон». Говорят, против него уже созданные вакцины если не практически бессильны, то хотя бы наименее эффективны. В любом случае, понадобится их корректировка — придется рассчитать нужную дозу, уменьшить срок для ревакцинации или принять какие-то другие меры. Это решат ученые и врачи. Обидно только, что пандемия коронавируса длится уже два года, а за это время не было сделано никаких четких шагов, что делать в такой ситуации.

Самая первая реакция властей — закрыть границы и посадить людей по домам, чтобы предотвратить распространение вируса. То, что нужно принимать меры, никто и не отрицает — нельзя недооценивать угрозу для здоровья и жизни населения. Но наверняка можно было организовать все так, чтобы не было вообще никаких контактов между обычными горожанами Осаки и спортсменами с тренерами. Во всяком случае, есть уже опыт проведения чемпионата мира в «пузыре» — когда фигуристов тестировали каждый день, им пришлось просидеть на карантине некоторое время до тренировок, а на улицу их и вовсе не выпускали.

Еще один вариант — срочный перенос финала «Гран-при» в другую страну, скорее всего, туда, где проводился один из этапов. Например, можно было бы устроить его в Сочи — там только что закончился турнир. Власти Японии объявили о закрытии границ в понедельник, так что даже с учетом этого времени крайне мало. Но при большом желании все это можно было бы организовать. Евгения Плющенко, например, отмена финала не удивила — что поделать, если новый штамм появился только сейчас. У него в Осаке должно было выступить четыре спортсмена в юниорских соревнованиях — тренер говорит, что можно было бы перенести турнир в Россию:

— Нужно быть готовыми ко всему. Жду полного решения от федерации. Надеюсь, в итоге будет перенос финала «Гран-при». Может быть, в Россию перенесут, у нас все базы великолепные готовы — в Сочи, Красноярске, Челябинске, Петербурге, Москве. Было бы здорово.

В федерации фигурного катания России сожалеют, что так произошло, хотя никаких официальных заявлений организаторов о переносе пока не сделано. А в ISU считают, что проведение финала уже невозможно из-за ограничений в перемещении между странами и на внутренних коммуникациях после прибытия. Теперь, видимо, рассмотрят только вариант с проведением финала «Гран-при» в конце сезона. Но эта идея кажется малореализуемой: в январе, дай бог, пройдет чемпионат Европы, в феврале — Олимпиада, в марте состоится чемпионат мира. Провести еще один крупный турнир между какими-то из этих турниров кажется нереальным — сначала все будут готовиться к Играм, потом к чемпионату мира. Организовать финал после мирового первенства? Непонятно, зачем это спортсменам в это время, когда все сильнейшие и так будут определены. Есть еще, конечно, финансовый момент — проводят же после обычного чемпионата мира еще и командный, но в такие сезоны нет Олимпиады.

Преимущества и недостатки отмены финала

Конечно, в любой ситуации можно найти свои плюсы. У российских спортсменов через три недели состоится самый важный турнир года — чемпионат России. Многие лидеры сборной должны были выступать в финале «Гран-при», так что испытывали бы дополнительный стресс, физическую и психологическую усталость после турнира. В олимпийский сезон это особенно важно. Чемпионат страны же отменять не собираются — наоборот, в Петербурге увеличили заполняемость на стадионах. С начала осени эта цифра равнялась 30%, сейчас обещают 50. Так что у фигуристов появилась дополнительная возможность сосредоточиться на тренировках без перерыва для участия в финале. Ведь успешное выступление в Осаке не было критерием отбора на чемпионат Европы или Олимпийские игры, а вот призовое место на чемпионате России рассматривается как один из ключевых этапов попадания в сборную.

Но хорошие прокаты в Осаке и возможная медаль помогли бы спортсменам еще больше укрепиться в качестве лидеров в глазах судей и болельщиков. Да и никто наверняка не отказался бы от возможности получить одну из главных медалей в сезоне. В контексте Камилы Валиевой, например, можно говорить, что в этом сезоне она не сможет собрать максимальное количество титулов — просто потому, что турнир отменили. Но обиднее наверняка было Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алене Косторной, когда не смогли провести чемпионат мира-2020 в Канаде.

Остальные международные соревнования сезона, включая главные старты, пока остаются в календаре. Их сразу же отменять точно никто не будет — все надеются все-таки адаптироваться к ситуации и прийти к соглашению с властями. Олимпиада под угрозой в последнюю очередь — слишком важный старт, на который потрачено много ресурсов. Но, на самом деле, пора привыкнуть, что все турниры могут отмениться в любой момент — особенно не такие ключевые (по сравнению с Олимпиадой и чемпионатом мира), как чемпионат Европы или чемпионат четырех континентов. Но пока можно верить, что этого не произойдет и в ISU смогут найти решение.