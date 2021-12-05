Известный продюсер прокомментировала критику известного тренера по каждому пункту.

Вчера в телепередаче «Секрет на миллион» на канале НТВ заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в своем стиле, жестко и прямо, высказалась по самым разным темам. Среди прочего специалист затронула противостояние Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе и семью олимпийского чемпиона — работу Яны Рудковской и перспективы их сына Александра. Вот главные цитаты ТАТ:

— [Про противостояние Тутберидзе и Плющенко] смешно даже говорить. Этери — выдающийся тренер, Женя — начинающий тренер. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чем говорить? Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают — здесь решают работа, действия. Когда она это поймет, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила. Вот я вижу, что он хорошо работает, и это констатирую.

Или вот отрывок про Ягудина:

— Вы не относитесь предвзято к Евгению Плющенко? Из-за Алексея Ягудина.

— Кто Леша Ягудин и кто он?

— Кто в то время был артистичнее?

— Конечно, Леша.

— А техничнее?

— Конечно, Леша.

Наконец, скептически высказалась Тарасова о Плющенко-младшем:

— Гном Гномыч — вы в нем видите потенциал?

— Пока не очень вижу. Да, он неплохо катается. Думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать.

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» и жена двукратного олимпийского чемпиона не осталась в стороне. И после запроса «СЭ» посчитала нужным ответить Татьяне Анатольевне.

Если бы Трусова не ушла к нам, она бы ушла к другим тренерам

— Яна, слышали, что про вас и членов вашей семьи сказала Татьяна Анатольевна Тарасова? Высказалась жестко и довольно критически.

— Мы только прилетели из Италии, где проходило шоу Евгения, и мне с утра журналисты оборвали все телефоны. Сначала не хотела комментировать. А потом решила ответить, по всем пунктам. Мне кажется, это будет правильно. Прежде всего — я в шоке от слов Татьяны Анатольевны, если честно. Ну раз моя фамилия упоминается, да и еще в таком контексте — я отвечу.

По поводу переманивания — ни Трусову, ни Косторную никто не переманивал. Если бы Трусова не ушла к нам, она бы ушла к другим тренерам. Татьяне Анантольевне это ли не знать. Тут прям лукавство. Не моя тайна, так что не могу говорить, к каким, но это несколько человек, которых они рассматривали. Если бы ее не взял Евгений, то у нее было несколько запасных вариантов. Значит, ушла бы к другому тренеру, Тарасова в курсе, к кому она должна была перейти, если не к Евгению. Это бы считалась тоже переманиванием? Или это был просто переход?

Косторную привел к нам вообще Сергей Розанов, а Сережу привели Трусовы. Попросили взять его в команду. Я не считаю, что мой муж и его команда ничего не сделали для Саши. Она стала бронзовым чемпионом взрослого чемпионата России и призером чемпионата мира — это пока ее наивысшее достижение в спорте. Если бы Саша слушала Евгения во всем на чемпионате мира — она бы стала чемпионкой мира. Так считает Евгений и его команда, и я не могу с ними не согласиться.

Не считаю Тутберидзе величайшим тренером

— Тарасова сказала, что мой муж работает год, — продолжила Рудковская. — Зачем вводить зрителей в заблуждение? Он работает четыре года. Я вижу, как совладелец академии, что три девочки-юниорки — финалистки «Гран-при». Половина состава финала мировой серии «Гран-при» — три девочки из «Ангелов Плющенко»! Никакого отношения к Тутберидзе они не имеют. Это Зинина, Жилина и Муравьева.

— Жилина же была у Этери Георгиевны.

— Тутберидзе ее никогда не тренировала, всему тому, что умеет Вероника, ее научила ее мама — Людмила Николаевна Алферова, которая также сейчас работает в нашей команде, потом тренировал недолго Сергей Розанов. Еще у нас есть мальчик Кирилл Сарновский — он тоже финалист серии «Гран-при»! Тренируется три года вместе с младшим братом и сестрой.

Вот вам еще пример. Тутберидзе выгнала Софию Титову в 8 лет. Сказала, что она профнепригодна. Сейчас Титовой 12. Евгений с ней занимается уже четыре года. И Титова обыграла всех воспитанниц младшего возраста Тутберидзе. Запрыгала аксель три с половиной на соревнованиях и сделала каскад четверной тулуп + двойной тулуп. Это показатель того, что Евгений и его команда работают. Да, мы все понимаем, что Евгений — начинающий тренер. Мы об этом не спорим. Но я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренера — Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская. Тутберидзе — прекрасный тренер. У нее суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре.

— Даже так.

— Это мое мнение, и оно имеет право на существование, так как я имею отношение к фигурному катанию много лет и очень много чего знаю, но пока не считаю нужным говорить. Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне? Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру, как и мой муж. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет. Мы видим Юлю Липницкую, которая у нас работает, Алину Загитову, Женю Медведеву. Девочки не пошли на вторые Игры, как это делала, например, Ира Слуцкая, или та же Юна Ким или Мао Асада.

Если мы говорим про величие тренеров, то это, безусловно, Алексей Николаевич Мишин, который прошел с моим супругом четыре Олимпиады и принес стране четыре медали с одним спортсменом. Лиза Туктамышева в 25 лет будет пытаться отобраться на Олимпиаду и конкурировать с 15-летней Камилой Валиевой. И поэтому за нее будет болеть весь мир! Это преодоление. Она как никогда близка к своей мечте. И она, кстати, тоже финалистка «Гран-при».

Удивляет смена курса Тарасовой. Команда Тутберидзе ее унижала в Instagram

— С этим понятно. Дальше были слова про Плющенко и Ягудина.

— Кто лучше — Евгений Плющенко или Алексей Ягудин? Конечно, каждый тренер будет радеть за своего спортсмена. Я Татьяну Анатольевну в этом поддерживаю. Но сказать «где Леша и где Женя?»... Действительно, где Леша и где Женя? А где адекватность? У Леши две Олимпиады — пятое и первое место. А Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер. Я считаю по олимпийским медалям. У Жени четыре олимпийские медали, а у Леши всего лишь одна. Есть же разница, неправда ли? Откройте Википедию и почитайте, что он самый титулованный одиночник в современной истории и делит рекорд по количеству Олимпийских наград лишь со шведом Йиллисом Графстремом, который почти век назад катался.

Я уважаю Татьяну Тарасову как тренера, но мне непонятна ее резкая смена курса. Два года назад за нее заступился мой муж, когда команда Тутберидзе унизила ее в комментариях в Instagram Team Tutberidze. Мол, не лезьте, поменьше бы вашей любви и заботы. (Имеется в виду реакция на комментарий об Алине Загитовой. — Прим. «СЭ») Говорить, что я испортила что-то своему мужу... Ему невозможно что-то испортить. У него прекрасные результаты с юниорками. Я по-прежнему считаю, что приход Алены и Саши был нашей стратегической ошибкой. Так же, как и разделение между ними льда и тренеров. Косторную Евгений почти не тренировал.

— Подождите, но я помню, в Instagram «Ангелов Плющенко» писали, что Плющенко и Розанов тренируют ее вместе.

— Евгений тренировал Алену всего полтора месяца. И когда Саша поставила условие выбрать — либо она, либо Косторная, мой муж выбрал ее. В принципе, когда спортсмены ставят такие условия, тут соглашусь с Этери Георгиевной — толку не будет. А Аленой занимался полностью Сергей Розанов. И у Алены, и у Саши не было спарринг-партнера. Евгений приходил, помогал, давал какие-то советы, но Алена очень мало тренировалась.

У нее сильно болела спина, врачи запрещали нагрузки, почему об этом все молчат? У нее был ковид, осложнение — вирусная ангина. Она практически не тренировалась в полную силу. Говорить о полноценном сезоне сложно. Не потому, что Сережа Розанов — плохой тренер, а потому что она весь сезон проболела. В совокупности она тренировалась полноценно месяца два. Четыре — болела. Пришла она к нам без акселя, и вот уже прошло 10 месяцев, но пока мы чистый аксель на соревнованиях так и не увидели. Алене 18 лет, не 15, не все так просто, как хотелось бы всем. Буду искренне рада, если у нее все получится, она очень талантливая девочка, мне очень жаль, что Евгений не смог ее тренировать. Очень жаль.

Мнение Тарасовой о моем сыне для меня не является основополагающим

— Хорошо, с девушками разобрались. Как прокомментируете то, что Татьяна Анатольевна не видит в вашем сыне Александре потенциала, спортивного будущего?

— Саше всего 8 лет. У него есть все каскады 2-2, дупель только начал прыгать и сломал руку, но думаю, в течение месяца восстановит. Мальчики вообще медленнее развиваются в спорте, чем девочки. Но в прошлом году он не проиграл ни одного старта, будучи самым маленьким из участников. Так что смотря с кем сравнивать. Она не видит, а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят. Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны. Мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой для кого-то являются авторитетными, но для меня, так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье, ее мнение по поводу моего ребенка не является основополагающим.

Саша только в самом начале своего пути, у него все впереди. Я знаю, что если мой сын будет много работать и у него не возникнет проблем с травмами, то он станет очень хорошим спортсменом. И я бы не хотела, чтобы мой сын закончил в 15-17 лет, как это часто происходит в одном известном штабе с девочками, причем суперталантливыми. Они сейчас катаются в шоу и ведут передачи, но я уверена, что они бы хотели остаться в спорте, кататься и стоять на пьедестале. Посмотрим, сколько девочек смогут остаться после Олимпиады в Пекине и смогут конкурировать с нынешними юниорками, которые скоро выйдут на взрослые старты. Давайте запомним это интервью, и посмотрим через четыре года — кто сможет поехать из нынешнего состава на Игры-2026? Думаю, что только упертая Саша Трусова, и то если они выполнят перед ней все обещания, которые дали, чтобы она к ним вернулась и она останется там тренироваться. А не уедет за границу или не закончит карьеру из-за травм. Она себя совершенно не жалеет.

Все-таки для меня остается удивительным: когда два года назад Тутберидзе унизила Татьяну Анатольевну, мой муж за нее заступился открыто, и никого не испугался. Кроме него из тренеров за нее никто не заступился. Кроме Леши Ягудина, чьим тренером она была, и Жени.

Плющенко не мог работать с Трусовой не в своей системе

— Возвращаясь к Трусовой — из-за чего все-таки произошло расставание?

— Еще раз повторю: если бы Саша Трусова не пришла к Евгению, она бы в любом случае ушла к другому тренеру. Более того, она бы и сейчас к Тутберидзе не вернулась. Просто те тренеры, к которым она хотела поехать за границу, ее брали только в коллаборации с Евгением.

— Вы имеете в виду Арутюняна?

— Я не буду говорить. Решение прекратить сотрудничество было обоюдное — как Саши, так и Евгения. Это не было только Сашино решение. Евгений также не мог работать с Сашей не по своей системе, давайте я это так сформулирую. Мы в прекрасных отношениях с Сашей, с ее родителями. У нас есть контракт на шоу, которое она должна откататься. Она — суперталантливая и очень трудолюбивая девочка, которая живет только фигурным катанием, Я знаю единственного такого человека на этой планете среди фигуристов — это наш любимый Юдзуру Ханю. Все.

Евгений и наша команда по-прежнему очень тепло относимся к Саше и Алене. Нужно понимать, что Алена ушла, потому что Евгений ее не тренировал, а у Сережи не было своей команды. Можно об этом спросить саму Алену — сколько ее тренировал Евгений. Почему ее никогда об этом не спрашивают? Спросите, и все встанет на свои места. Только в начале Евгений помогал на тренировках, потом он попросил помогать ее детского тренера, Елену Жгун, так как Сергей не справлялся. Именно у нее Алена запрыгала все тройные, а только потом ушла к Тутберидзе. Помогала, кстати, Алене абсолютно безвозмездно, сколько могла. Но это два раза в неделю, так как она тренирует в другом месте свои группы. Потрясающая женщина! Я была очарована ею.

А Саша хоть и пахарь-суперталант, но с характером. Если бы она шла по мишинской системе, по которой работает Евгений от и до, она была бы чемпионкой мира. Она приехала на чемпионат мира с пятью четверными и на тренировках их показывала, все пять, это видел весь мир, как недавно на контрольных прокатах. Но она привыкла к другой системе и многие советы не принимала. Да, Евгений — начинающий тренер. Все с чего-то начинают. Татьяна Анатольевна и Алексей Николаевич тоже когда-то начинали. И Этери Георгиевна. А как по-другому?

Если мы говорим про Ягудина, то он пришел к Тарасовой от все того же Мишина со всеми четверными, будучи в статусе чемпиона мира. Это она его воспитала? Его воспитал Алексей Николаевич Мишин. А Илья Кулик пришел готовым спортсменом. Наше с Евгением уважение к Татьяне Анатольевне как было, так и есть. Она суперженщина и легенда фигурного катания. Но мне непонятно, зачем трогать меня и моего сына. Она может говорить о Евгении сколько хочет, но говорить так про ребенка, который смотрит телевизор и интернет, живет в социуме, где ему об этом обязательно скажут или покажут — смотри, великий тренер говорит про 8-летнего мальчика, что у него нет в спорте будущего! Об этом можно говорить лет в 12, но не в восемь точно. Не считаю это корректным и правильным. Более того, как я поняла: история с нами — это единственное, что процитировали все СМИ, и это было главным анонсом в тизере передачи, а вопросы про нас были условием продюсеров этой программы, чтобы создать резонанс.

— Вы уверены?

— Потому что про то, что «Леша может все», уже никому не интересно слушать. «Секрет на миллион» давно просят нас прийти на эту передачу вдвоем с Женей. Но мы никак не можем договориться по финансовым условиям и наполнению программы. Мы ходим на передачи либо к нашим друзьям, либо за очень большой гонорар. Переговоры идут три года и по сей день! Если наши фамилии и наш ребенок нужны были для рейтинга передачи, и мы этот рейтинг в принципе сделали — мы рады за Татьяну Анатольевну. Желаем ей здоровья и не таим никаких обид.