13-летняя российская фигуристка выиграла турнир, едва выйдя из самолета. Ее фанатов не пустили на трибуны
Фигурное катание. Чемпионат Москвы
Девушки
1. Любовь Рубцова («Армия фигурного катания») — 194,14
2. Алина Кулак («Конек Чайковской») — 161,96
3. Мария Мазур («Ангелы Плющенко») — 158,74
Женщины. Короткая программа
1. Анастасия Зинина («Армия фигурного катания») — 68,04
2. Мария Реброва (ЦСКА) — 66,55
3. Мария Агаева («Армия фигурного катания») — 64,79
Мужчины. Короткая программа
1. Андрей Анисимов («Москвич») — 81,28
2. Максим Автушенко («Ангелы Плющенко») — 76,73
3. Генрих Гартунг («Москвич») — 73,64
В преддверии чемпионата России, стартующего через 12 дней в Красноярске, в данный момент в Москве проходит другой важный турнир — чемпионат Москвы. Не спешите скептично вздыхать — соревнования и до изоляции были престижными, а в новых условиях могут повысить свой статус. Вот список чемпионов 2021 года: пара Хабибуллина/Княжук, в этом году обыгравшая Тарасову/Морозова на «Гран-при России», танцоры Кагановская/Ангелопол, Роман Савосин, а Любовь Рубцова, будучи тогда у Этери Тутберидзе, выиграла одну сотую балла (!) у напарницы по группе Алисы Двоеглазовой. До этого этот турнир выигрывали Дарья Усачева, Софья Самоделкина, Кирилл Сарновский — не случайные люди.
Рубцова успела с самолета на бал
В этом году у турнира тоже есть герой. В разряде КМС золото чемпионата снова взяла Любовь Рубцова, которая еще вечером воскресенья в Петербурге билась в прыжковом чемпионате против Софьи Муравьевой — а уже днем понедельника выходила в лидеры нового турнира. Как свидетельствовало расписание в гостинице фигуристов, Рубцова выезжала в Москву прямиком из «Юбилейного» в 18:00 — то есть выиграй она турнир, могла бы и не успеть на следующий. Тренер Алексей Василевский в то же время стартовал на Московский вокзал на «Сапсан». Уже в 14:00 Рубцова в сопровождении тренера стартовала в первой разминке в Бибирево на ледовом дворце «Мечта». Безумный график.
Мало этого — Рубцова выиграла с преимуществом 32 балла, зайдя в произвольной программе на тройной аксель и четверной тулуп. Гроссмейстерский набор. Результат, правда, пока неудачный — аксель недокручен и на -1...-3, четверной тулуп понижен до тройного, но Рубцова ни разу не упала. До первенства России, где будут разыгрываться места в сборной, у Любы есть время. Еще весной она заняла на нем 18-е последнее место, удостоившись втыка от Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова — сейчас она один из лидеров в своем возрасте.
Правда, в Москве сильных соперниц у нее не было. Алина Кулак из «Конька Чайковской» и Мария Мазур из «Ангелов Плющенко» все же из другой лиги.
Зрителям не рады
Симптоматично другое: Рубцову, по моей информации, хотели поприветствовать ее фанаты и подарить цветы — для этого до северной окраины Москвы надо было проехать 2-3 часа, но московская федерация не пошла на контакт, и на многочисленные просьбы ответила, что турнир для зрителей закрыт. Вернее, не так — за пять дней до турнира заявили, что информация своевременно появится на сайте, а затем уже опытным путем было установлено, что действуют списки на вход. Пытался помочь и я — но желания увидеть зрителей у организаторов явно не наблюдалось. Также люди жалуются, что на московских соревнованиях стало сложнее снимать видео из дворца — запрещают либо блокируют на просторах YouTube. Можно предположить, это связано с фактом трансляций соревнований одной из компаний, которая продает отдельные видео прокатов в хорошем качестве за 999 рублей/штука. Но на что только родители ради своих чад не раскошелятся!
Понятно, что формально организация соревнований со зрителями влечет издержки, необходимость организовывать безопасность — к тому же после напугавшего многих прорыва фаната Трусовой в Самаре. Но по словам болельщиц, они не встретили даже сочувствия со стороны организаторов. Московская федерация сейчас много делает для развития своих соревнований — за счет энтузиазма некоторых работников ведутся соцсети, в трансляциях появился новый спонсор. Но, наверное, закрываться от болельщиков, особенно в нынешний период, странно. Тем более что, может показаться удивительным, но официальный фан-аккаунт Рубцовой в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещенной в России. — Прим. «СЭ») ведут болельщицы из Китая и Сингапура! Букет фигуристке передать удалось, но мотивацию отбили знатно.
У мужчин снова плотная заруба
У юношей выиграл фигурист группы Виктории Буцаевой Кирилл Кропылев, уже заработавший первые деньги на этапах «Гран-при». Он обошелся без четверных, а единственный, чья попытка была засчитана — самый звездный участник чемпионата Артемий Маринин, сын олимпийского чемпиона. Но и его четверной сальхов был засчитан с даунгрейдом, то есть де-факто понижен до тройного.
В четверг также завершатся соревнования у взрослых девушек и парней. У первых лидирует Анастасия Зинина, партнерша Рубцовой по группе и одна из претенденток на переход из крепких середняков в лидеры нашего фигурного катания. От нее можно ждать в произвольной четверных.
У мужчин первый — Андрей Анисимов, у него один из самых сложных наборов в произвольной — четверной флип, риттбергер и сальхов подряд. Но шесть человек расположились в 10 баллах, так что, как обычно у мужчин, на победу претендуют все.