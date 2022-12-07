Японка Сакамото проиграла Олимпиаду Щербаковой и Трусовой, но возглавила рейтинг ISU. Как это возможно?

Международная федерация не учитывает санкции в своих раскладах.

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 3643

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 3496

3. Анна Щербакова (Россия) — 3065

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 2816

5. Ю Ен (Южная Корея) — 2816

6. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 2760

7. Маи Михара (Япония) — 2474

8. Александра Трусова (Россия) — 2410

9. Изабо Левито (США) — 2245

10. Екатерина Куракова (Польша) — 2158...

14. Камила Валиева (Россия) — 1975...

19. Елизавета Туктамышева (Россия) — 1746...

29. Майя Хромых (Россия) — 1234...

49. Алена Косторная (Россия) — 927...

83. Ксения Синицына (Россия) — 554...

92. Софья Акатьева (Россия) — 500...

96. Софья Муравьева (Россия) — 101...

Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал обновленный рейтинг организации. Возглавила его действующая чемпионка мира — Каори Сакамото. Вторую строчку занимает бельгийка Луна Хендрикс. А новоиспеченная олимпийская чемпионка Анна Щербакова — только третья. Как такое может быть? И насколько это справедливо?

Рейтинг

Для начала поясним, что это за классификация. Она формируется по результатам сразу трех последних сезонов — суммируются очки, которые фигуристы зарабатывают, выступая на конкретных международных турнирах.

В этот список входят соревнования, которые проводятся под эгидой ISU: чемпионаты мира (и взрослый, и юниорский), европейское первенство, чемпионат четырех континентов, зимние Олимпийские игры, этапы серии «Гран-при» и «Челленджеры», входящие в международный календарь (определяется накануне сезона).

Важно учитывать, что суммируются результаты спортсменов за текущий и прошлый сезон с коэффициентом 100%, а позапрошлый — 70%. По окончании чемпионата мира — финального турнира «фигурного» года — показатели самого раннего сезона обнуляются.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Реальность

Таким образом, нельзя сказать, что данная классификация является реальным отражением ситуации в мировом фигурном катании. И уж точно не отражает расклады сил среди спортсменов.

Понятно, что россияне в настоящее время попали в положение, когда просто не имеют возможности заработать необходимые очки для рейтинга. Но повлиять на это, к сожалению, никто никак не сможет. Летом заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих социальных сетях заявила об абсурдности обновления рейтингов ISU.

Ответ организации был закономерным и однозначным: В ISU пока не планируют обсуждение заморозки мирового рейтинга в условиях отстранения российских спортсменов. Но. справедливости ради, это не такая уж большая потеря. Единственное, на что влияет данный рейтинг, — это разминка, в которой фигуристы выступают в короткой программе, и распределение по этапам «Гран-при». В текущей ситуации ни то, ни иное значения не имеет.

Александра Трусова, Анна Щербакова, Каори Сакамото. Фото Global Look Press

Степень важности

Также стоит учитывать, что в соревнованиях, которые учитываются в рейтинге, могут принимать участие не более трех представителей одной страны. А в той же России талантливых фигуристов, которые достойны попадания на главные старты, намного больше. И уже исходя из этого рейтинг нельзя считать объективным.

Но тем не менее (без учета ситуации с Россией) рейтинг получился вполне справедливым. Каори Сакамото — действующая чемпионка мира. Она также выиграла этап «Гран-при» в США и завоевала серебро в Японии. Все эти турниры принесли фигуристке необходимые рейтинговые очки, которые и позволили ей возглавить рейтинг.

Российские фигуристы же на международных стартах не выступают с Олимпийских игр. И, соответственно, новых очков не зарабатывают. Поэтому их падение в рейтинге вполне закономерно. И до возвращения на турниры это будет происходить дальше. Вопрос только в том, о чем список сильнейших от ISU — о реальном уровне спортсменов или формальных титулах.