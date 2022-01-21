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Сегодня, 19:26

«Мы у тебя спрашиваем, алле!» Глейхенгауз и Дудаков раскритиковали свою ученицу Рубцову после проката

Тренеры штаба Этери Тутберидзе раскритиковали свою ученицу Рубцову после неудачного проката
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тренеры штаба Этери Тутберидзе жестко прокомментировали прокат своей ученицы Любови Рубцовой на первенстве России среди юниоров в Саранске.

Рубцова заняла итоговое 13-е место с результатом 179,27 балла. Сразу после проката тренеры обратились к 12-летней фигуристке с вопросом о вращении.

Глейхенгауз: — Какая у тебя позиция должна быть на правой ноге?

Дудаков: — Ты чего, перепутала опять? Ну чего ты молчишь?

Глейхенгауз: Люба, что ты должна была сделать там? Мы у тебя спрашиваем, алле! Ну, разворот! А почему ты кольцо тогда сделала?

Первенство России выиграла другая представительница группы Тутберидзе Софья Акатьева, набравшая 237,09 балла.

Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
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