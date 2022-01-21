«Мы у тебя спрашиваем, алле!» Глейхенгауз и Дудаков раскритиковали свою ученицу Рубцову после проката
Тренеры штаба Этери Тутберидзе раскритиковали свою ученицу Рубцову после неудачного проката
Тренеры штаба Этери Тутберидзе жестко прокомментировали прокат своей ученицы Любови Рубцовой на первенстве России среди юниоров в Саранске.
Рубцова заняла итоговое 13-е место с результатом 179,27 балла. Сразу после проката тренеры обратились к 12-летней фигуристке с вопросом о вращении.
Глейхенгауз: — Какая у тебя позиция должна быть на правой ноге?
Дудаков: — Ты чего, перепутала опять? Ну чего ты молчишь?
Глейхенгауз: Люба, что ты должна была сделать там? Мы у тебя спрашиваем, алле! Ну, разворот! А почему ты кольцо тогда сделала?
Первенство России выиграла другая представительница группы Тутберидзе Софья Акатьева, набравшая 237,09 балла.
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