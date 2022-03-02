«Нелюбимая дочь» ушла из «Хрустального» туда, где ее давным-давно ждали.

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная перешла от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой. Алену давно сватали в ЦСКА, в то же время второй заход в «Самбо-70» был не сказать что самым удачным. Косторная так и не выбралась из того пике, в которое загнала себя решением тренироваться у Евгения Плющенко. Но пусть лучшие моменты в карьере Алены и случились под руководством тренеров «Хрустального», наивно отрицать тот факт, что фигуристка и Тутберидзе с помощниками скорее терпели друг друга ради общего результата, нежели вели полноценное доверительное сотрудничество. Харизматичная, но своенравная спортсменка в системе, заточенной на дисциплину, никогда бы не стала своей. Так что очередные перемены в ее карьере были вопросом времени.

Вторая разлука Алены с «Самбо-70» была неминуемой

На самом деле мало кто удивился переходу Косторной от Тутберидзе к Буяновой. Об этом было объявлено после крайне среднего по результатам сезона, завершившегося двумя травмами обеих кистей. Сегодня мало кто рассматривал Алену как претендентку на высокие места. Наверняка напрасно, ведь до Олимпиады-2026 еще очень много времени и никто не знает, как будет развиваться женское одиночное в условиях нового возрастного ценза. Тем не менее мы уже привыкли видеть Косторную-блогера, а не спортсмена. Косторную, уступающую по компонентам Елизавете Туктамышевой. Косторную, для которой попадание в финал «Гран-при» — тяжелая задача, требующая дополнительных усилий.

В прошлый раз Алена уходила из «Хрустального» в статусе первой фигуристки мира, когда она с блеском выиграла чемпионат Европы и ждала первенства мира в Канаде. Кто знает, как сложилась бы судьба Косторной, если бы не пандемия... Но история не знает сослагательных наклонений. У турнира в Граце словно некое проклятие — Дмитрий Алиев, как и Алена, смотрел за Олимпиадой в Пекине из дома, чемпионская пара Александра Бойкова с Дмитрием Козловским остались в Китае без медалей. Да и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым обыграть французов после в Австрии ни разу не смогли. Свой момент славы Косторная упустила, сейчас звездами стали уже другие люди. К тому же если в 2020-м решение Алены было ходом против системы, то теперь это разве что признание поражения...

Косторная единственная, кто мог не слушать Тутберидзе в «Хрустальном»

Гораздо больше, чем сам переход, удивили подробности о том, кто был инициатором второго разрыва. Некоторые СМИ писали, будто Тутберидзе выставила нерадивую ученицу, которая не смогла вернуться на прежние высоты. Другие были сдержаннее в оценках, но информацию давали ту же — первым указала на дверь именно Этери. В разговоре с «СЭ» Косторная ушла от ответа, кто больше хотел расстаться, но в беседе с ТАСС разоткровенничалась. «Общим решением с Этери Георгиевной мы прекратили сотрудничество», — так звучит формулировка из уст спортсменки. И в нее охотно можно поверить, ведь Алена никогда не была близка с Тутберидзе. Между ними и близко не было такой связи, как между Этери и Евгенией Медведевой, Александрой Трусовой или Камилой Валиевой. Даже в разгар сезона 2019/20 Косторная признавалась, что у нее есть разногласия с тренерами. В самый пик!

Показательный момент из интервью пандемийной весны-2020. Алена с уверенностью говорит, что на стала бы слушать Тутберидзе и других тренеров, попытайся они отговорить девушку от ее мечты — после завершения карьеры поступить на медицинский и работать нейрохирургом. «Если вопрос касается моей жизни, то я приму мнение тренеров к сведению, но ориентироваться на него не буду. А почему должна? Все-таки это моя жизнь, прежде всего я должна слушать саму себя. Мы сами творцы своей судьбы. Если кому-то это не нравится — это их проблемы», — выдала Косторная. Конечно, такая позиция имеет право на жизнь, но вряд ли в той системе, которую выстроила Тутберидзе в «Хрустальном».

Алена Косторная и Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В отношениях Косторной и Тутберидзе всегда был холодный расчет

Косторная оба раза приходила к Тутберидзе ради прогресса в результатах. Сначала ее приняли из другой группы системы «Самбо-70» в статусе перспективной девушки, но без стабильности и значимых побед. За пару недель до перехода Алена заняла предпоследнее место на первенстве Москвы. Затем всего несколько месяцев с командой чемпионов, и вот 14-летняя девушка уже становится бронзовым призером взрослого чемпионата России, и только возрастной запрет от МОК не дает ей права поехать в Пхенчхан. Косторная быстро раскрыла свой потенциал в плане природных данных по скольжению и артистизму, а Сергей Дудаков и Сергей Розанов помогли выучить тройной аксель. В результате к первому полноценному взрослому сезону Алена вышла практически непобедимой. Недаром ее называли идеальной фигуристкой без слабых мест, наконец-то собравшей вместе ультра-си и презентацию.

Только вот взаимоотношения с тренерами проще не становились. Фанаты даже нацепили на Алену ярлык «нелюбимой дочери» Этери, а сама спортсменка давала понять — я терплю текущее положение вещей ради большой олимпийской мечты. Летом позапрошлого года либо терпение лопнуло, либо Косторной было тяжело без тренера Розанова, покинувшего «Хрустальный». В любом случае вряд ли версия про споры о программах от Даниила Глейхенгауза состоятельна — споры о музыке могут стать поводом, спусковым крючком. Но никак не первопричиной. Побег к Плющенко изначально казался дерзостью, но в то же время ошибкой. Так и случилось, и Алена вернулась к Тутберидзе. Но уже на условиях тренера. Этери важнее было проучить соперника по тренерскому цеху, для этого записали и извинения от Косторной на интервью.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Только дважды войти в одну реку редко кому удается без конфликтов, а здесь они были неизбежны. Глейхенгауз на протяжении всего прошедшего года говорил о проблемах Алены с дисциплиной, а Косторная намекала на ошибки своей команды. У фигуристки, по сути, было всего два варианта. Либо смириться и покорять новую мечту уже в медицинском халате. Либо дать фигурному катанию еще один шанс, но кардинально перезапустить свою карьеру. Мы должны быть счастливы, что Алена остановилась на втором, ведь ее выступления и правда редко кого оставляют без эмоций. А о возможном переходе в ЦСКА говорили на протяжении четырех лет. Даже группу открыли в соцсетях с отсчетом дней до ожидаемого трансфера. И теперь команда паблика «Алена Косторная перешла в ЦСКА?» доказала, что работала не бессмысленно. Фигуристка действительно с Еленой Буяновой, и это очень интересно.