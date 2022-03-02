Косторная снова ушла от Тутберидзе. На этот раз к тренеру Буяновой

Чемпионка Европы вновь решила сменить тренерский штаб.

Одна из самых талантливых, но пока не раскрывшихся до конца фигуристок сборной России во второй раз ушла от тренера Этери Тутберидзе. На этот раз Алена Косторная начала сотрудничать с Еленой Буяновой — это подтвердила сама тренер:

«Подтверждаю эту информацию», — сказала Буянова «СЭ».

Рассказываем, что известно об этом переходе.

Кто такая Косторная

В последние месяцы Алена была в тени других фигуристок. Она пропустила чемпионат России из-за перелома руки и даже не претендовала на попадание на Олимпиаду. А еще в январе 2020 года Косторная была сильнейшей фигуристкой Европы. Но после пандемии ей пока не удалось вернуть прежнюю форму.

Алена начала заниматься фигурным катанием в четыре года у Марины Черкасовой. В «Самбо-70» Косторная перешла в сезоне-2010/11 — и занималась в отделении «Конек Чайковской» у тренера Елены Жгун. И только в 2017 году фигуристка попала в группу Этери Георгиевны.

По словам самой спортсменки в интервью сайту ФФККР, занятия у Тутберидзе научили ее выкладываться «на сто процентов», чего не удавалось ранее. По словам ее бывшего тренера Елены Жгун, они с Косторной расстались хорошо — и это после совместной работы в течение шести сезонов.

На взрослом уровне Алена дебютировала в сезоне-2019/20 на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy. Там же она впервые исполнила два тройных акселя — в произвольной программе, став десятой женщиной, успешно исполняющей этот элемент на международных соревнованиях. С тех пор она успела стать первой одиночницей в истории, которая набрала больше 85 баллов в короткой программе и больше 247 за общую сумму баллов.

На соревнованиях среди взрослых она дважды била рекорды баллов в короткой программе и единожды по общей сумме. Ее рекорд в короткой программе, установленный в 2020 году в финале «Гран-при» (85,45), был побит в текущем сезоне Камилой Валиевой на этапе серии в Сочи (87,42). Алена становилась победительницей финала «Гран-при» и чемпионкой Европы, а также в июле 2020 года получила премию Международного союза конькобежцев лучшему новичку.

Предыдущий переход и возвращение

Однако в июле же 2020 года стало известно о решении Косторной сменить тренерский штаб и перейти в академию Евгения Плющенко. Свой уход Алена объяснила в жёсткой отповеди журналистам на контрольных прокатах. Но карьера в новой группе у фигуристки, мягко говоря, не сложилась.

В академии Косторная тренировалась у Сергея Розанова, который и поставил ей тройной аксель, ставший коронным элементом для неё. Но в сезоне-2020/21 Алена так и не сумела его восстановить и не предпринимала попыток его исполнения. Она завоевала серебро на этапах Кубка России и серии «Гран-при» в Москве, после чего перенесла коронавирус и не выступала на чемпионате России.

Однако попытку отобраться в сборную и попасть на чемпионат мира Алена предприняла в финале Кубка — где показала новые программы. Но выступила не очень удачно — лишь шестое место. Эта смена постановок для неё была уже второй за сезон: две программы ей поставили ещё летом, в штабе Тутберидзе. Две — после того, как она сменила тренерский штаб. И ещё две — перед финалом Кубка.

Травмы и новая смена тренера

После такого неоднозначного сезона Алена вернулась к Тутберидзе — на испытательный срок. И на его условиях восстановила тройной аксель и вела полноценную подготовку к сезону. Но и это не помогло ей реанимировать карьеру — на «челленджере» в Финляндии Косторная стала третьей, как и на «Гран-при Канады», а на этапе во Франции завоевала серебро. Эти результаты позволили ей отобраться в финал серии, но он был отменён.

Незадолго до чемпионата России стало известно, что Косторная сломала руку. Таким образом, она снялась с первенства страны и не претендовала на Олимпийские игры. Пока остальные фигуристки выступали на чемпионате Европы и в Пекине, на Алёну свалилась новая беда — снова перелом, теперь уже другой руки.

К тренировкам фигуристка вернулась, каталась без прыжков. Но болельщикам на своём канале на You Tube она дала понять — сезон для неё окончен. В финале Кубка России Косторная не выступала, на чемпионат мира не претендует.

В ответ на вопрос «СЭ» фигуристка подтвердила факт перехода из группы Этери Тутберидзе в команду тренера Елены Буяновой, которая работает в школе ЦСКА. Однако причины уточнять не стала: «Все верно, информация правильная. Я теперь тренируюсь у Буяновой в школе ЦСКА», — сказала Косторная.

Также Алена отреагировала на информацию из нескольких СМИ, где было сказано, что инициатор перехода — сторона тренеров катка «Хрустальный». «Я этих сообщений ещё не видела и не читала, сказать не могу. Комментариев пока не даю», — добавила спортсменка.

Остается надеяться, что новый переход поможет фигуристке реанимировать карьеру. И для нее так будет лучше.