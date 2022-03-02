Косторная снова ушла от Тутберидзе. На этот раз к тренеру Буяновой
Одна из самых талантливых, но пока не раскрывшихся до конца фигуристок сборной России во второй раз ушла от тренера Этери Тутберидзе. На этот раз Алена Косторная начала сотрудничать с Еленой Буяновой — это подтвердила сама тренер:
«Подтверждаю эту информацию», — сказала Буянова «СЭ».
Рассказываем, что известно об этом переходе.
Кто такая Косторная
В последние месяцы Алена была в тени других фигуристок. Она пропустила чемпионат России из-за перелома руки и даже не претендовала на попадание на Олимпиаду. А еще в январе 2020 года Косторная была сильнейшей фигуристкой Европы. Но после пандемии ей пока не удалось вернуть прежнюю форму.
Алена начала заниматься фигурным катанием в четыре года у Марины Черкасовой. В «Самбо-70» Косторная перешла в сезоне-2010/11 — и занималась в отделении «Конек Чайковской» у тренера Елены Жгун. И только в 2017 году фигуристка попала в группу Этери Георгиевны.
По словам самой спортсменки в интервью сайту ФФККР, занятия у Тутберидзе научили ее выкладываться «на сто процентов», чего не удавалось ранее. По словам ее бывшего тренера Елены Жгун, они с Косторной расстались хорошо — и это после совместной работы в течение шести сезонов.
На взрослом уровне Алена дебютировала в сезоне-2019/20 на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy. Там же она впервые исполнила два тройных акселя — в произвольной программе, став десятой женщиной, успешно исполняющей этот элемент на международных соревнованиях. С тех пор она успела стать первой одиночницей в истории, которая набрала больше 85 баллов в короткой программе и больше 247 за общую сумму баллов.
На соревнованиях среди взрослых она дважды била рекорды баллов в короткой программе и единожды по общей сумме. Ее рекорд в короткой программе, установленный в 2020 году в финале «Гран-при» (85,45), был побит в текущем сезоне Камилой Валиевой на этапе серии в Сочи (87,42). Алена становилась победительницей финала «Гран-при» и чемпионкой Европы, а также в июле 2020 года получила премию Международного союза конькобежцев лучшему новичку.
Предыдущий переход и возвращение
Однако в июле же 2020 года стало известно о решении Косторной сменить тренерский штаб и перейти в академию Евгения Плющенко. Свой уход Алена объяснила в жёсткой отповеди журналистам на контрольных прокатах. Но карьера в новой группе у фигуристки, мягко говоря, не сложилась.
В академии Косторная тренировалась у Сергея Розанова, который и поставил ей тройной аксель, ставший коронным элементом для неё. Но в сезоне-2020/21 Алена так и не сумела его восстановить и не предпринимала попыток его исполнения. Она завоевала серебро на этапах Кубка России и серии «Гран-при» в Москве, после чего перенесла коронавирус и не выступала на чемпионате России.
Однако попытку отобраться в сборную и попасть на чемпионат мира Алена предприняла в финале Кубка — где показала новые программы. Но выступила не очень удачно — лишь шестое место. Эта смена постановок для неё была уже второй за сезон: две программы ей поставили ещё летом, в штабе Тутберидзе. Две — после того, как она сменила тренерский штаб. И ещё две — перед финалом Кубка.
Травмы и новая смена тренера
После такого неоднозначного сезона Алена вернулась к Тутберидзе — на испытательный срок. И на его условиях восстановила тройной аксель и вела полноценную подготовку к сезону. Но и это не помогло ей реанимировать карьеру — на «челленджере» в Финляндии Косторная стала третьей, как и на «Гран-при Канады», а на этапе во Франции завоевала серебро. Эти результаты позволили ей отобраться в финал серии, но он был отменён.
Незадолго до чемпионата России стало известно, что Косторная сломала руку. Таким образом, она снялась с первенства страны и не претендовала на Олимпийские игры. Пока остальные фигуристки выступали на чемпионате Европы и в Пекине, на Алёну свалилась новая беда — снова перелом, теперь уже другой руки.
К тренировкам фигуристка вернулась, каталась без прыжков. Но болельщикам на своём канале на You Tube она дала понять — сезон для неё окончен. В финале Кубка России Косторная не выступала, на чемпионат мира не претендует.
В ответ на вопрос «СЭ» фигуристка подтвердила факт перехода из группы Этери Тутберидзе в команду тренера Елены Буяновой, которая работает в школе ЦСКА. Однако причины уточнять не стала: «Все верно, информация правильная. Я теперь тренируюсь у Буяновой в школе ЦСКА», — сказала Косторная.
Также Алена отреагировала на информацию из нескольких СМИ, где было сказано, что инициатор перехода — сторона тренеров катка «Хрустальный». «Я этих сообщений ещё не видела и не читала, сказать не могу. Комментариев пока не даю», — добавила спортсменка.
Остается надеяться, что новый переход поможет фигуристке реанимировать карьеру. И для нее так будет лучше.