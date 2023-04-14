Фигуристы сходили в «запретный лес» и вернулись. Закулисье шоу Тутберидзе в Москве

Четверной выброс, признание в любви китайского фаната и другие любопытные моменты.

Из Санкт-Петербурга шоу Тутберидзе перебралось в Москву. В «Мегаспорте», где фигуристы часто проводят чуть ли не большинство соревнований в сезоне, была та же самая программа. Но приехали и Татьяна Тарасова, и Александр Коган. А с журналистами поговорил даже хореограф Team Tutberidze Даниил Глейхенгауз.

Глейхенгауза впечатлил Малинин

Даниил Маркович подвел итоги сезона и рассказал о главном событии в мировом фигурном катании — четверных Ильи Малинина:

— Сезон необычный, что тут говорить. Отсутствие международных соревнований, конечно, расстраивает, но то, что было сделано федерацией и Первым каналом, помогает и зрителям, и нашим спортсменам поддерживать тот высокий уровень, который они показывали на международной арене. Не проседать по сложности, качеству постановок. На всех турнирах в женском катании у нас в стране выполнялись элементы, которых не было на чемпионате мира. Мы будем продолжать показывать свой высокий уровень и смотреть в будущее и надеяться, что когда-нибудь мы снова сможем выйти на международную арену и добиваться наград.

Что запомнилось из сезона в мире? Конечно, Илья Малинин производит огромное впечатление. И то, с какой легкостью он исполняет четверные прыжки, его аксель я посмотрел вживую. Нам надо стремиться к тому уровню программ у мальчиков и тех движений, находок, образов, который есть там. Работать в этом направлении надо очень много.

Туктамышева обнималась с Тутберидзе

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева, как всегда, была самой спокойной. Оба дня она катала показательный «Мулен Руж» — это фигуристка решила с Тутберидзе: «Мы разговаривали с Этери Георгиевной, решили, что Sparkling Diamonds шикарно подойдет по стилистике шоу, решили остановиться на этой программе. Катала и короткую, но этот более яркий и подходящий. К шоу Ильи Авербуха я специально ставила более лиричные номера, до этого был только Shallow, его я катала очень долго».

После этого Лизу на льду встретила сама Этери Георгиевна, приобняла, помогла снять пиджак. И Туктамышева приземлила идеальный тройной аксель. Впору шутить о новых переходах — межсезонье все-таки.

Валиева — о челлендже со зрителями и сложном сезоне

Камила Валиева в Москве исполняла «Болеро» и едва могла сдерживать слезы после проката. Все-таки олимпийские воспоминания еще свежи. Но фигуристка решилась поговорить с прессой — рассказала о сложном сезоне, приглашении на шоу Дины и Арины Авериных (гимнастки сами захотели!) и возможном танце вместе со зрителями во время номера Wednesday:

— Что было самым ярким в сезоне?

— На самом деле все. Чемпионат России по прыжкам — одно из самых ярких событий. Потому что, выходя на личные турниры, не думала, что сделаю все попытки. Чемпионат России, то, как я к нему готовилась и как выступила, скажем, был соревновательным чудом. Была тяжелая подготовка к чемпионату России. На финале «Гран-при» делала тройной аксель, но не получилось, и в произвольной программе были моменты.

— Видела в социальных сетях, что ты позвала Дину и Арину Авериных на шоу. Они успели поделиться впечатлениями?

— Арина с Диной попросили билеты. Конечно, согласилась им их дать. И вроде им как все понравилось. Но после соревнований мы так и не встретились, к сожалению.

— Дина рассказывала, что восхищается «Болеро», показывала движения оттуда. Ты не собираешься сходить на соревнования или шоу с участием гимнасток?

— Я бы с удовольствием. Но у нас пока плотный график. И если это будет совпадать с графиком, то почему бы нет?

— Максим Траньков предлагал устроить челлендж со зрителями и станцевать Wednesday.

— Да, мы вчера пытались. Почему-то сегодня не получилось. Я смотрела на Максима. Он не подавал никаких знаков. Ну ладно. Мне кажется, это круто, если еще и зрители будут принимать в этом участие. Это обратная связь.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бойкова и Козловский приземлили четверной выброс

Чемпионы России и Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский практически вошли в историю, исполнив ультра-си после финала шоу. Причем времени на раскатку и разминку не было — об этом рассказал сам Дима. А еще сравнил выброс с походом Гарри Поттера и его друзей в Запретный лес.

— Четверные выбросы в парном катании — это как Запретный лес в «Гарри Поттере». Туда ходить не стоит, но как-то знаменитое трио из книг, так и наш дуэт доказал, что туда ходить можно и оттуда даже возможно вернуться. Мы сделали четверной выброс не просто в тренировочных условиях, а в тяжелейших условиях. Без разминки практически. До того как Саша пошла на три четверных выброса, мы сделали только одинарный со скоростью пара километров в час. После чего на уже укатанном льду она выехала четверной выброс. Это говорит о том, что элемент рабочий. Мы надеемся, что те люди, от которых зависит выставление оценок, сделают справедливую вещь и повысят стоимость элементов в парном катании.

Синицина и Кацалапов ждут поездки в Монголию

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов были единственными представителями своего вида на шоу. Вероятно, они останутся в таком качестве и во время поездки в Монголию — в мае туда приедут почти все лучшие фигуристы России:

— Можете немного рассказать про шоу в Монголии? Какие у вас ожидания?

Кацалапов: — Ой, это все интригующе. Мы знаем, что там планируется какая-то суперкрутая арена, вся сборная приглашена. Честно говоря, мы знаем только, что у нас будет два дня выступлений. По два номера катаем. Какие-то культурные походы у нас там. Мы сами очень ждем. Никто из нас в Монголии, скорее всего, никогда не был. Будет здорово, я думаю.

— Какие номера будете катать, уже знаете?

Кацалапов: — Не знаем пока что. Возможно, один из них будет с шоу-программ, то есть хирурга будем катать. Насчет второго подумаем, может, что-то новенькое успеем поставить.

— У вас есть какие-то стереотипы о Монголии, которые вы хотите развеять?

Синицина: — Мне кажется, там горы, бараны ходят. (Смеется.) У меня такое впечатление.

Кацалапов: — Кашемир, я знаю.

Китайский фанат признался Щербаковой в любви

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова выступала в шоу с тремя номерами — двумя сольными и одним групповым с Камилой Валиевой и Алиной Загитовой. После завершения шоу к ней в подтрибунном помещении подошел фанат из Китая. Молодой человек попросил фигуристку подписаться на его свитшоте и сказал ей, что она лучшая спортсменка. На прощание он сказал на русском: «Аня, я люблю тебя!»