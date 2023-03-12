Русский итальянец ищет новую партнершу в Чехии. Отечественные танцы могут лишиться крутого фигуриста?

Дарио Чиризано пробует встать в пару с Денизой Цимловой из Чехии.

Ирина Хавронина/Дарио Чиризано запомнились фигурнокатательной публике на юношеских Олимпийских играх. После этого российские танцоры провели достаточно успешный сезон в юниорах, обыграв Василису Кагановскую/Валерия Ангелопола, и вышли на взрослый уровень. Но после неудачного чемпионата страны, где фигуристы снялись после ритм-танца, дуэт распался. Ирина встала в пару с Девидом Нарижным, а Дарио остался без партнерши. Теперь спортсмен может перейти в сборную Чехии — прямо сейчас он пробуется с фигуристкой из этой страны.

Распад пары вопреки обещаниям партнерши

Мать Чиризано — русская, но отец — итальянец, да и сам фигурист родился на Апеннинах. Поэтому у него такие необычные имя и фамилия. В пять лет его родители развелись, и Дарио с мамой уехали в Россию. На каток Чиризано никто не приводил, он сам увидел фигурное катание по телевизору и захотел заниматься.

У Хаврониной и Чиризано были хорошие перспективы — они не с самого детства катались вместе, но выиграли и юниорское первенство России, и юношеские Олимпийские игры. В Красноярске на чемпионате страны по итогам ритм-танца фигуристы стали пятыми — сказалось состояние Ирины. Она явно не могла катать в полную силу. От комментариев Хавронина отказалась, Чиризано остался в микст-зоне один. «Что с Ирой? Устала после проката, видимо, чуть сильнее, чем обычно. Сказалось волнение из-за первого взрослого чемпионата России? Думаю, нет. Для нас каждый старт важен, взрослый или юниорский, мы должны выкладываться на максимум, что мы и показываем», — рассказывал Дарио.

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Оказалось, что Хавронина не просто устала — перед чемпионатом России она болела, была высокая температура. С произвольного танца ребята снялись. «К сожалению, вынуждены сняться с произвольной программы. Мы до последнего надеялись, что сможем выступить, но Ира не успела восстановиться, так как перед отъездом на чемпионат России серьезно переболела гриппом с высокой температурой», — писал Дарио в своем Telegram-канале.

После снятия Чиризано остался в Красноярске — отдыхал, ходил в кофейни пробовать разные торты и пирожные, рассказывал о подарках болельщиков, поддерживал участников чемпионата с трибуны. Партнерша в это время уже улетала в Москву — видимо, долечиваться. Вскоре за ней последовал и Дарио. Вышел на тренировки, заболел, но вскоре после Нового года восстановился и продолжил заниматься. Пока 14 января внезапно не стало известно о распаде пары. «К моему сожалению, нашей пары больше нет. Ира написала мне об этом в личном сообщении. В моменте это был шок, хотя последние месяцы ее настроение считывалось. Мы с Ирой катаемся пять лет, я пять лет держу ее за руку и прекрасно ее чувствую. У нас никогда не было ссор и конфликтов, напротив, комфортные и крепкие рабочие отношения, но необъяснимое напряжение витало в воздухе. Алексей Юрьевич [Горшков] неоднократно спрашивал у Иры о ее планах, но она всегда говорила, что будет кататься со мной и ничего менять не собирается», — пояснил сам Дарио.

Дениза Цимлова. Фото Global Look Press

Варианты дальнейшей карьеры Чиризано

Разговоры о возможном распаде пары были еще в декабре, но Чиризано спрашивал у партнерши, все ли в порядке. Она отвечала, что да. Но в конце концов прекратила сотрудничество и с Дарио, и с Алексеем Горшковым, тренером пары. Фигуристу же потребовалось несколько дней, чтобы переваривать информацию — позже он сообщил, что фигурное катание бросать не собирается, а партнерша обязательно найдется.

Чиризано отправился вместе с группой Горшкова на сборы в Абу-Даби. Тренировался один — занимался и ОФП, и ледовой подготовкой. В Дубае Дарио провел больше месяца, но об опробованиях с потенциальными партнершами не рассказывал. Но, по информации РИА «Новости», фигурист пробовал встать в пару с Дарьей Усачевой. Ученица Этери Тутберидзе рассматривает переход в танцы на льду — после травмы у нее не получается до конца восстановить прыжки. Но спортсмены не подошли друг другу по нескольким параметрам, в том числе по росту.

Пару дней назад стало известно, что Чиризано пробуется с чешской фигуристкой Денизой Цимловой. Дарио и его потенциальную партнершу заметили на катке в Эмиратах, судя по названиям на бортах. Чиризано показывает некоторые шаги, Дениза едет рядом и смотрит. В конце ролика Чиризано что-то говорит. На этом все. Некоторые болельщики даже посчитали, что это может быть случайный кадр и на самом деле фигуристы не скатываются вместе.

Как бы то ни было, выводы пока делать рановато — непонятно, подойдут ли в данном случае фигуристы по антропометрическим показателям. Но Дарио точно нужна новая партнерша — он отличный танцор с хорошими навыками скольжения. Тем более он родился в Италии и у него есть соответствующее гражданство. Фигурист может остаться в России и дальше продолжать пытаться найти партнершу здесь. А может выступать и за другую страну.