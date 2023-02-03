Полтора года назад этих девушек Тутберидзе ждали на Олимпиаде. Сейчас о них почти ничего не слышно

Одну сватали в Италию, вторая почти завершила карьеру.

Казалось бы, совсем недавно вместе с Камилой Валиевой на взрослый уровень перешли две сильные одногодки. Дарья Усачева и Майя Хромых всегда уступали Валиевой в успехах и медийности. Тем не менее, как и положено экс-юниоркам Этери Тутберидзе, они сразу же громко заявили о себе. Обе до последнего претендовали на Олимпиаду в Пекине, и в какой-то момент даже казалось, что поколение ВУХ сможет сместить легендарную троицу ТЩК. Однако прошел год с небольшим, и о «новой волне» (за исключением Валиевой) вспомнить практически нечего. Дарья и Майя выпали из информационной повестки и интересны сейчас разве что специалистам и персональным фанатам. Что же с ними случилось?

Хромых и Усачева одногодки Валиевой — и от них ждали многого

В фигурном катании тяжело проходит смена поколений. Лидерство нужно заработать, и редко бывает, что юниоры заочно сильнее тех, кто уже катается на взрослом уровне. Тем более чтобы их была целая троица. Привычный порядок вещей сломали Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Тройка ТЩК два года выносила всех по юниорам, намекая взрослым — вы следующие в очереди. Что и подтвердилось — в первый взрослый сезон противопоставить им никто ничего не смог. Даже призеры Олимпиады Алина Загитова и Евгения Медведева. Глядя на успехи этой троицы, люди ждали следующего супертрио. И в журналистской среде появился термин ВУХ — Валиева, Усачева, Хромых. Камилу представлять не нужно. Казанской фигуристке пророчили большую карьеру еще с 12 лет, и ожидания подтвердились. Усачева и Хромых раскрылись позже, но и от них ждали многого.

Камила Валиева и Майя Хромых. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тем не менее уже сейчас очевидно — чудесного возвращения Дарьи и Майи ждать не стоит. Российское женское одиночное катание безжалостно. Если не сел вовремя в свой поезд, потом нагнать практически нереально. А как все начиналось! Широкой публике Усачева и Хромых впервые представились на чемпионате России-2021 в Челябинске. Дарья стала четвертой с весьма приличной суммой в 230 баллов. После короткой программы Усачева и вовсе была третьей, выше Трусовой. И это без ультра-си! Майя следом за подругой по группе Тутберидзе — пятая. Юниорки обошли многих действующих сборниц, в том числе Елизавету Туктамышеву. А Императрица в том сезоне, между прочим, стала вице-чемпионкой мира. Подтвердили свой уровень Хромых с Усачевой спустя два месяца в финале Кубка России, когда заняли уже второе и третье места соответственно. Майя наконец-то одолела четверной сальхов — и выдала два квада подряд.

Майя была в шаге от Пекина, но пропала с радаров, пока не появились слухи об Италии

Долгое время Хромых была в тени не только Валиевой, но и Усачевой. Вместе с одногруппницами она поехала на чемпионат мира среди юниоров в Таллин, но успеха не снискала — только четвертое место. Прорывом стала концовка сезона-2020/21. В какой-то момент в высокую Майю перестала верить даже сама Тутберидзе и предлагала ученице перейти в танцы на льду. Но Хромых упорно стояла на своем, а когда к четверному сальхову добавила еще и четверной тулуп, то перевернула игру и стала ярким кандидатом на Олимпиаду. К тому же на тренировках и тройной аксель нарабатывался... Долго с места в карьер она не стартовала. На первом же «челленджере» обыграла будущую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, бодро вышла в финал «Гран-при»... Но не справилась на самом главном старте — чемпионате России. Майя осталась вне заявки Пекина, хотя была очень близка.

Майя Хромых. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но что дальше, неужели сдалась? Последний раз она выступала на шоу-турнире «Кубок Первого канала» в середине марта прошлого года. Всю весну и начало лета ездила по ледовым шоу, работала на сборах команды Тутберидзе в Новогорске. В сентябре была небольшая травма — порез сухожилия на пальце. Но уже спустя неделю Майя снова на льду. Ее ждали на двух этапах «Гран-при России», но Хромых на них так и не появилась. Официально — из-за той травмы. Негласно же стали активно распространяться слухи о возможном переходе Майи в сборную Италии. Особенно в соцсетях известного американского журналиста Дейва Лиза. Недавно представители итальянской сборной опровергли для «СЭ» интерес итальянской стороны к фигуристке, тем не менее ее исчезновение действительно загадочно. Если верить отцу девушки, то она тренируется и восстанавливает форму. Видимо, через ледовые шоу — следующее с ее участием скоро будет в Москве.

Усачева побеждала даже без тройного акселя, но гонка за ультра-си привела к травме

Если ставка Хромых была на технику, то Усачева брала свое эстетикой и презентацией. Ее путь начался в Хабаровске, после чего Дарья с семьей переехала в Москву. Несколько раз пробовалась к Этери Тутберидзе — взяли не сразу. Не хватало прыжков, хотя мастерство катания тренер подметила у девушки сразу и посоветовала прийти, когда наладит техническую базу. С этим Усачевой помогла Анна Царева. Тренироваться с Тутберидзе начала после Олимпийских игр в Пхенчхане и уже на второй сезон вышла в лидеры юниорской сборной — практически наравне с Валиевой. Уже в 13 она показывала на льду сложные образы, поэтому оценка за компоненты неизменно росла. К первому международному старту во взрослых и вовсе дошла до предела — Усачева едва не обыграла Трусову на этапе «Гран-при».

Дарья Усачева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Для настоящего прорыва не хватало только тройного акселя. Дарья упорно добивала его на тренировках, говорила о прогрессе, но отчасти как раз работа над ультра-си ее и сломала. После серебра на Skate America Усачева полетела в Японию. С этапа вынужденно снялась Трусова. Нет конкурентов — можно спокойно побеждать и с хорошим настроением готовиться к финалу серии. Шансы на поездку в Пекин тогда были вовсе не призрачными. Все разрушилось на разминке перед короткой программой. Инсайдеры еще до начала старта говорили о возможных проблемах девушки в районе колена. Тяжелый перелом выбил Дарью из гонки за Олимпиаду, но самое удивительное, что на лед в официальных стартах она так и не вернулась. Хотя с момента травмы прошло уже больше года. По традиции новостями делились постепенно. Сначала стало известно, что она пропустит ЧР, потом финал Кубка, Кубок Первого канала и так далее...

Дарья не соревновалась с ноября 2021-го и едва ли уже вернется в спорт

Тем не менее в феврале прошлого года Усачева вернулась к тренировкам, а в марте появилась на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Дарья говорила о желании вернуться и бороться. Ее включили в резерв сборной страны — верный знак о планах соревноваться. Усачевой выдали два этапа российской серии «Гран-при»: в Казани и в Перми. Но непосредственно перед стартом стало известно, что Усачева не выступит. Официальная версия звучит неубедительно. Якобы Дарья к ноябрю 2022-го не восстановилась после полученной в ноябре 2021 года травмы. Это при том, что сама Усачева в интервью говорила, что чувствует себя отлично. Инсайдеры говорили тогда о рецидиве, но без конкретики. Александр Коган обещал, что Дарье дадут распределение на другой этап. Но Усачеву мы так и не увидели. Ни на следующих этапах в Москве и в Самаре, ни в Перми, куда Дарья изначально также была заявлена.

После этого она автоматически лишилась шансов на участие в чемпионате России. Хотя, зная специфику отношения к собственному регламенту ФФККР, будь у Усачевой и ее тренеров желание и возможность выступить — ее бы допустили. Однако Дарья выходить на лед не спешит. Не было ее и на прыжковом чемпионате, и на Кубке Первого канала. Не будет и в финале российского «Гран-при». Зато Усачева снова выступит в ледовом спектакле — 14 февраля ее можно будет увидеть в шоу «Влюбленные в фигурное катание». Там ожидаются и действующие фигуристы, но так как Дарьи мы на официальных стартах не видим, причислять к этой категории Усачеву, увы, тяжело. Близкие к фигуристке люди так и говорят, что девушка близка к завершению карьеры. Правда, пока она не утратила надежду полностью.