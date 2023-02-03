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Фигурное катание

Сегодня, 17:25

Полтора года назад этих девушек Тутберидзе ждали на Олимпиаде. Сейчас о них почти ничего не слышно

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Майя Хромых, Камила Валиева и Дарья Усачева (слева направо).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева и Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Одну сватали в Италию, вторая почти завершила карьеру.

Казалось бы, совсем недавно вместе с Камилой Валиевой на взрослый уровень перешли две сильные одногодки. Дарья Усачева и Майя Хромых всегда уступали Валиевой в успехах и медийности. Тем не менее, как и положено экс-юниоркам Этери Тутберидзе, они сразу же громко заявили о себе. Обе до последнего претендовали на Олимпиаду в Пекине, и в какой-то момент даже казалось, что поколение ВУХ сможет сместить легендарную троицу ТЩК. Однако прошел год с небольшим, и о «новой волне» (за исключением Валиевой) вспомнить практически нечего. Дарья и Майя выпали из информационной повестки и интересны сейчас разве что специалистам и персональным фанатам. Что же с ними случилось?

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Хромых и Усачева одногодки Валиевой — и от них ждали многого

В фигурном катании тяжело проходит смена поколений. Лидерство нужно заработать, и редко бывает, что юниоры заочно сильнее тех, кто уже катается на взрослом уровне. Тем более чтобы их была целая троица. Привычный порядок вещей сломали Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Тройка ТЩК два года выносила всех по юниорам, намекая взрослым — вы следующие в очереди. Что и подтвердилось — в первый взрослый сезон противопоставить им никто ничего не смог. Даже призеры Олимпиады Алина Загитова и Евгения Медведева. Глядя на успехи этой троицы, люди ждали следующего супертрио. И в журналистской среде появился термин ВУХ — Валиева, Усачева, Хромых. Камилу представлять не нужно. Казанской фигуристке пророчили большую карьеру еще с 12 лет, и ожидания подтвердились. Усачева и Хромых раскрылись позже, но и от них ждали многого.

Камила Валиева и Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева и Майя Хромых.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тем не менее уже сейчас очевидно — чудесного возвращения Дарьи и Майи ждать не стоит. Российское женское одиночное катание безжалостно. Если не сел вовремя в свой поезд, потом нагнать практически нереально. А как все начиналось! Широкой публике Усачева и Хромых впервые представились на чемпионате России-2021 в Челябинске. Дарья стала четвертой с весьма приличной суммой в 230 баллов. После короткой программы Усачева и вовсе была третьей, выше Трусовой. И это без ультра-си! Майя следом за подругой по группе Тутберидзе — пятая. Юниорки обошли многих действующих сборниц, в том числе Елизавету Туктамышеву. А Императрица в том сезоне, между прочим, стала вице-чемпионкой мира. Подтвердили свой уровень Хромых с Усачевой спустя два месяца в финале Кубка России, когда заняли уже второе и третье места соответственно. Майя наконец-то одолела четверной сальхов — и выдала два квада подряд.

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Майя была в шаге от Пекина, но пропала с радаров, пока не появились слухи об Италии

Долгое время Хромых была в тени не только Валиевой, но и Усачевой. Вместе с одногруппницами она поехала на чемпионат мира среди юниоров в Таллин, но успеха не снискала — только четвертое место. Прорывом стала концовка сезона-2020/21. В какой-то момент в высокую Майю перестала верить даже сама Тутберидзе и предлагала ученице перейти в танцы на льду. Но Хромых упорно стояла на своем, а когда к четверному сальхову добавила еще и четверной тулуп, то перевернула игру и стала ярким кандидатом на Олимпиаду. К тому же на тренировках и тройной аксель нарабатывался... Долго с места в карьер она не стартовала. На первом же «челленджере» обыграла будущую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, бодро вышла в финал «Гран-при»... Но не справилась на самом главном старте — чемпионате России. Майя осталась вне заявки Пекина, хотя была очень близка.

Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Майя Хромых.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но что дальше, неужели сдалась? Последний раз она выступала на шоу-турнире «Кубок Первого канала» в середине марта прошлого года. Всю весну и начало лета ездила по ледовым шоу, работала на сборах команды Тутберидзе в Новогорске. В сентябре была небольшая травма — порез сухожилия на пальце. Но уже спустя неделю Майя снова на льду. Ее ждали на двух этапах «Гран-при России», но Хромых на них так и не появилась. Официально — из-за той травмы. Негласно же стали активно распространяться слухи о возможном переходе Майи в сборную Италии. Особенно в соцсетях известного американского журналиста Дейва Лиза. Недавно представители итальянской сборной опровергли для «СЭ» интерес итальянской стороны к фигуристке, тем не менее ее исчезновение действительно загадочно. Если верить отцу девушки, то она тренируется и восстанавливает форму. Видимо, через ледовые шоу — следующее с ее участием скоро будет в Москве.

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Усачева побеждала даже без тройного акселя, но гонка за ультра-си привела к травме

Если ставка Хромых была на технику, то Усачева брала свое эстетикой и презентацией. Ее путь начался в Хабаровске, после чего Дарья с семьей переехала в Москву. Несколько раз пробовалась к Этери Тутберидзе — взяли не сразу. Не хватало прыжков, хотя мастерство катания тренер подметила у девушки сразу и посоветовала прийти, когда наладит техническую базу. С этим Усачевой помогла Анна Царева. Тренироваться с Тутберидзе начала после Олимпийских игр в Пхенчхане и уже на второй сезон вышла в лидеры юниорской сборной — практически наравне с Валиевой. Уже в 13 она показывала на льду сложные образы, поэтому оценка за компоненты неизменно росла. К первому международному старту во взрослых и вовсе дошла до предела — Усачева едва не обыграла Трусову на этапе «Гран-при».

Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Усачева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Для настоящего прорыва не хватало только тройного акселя. Дарья упорно добивала его на тренировках, говорила о прогрессе, но отчасти как раз работа над ультра-си ее и сломала. После серебра на Skate America Усачева полетела в Японию. С этапа вынужденно снялась Трусова. Нет конкурентов — можно спокойно побеждать и с хорошим настроением готовиться к финалу серии. Шансы на поездку в Пекин тогда были вовсе не призрачными. Все разрушилось на разминке перед короткой программой. Инсайдеры еще до начала старта говорили о возможных проблемах девушки в районе колена. Тяжелый перелом выбил Дарью из гонки за Олимпиаду, но самое удивительное, что на лед в официальных стартах она так и не вернулась. Хотя с момента травмы прошло уже больше года. По традиции новостями делились постепенно. Сначала стало известно, что она пропустит ЧР, потом финал Кубка, Кубок Первого канала и так далее...

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Дарья не соревновалась с ноября 2021-го и едва ли уже вернется в спорт

Тем не менее в феврале прошлого года Усачева вернулась к тренировкам, а в марте появилась на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Дарья говорила о желании вернуться и бороться. Ее включили в резерв сборной страны — верный знак о планах соревноваться. Усачевой выдали два этапа российской серии «Гран-при»: в Казани и в Перми. Но непосредственно перед стартом стало известно, что Усачева не выступит. Официальная версия звучит неубедительно. Якобы Дарья к ноябрю 2022-го не восстановилась после полученной в ноябре 2021 года травмы. Это при том, что сама Усачева в интервью говорила, что чувствует себя отлично. Инсайдеры говорили тогда о рецидиве, но без конкретики. Александр Коган обещал, что Дарье дадут распределение на другой этап. Но Усачеву мы так и не увидели. Ни на следующих этапах в Москве и в Самаре, ни в Перми, куда Дарья изначально также была заявлена.

После этого она автоматически лишилась шансов на участие в чемпионате России. Хотя, зная специфику отношения к собственному регламенту ФФККР, будь у Усачевой и ее тренеров желание и возможность выступить — ее бы допустили. Однако Дарья выходить на лед не спешит. Не было ее и на прыжковом чемпионате, и на Кубке Первого канала. Не будет и в финале российского «Гран-при». Зато Усачева снова выступит в ледовом спектакле — 14 февраля ее можно будет увидеть в шоу «Влюбленные в фигурное катание». Там ожидаются и действующие фигуристы, но так как Дарьи мы на официальных стартах не видим, причислять к этой категории Усачеву, увы, тяжело. Близкие к фигуристке люди так и говорят, что девушка близка к завершению карьеры. Правда, пока она не утратила надежду полностью.

Фигурное катание
Олимпиада
Дарья Усачева
Камила Валиева
Майя Хромых
Этери Тутберидзе
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