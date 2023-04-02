На детском первенстве страны четверных больше, чем на взрослых турнирах. Тутберидзе готовит новое суперпоколение?

Маргарита Базылюк выиграла первенство страны, а Дарья Садкова заставила говорить о себе как о «новой Щербаковой»

Первенство России среди старшего возраста. Саранск

Девушки

1. Маргарита Базылюк — 243,24

2. Дарья Садкова — 234,99

3. Елена Костылева — 219,52

4. Алена Принева — 205,36

5. Агата Петрова — 202,44

6. Анастасия Марасанова — 198,35

Многие думали, что турнир шоу-программ стал ярким финальным аккордом, который закрыл спортивную часть сезона-2022/23 для фигуристов, и дальше их ждут только гастроли по различным ледовым шоу. Что касается взрослых, то это действительно так — крупных турниров для спортсменов уровня сборной больше не будет. Но это не значит, что стартов по фигурному катанию нет теперь совсем.

Еще проходят региональные соревнования и даже большие всероссийские для юниоров и новисов. Последнюю категорию у нас отдельно не выделяют, но по нормативам ISU это молодые фигуристы от 9 до 13 лет. Выступать на международном юниорском уровне они еще не могут, но и совсем среди детей выступать уже не хотят. Поэтому для них и есть отдельная категория «на будущее». И похоже, что в России это будущее снова в руках у Этери Тутберидзе.

Тутберидзе взяла свое у новисов

Сколько было разговоров по ходу прошлого и особенно этого сезона, что школа Тутберидзе уже не та и фабрика чемпионов в кризисе. «Хрустальный» впервые за девять лет не смог взять свой главный титул — золото у девушек на первенстве России среди юниоров. Ведь из года в год главная тактика Этери была подготовить сильную юниорку, чтобы через год-два триумфально выходить с ней на взрослые старты. Причем здесь важно не только качество, но и количество. Последние годы Тутберидзе намеренно собирала целый «выводок» от каждого поколения. Чтобы хотя бы один из них достиг успеха. Так, например, за победами Камилы Валиевой мало кто и заметил исчезновение с радаров Дарьи Усачевой и Майи Хромых. А между прочим, последних многие тоже ждали на Олимпиаде в Пекине... По такой системе и так ударил новый возрастной ценз, так еще и поток юниорок остановился!

Или все-таки нет? Проиграв молодому тренеру Софье Федченко юниорское первенство, Тутберидзе взяла свое у новисов. В родной для всех российских фигуристов Саранск команда «Хрустального» поехала с Дарьей Садковой и Маргаритой Базылюк. Садкова хотела реабилитироваться за недавнюю неудачу в Перми, Базылюк же — подтвердить свой статус главной надежды Этери в этой возрастной категории. Кстати, о возрасте: первенство России среди девушек и юношей делится еще на две категории. И в «старшей» участвуют в основном спортсмены 11-13 лет. Только вот в нашем случае даже в такой возрастной группе нешуточные страсти. Шутка ли, у призерок в этом возрасте четверных в произвольной было больше, чем на взрослом чемпионате страны! Камила Валиева с Софьей Акатьевой прыгнули по два квада, а тут у одной Базылюк — три, а кроме того, по два у Садковой и Елены Костылевой.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Садкова проиграла из-за обидной ошибки в конце программы

Костылева из «Москвича» и вовсе заходила на три четверных прыжка. Но вот если два сальхова, один сольно, второй в комбинации с акселем ей удались, то вот с тулупа она упала. У Базылюк контент по ультра-си обратный — она прыгала два четверных тулупа (также один сольно, а второй в секвенции с акселем) и добавила к ним сальхов в четыре оборота. И сделала все элементы на хорошие плюсы от судей! Причем вариантов у Маргариты не было, для победы ей нужно было именно три квада и идеальное исполнение программы. Ведь после короткой она уступала Дарье Садковой чуть больше двух баллов, а девушка из Марий Эл также собиралась идти на свой максимально возможный контент. С четверными тулупами Садкова справилась отлично, а вот квад-сальхова в ее арсенале пока нет.

Но решил исход дуэли двух девушек из «Хрустального» даже не дополнительный четверной от Базылюк, а обидная ошибка Дарьи на последнем прыжковом элементе. Прямо в конце программы она сорвала на приземлении сольный тройной флип. Кто бы мог подумать! Тем не менее обе девушки невероятно талантливы и перспективны. Про Садкову говорят, что она новая Анна Щербакова — такая же легкая, грациозная, но вместе с тем с отличной технической базой. Кстати, не пугайтесь если увидите, что официально в протоколах она числится не в Москве у Этери Георгиевны, а в Йошкар-Оле. Это не более чем уловка, чтобы сохранить региональное финансирование. Но все понимали, что для того, чтобы двигаться дальше, нужно уезжать из Марий Эл. Про Базылюк со спортивной точки зрения мы пока мало знаем, ведь самая известная история о Маргарите — это про ее соперничество с Костылевой.

Об этой истории мы уже писали. Якобы, Базылюк просила у Елены йогурт, та взяла себе и подруге по группе. Тогда обе тренировались в «Хрустальном». Но по пути Костылеву встретила Тутберидзе и отчитала за страсть к еде. Базылюк опровергла версию, что Елена несла вторую порцию ей, что вроде бы и стало причиной ухода Костылевой в «Москвич». Разбираться в детских разборках и тем более в разборках, не всегда показывающих пример адекватности их родителей, — неблагодарное дело. Главное, что обе девушки сейчас при деле и выглядят хорошо. Только вот путь к звездам им теперь не близкий. Согласно новым правилам ISU, во взрослый спорт их не пустят вплоть до 2028 года.