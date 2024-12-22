Биография Камилы Валиевой: жизнь и карьера талантливой фигуристки

История российской спортсменки.

Фигуристке Камиле Валиевой не было 16 лет, а ей восторгался весь мир. Талантливая ученица Этери Тутберидзе сумела побить мировые рекорды и завоевала немало наград. Рассказываем подробнее об уникальной спортсменке.

Камила Валерьевна Валиева

Дата рождения: 26 апреля 2006 года

Место рождения: Казань

Место проживания: Москва

Гражданство: Россия

Рост: 164 см

Вид спорта: фигурное катание, женское одиночное катание

Тренеры: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз

Клуб: ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный»

Детство и юность Камилы Валиевой

Камила Валиева появилась на свет в Казани в татарской семье. С рождения она была болезненным ребенком, поэтому ее родители, Алсу и Равиль, ради укрепления здоровья отдали дочку сразу в несколько секций: танцы, балет, художественную гимнастику и фигурное катание.

Несмотря на то что отца зовут Равиль, Камила носит отчество Валерьевна и девичью фамилию мамы — Валиева. Дело в том, что родители спортсменки давно развелись и воспитанием будущей фигуристки занималась только мать. Ее беспокоило, что дочка занимается сразу всем, и она предложила девочке сосредоточиться на одном направлении.

Тренеры отмечали пластичность и хорошую растяжку Камилы. А так как девочке очень нравились фигуристки Аделина Сотникова и Алина Загитова, она решила остаться только в фигурном катании.

«На фигурное катание записаться было проще — хватило маминого обещания, что я буду стараться на тренировках и не стану грызть лед. Впрочем, на гимнастику через год меня все-таки отдали, а вдобавок записали в балетную школу. Через некоторое время от других секций пришлось отказаться ради фигурного катания. Лед я выбрала по двум причинам: мне очень нравились вращения и мой тренер Ксения Семеновна Иванова, которая учила нас новым элементам. Мне кажется, именно Ксения Семеновна разглядела мои способности», — рассказала Валиева в интервью U Magazine в августе 2022 года.

Камила Валиева в детстве. Фото соцсети

Карьера Камилы Валиевой в фигурном катании

В 2012 году Валиева вместе с близкими переехала в Москву для работы с тренерами более высокого уровня и дальнейшего спортивного прогресса. Сначала Камила занималась у Марины Кудрявцевой, потом у Игоря Лютикова, а затем у Натальи Дубинской и Станислава Ковалева.

В 10 лет юная фигуристка делала все тройные прыжки, но на соревнованиях выступала крайне нестабильно. К тому же Камиле мешали травмы: она пропустила практически весь сезон-2017/18 из-за перелома ноги. Это сказалось на моральном состоянии юной спортсменки, которая стала бояться прыжков.

Летом 2018 года Валиева попала в группу к Этери Тутберидзе. Среди специалистов, которые были подключены к работе с перспективной юниоркой, был также Сергей Розанов. Он поставил Камиле, в частности, тройной аксель. Спортсменка также активно изучала и другие элементы ультра-си — четверные тулуп и сальхов.

«Наверное, Наталья Петровна [Дубинская] обучила меня всему, и мы с мамой решили, что надо уже переходить к другому тренеру. Потому что Этери Георгиевна может научить чему-то новому. К тому же там еще и девочки прыгают четверные. Наверное, это тоже стало фактором», — рассказала спортсменка в интервью ТАСС в сентябре 2019 года.

В сезоне-2019/20 Валиева дебютировала на международном уровне и уже исполняла квад-тулуп. 2019 год стал удачным для фигуристки. На юниорском уровне она выиграла оба этапа и финал «Гран-при», а также первенство России и чемпионат мира в своей возрастной категории.

При этом главные старты сезона Камила могла пропустить из-за травм, но проявила настоящий спортивный характер. В финале «Гран-при» и на мировом первенстве среди юниоров фигуристка все-таки выступила — с упрощенным контентом. Уже тогда ей стали пророчить золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Внимания Валиевой добавляло и то, что в том сезоне спортсменка выступала с самой знаменитой короткой программой «Девочка на шаре», которую ей поставила сама Тутберидзе. Прокат был задуман по мотивам знаменитой картины испанского художника Пабло Пикассо. Эта программа очень подходила Камиле и раскрывала ее пластичность.

Не осталась равнодушной даже внучка маэстро Диана Пикассо, которая пригласила Валиеву в музей ее дедушки в Париже. Тренерский штаб даже принял решение перенести «Девочку на шаре» и на следующий сезон. А Тутберидзе называла эту постановку своей любимой.

На первом для себя взрослом чемпионате России в декабре 2020 года Камила завоевала серебряную медаль и уступила только Анне Щербаковой. Зато она обошла еще одну звезду группы Тутберидзе — Александру Трусову, которую называла своим кумиром.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпиада в Пекине

Олимпийский сезон начался для Валиевой триумфально. Она победила на этапах взрослой серии «Гран-при» в Канаде и России, стала лучшей на Finlandia Trophy и впервые в карьере выиграла золото чемпионата страны. В начале года Камила стала чемпионкой Европы и отправилась на Олимпийские игры в Пекин в качестве безоговорочного фаворита.

На Олимпиаде-2022 Валиева выиграла золотую медаль в командном турнире. Фигуристка показала первый результат в обеих программах, а россияне обеспечили себе досрочную победу еще до произвольного проката женщин.

«Впервые я смотрела Олимпийские игры в 2014 году, когда выступала Юлия Липницкая. В 2018-м я очень переживала за Алину Загитову и Женю Медведеву. Это моя детская мечта! С трех лет, наверное, говорила маме, что хочу стать олимпийской чемпионкой. И вот мечта сбылась! Я дальше буду работать, чтобы еще одна моя мечта сбылась», — сказала чемпионка после командного триумфа.

Добиться успеха в личном турнире Камиле не удалось на фоне вспыхнувшего скандала с ее допинг-пробой на декабрьском чемпионате России. Выиграв короткую программу, россиянка неудачно исполнила произвольную и заняла лишь четвертое место.

Выступить на взрослом чемпионате мира Валиевой не удалось. Российские и белорусские фигуристы в конце февраля были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Карьера Камилы Валиевой после Олимпиады

Сезон-2022/23 стал для фигуристов из России внутренним.

На контрольных прокатах Валиева представила номер с отсылом на допинговую историю на Олимпиаде. В начале программы появляются англоязычные новости, в конце она открывает капюшон (под ним она пряталась в смешанной зоне Пекина). После проката на публике Камила не сдержала слез. Из-за этого некоторые раскритиковали тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе, который выбрал психологически сложную постановку для молодой фигуристки. Позже программу немного изменили.

«Для меня самым главным было донести свою историю через программу. Как мне кажется, это удалось. Как проходила постановка? Этери Георгиевна Тутберидзе и Даниил Маркович Глейхенгауз предложили эту идею, спросили меня, хочу ли я заново трогать эту тему. Мне показалось, что эту ситуацию нужно проживать, и я согласилась. Две фишки в программе — с надеванием капюшона и с включением отрывков новостей — придумали тоже они», — сказала фигуристка.

Валиева победила на двух этапах национального «Гран-при», стала второй в финале серии и на чемпионате России.

В сезоне-2023/24 Камила приняла участие в двух этапах «Гран-при России», стала четвертой в родной Казани и победила в Москве. В декабре фигуристка выступила на чемпионате России в Челябинске, лидировала после короткой программы и после падения с четверного тулупа в произвольной программе получила третью сумму баллов и завоевала бронзу.

В марте 2024 года Валиеву исключили из сборной России после вынесения решения о четырехлетней дисквалификации.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Допинговая история

9 февраля 2022 года портал Inside the Games опубликовал информацию о том, что допинг-тест Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором фигуристы сборной России завоевали золотые медали. По данным Международного агентства по тестированию (International Testing Agency, ITA), в пробе Камилы с чемпионата России-2022 был обнаружен триметазидин.

Анализ был взят РУСАДА в Санкт-Петербурге 25 декабря 2021 года, отправлен на исследование в лабораторию ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) в Стокгольм и по нормам должен был быть обнародован за две недели до Олимпиады. По вине шведского учреждения о нем сообщили только 8 февраля 2022 года.

Валиева была временно отстранена РУСАДА от участия в соревнованиях. Спустя сутки это решение было опротестовано и отменено. ВАДА, ISU (Международный союз конькобежцев) и ITA требовали снять фигуристку с Олимпиады. Но CAS (Спортивный арбитражный суд) на заседании своей выездной панели в Пекине отклонил апелляцию и допустил спортсменку до личного турнира одиночниц. МОК (Международный олимпийский комитет) объявил, что в случае завоевания 15-летней россиянкой медали Игр будет отменена церемония награждения призеров этого вида соревнований.

В личном турнире Пекина-2022 Камила выиграла короткую программу, но неудачно исполнила произвольную. Дальнейшее расследование допинговой истории продолжилось после окончания Игр. Следствие РУСАДА длилось больше полугода, решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) было вынесено только в декабре 2022 года и оставалось засекреченным, так как на момент взятия положительной пробы Валиевой было всего 15 лет — она считалась «защищенной персоной».

В январе 2023 года ВАДА нарушило конфиденциальность и объявило, что ДАК не нашел «вины и халатности фигуристки», и потребовало пересмотреть вердикт и назначить максимальное наказание — признать Валиеву виновной и дисквалифицировать ее на четыре года с аннулированием всех результатов с 25 декабря 2021 года. При таком раскладе Камила теряла титул чемпионки России-2022 и звание чемпионки Европы-2022, а сборная России — золото Олимпиады-2022 в командном турнире. В феврале ВАДА обратилось в CAS.

ISU также не согласился с решением РУСАДА и потребовал дисквалифицировать россиянку на два года, но при этом ее личной вины и халатности не признавать. Подобное решение позволяло фигуристке и сборной России сохранить титулы. Само РУСАДА не согласилось с собственным дисциплинарным комитетом (ДАК) — в том, что Камиле не был объявлен выговор. Но это был технический момент — чтобы агентство приняло участие в слушаниях в CAS.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рассмотрение дела Валиевой прошло в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 28 сентября в Лозанне. При этом разбирательство было продлено и заняло еще два дня — 9 и 10 ноября.

29 января 2024 года CAS опубликовал вердикт по делу Валиевой: дисквалификация фигуристки — четыре года с началом срока 25 декабря 2021 года, все результаты с этой даты должны быть аннулированы, но это решение остается за соответствующими организаторами соревнований.

30 января ISU сообщил свой вердикт по Валиевой: результаты Камилы в командном турнире Олимпиады-2022 аннулируются, при этом перерасчет очков других участниц не производится, сборная России теряет золото и получает бронзу, золото переходит к США, а серебро — к Японии. Также ISU аннулировал победу Валиевой на чемпионате Европы-2022, золото переходит к Анне Щербаковой, серебро получает Александра Трусова, а бронзу — Луна Хендрикс из Бельгии.

2 октября стало известно, что Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию стороны Валиевой на решение CAS о дисквалификации российской фигуристки и обязал оплатить судебные издержки в пользу ISU и ВАДА. Это была последняя инстанция, где можно было оспорить вынесенное ранее наказание. Многие эксперты подчеркивали: санкции против Камилы несоразмерны, особенно с учетом, что в России девушка была оправдана и по аналогичным делам в последнее время выносится много решений в пользу спортсменов. Арбитры швейцарского суда не нашли никаких серьезных нарушение при вынесении вердикта CAS в Лозанне.

17 декабря стало известно, что Валиева подала новую апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии.

Вероника Яметова, Камила Валиева и Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные достижения Камилы Валиевой в фигурном катании (потерянные после дела в CAS)

Олимпийская чемпионка в командном турнире (2022)

Чемпионка Европы (2021/22)

Чемпионка России (2021/22)

Серебряный призер чемпионата России (2022/23)

Бронзовый призер чемпионата России (2023/24)

Серебряный призер финала «Гран-при России» (2022/23)

Главные достижения Камилы Валиевой в фигурном катании (оставшиеся после решения CAS)

Чемпионка мира среди юниоров (2019/20)

Победительница финала юниорского «Гран-при» (2019/20)

Серебряный призер чемпионата России (2020/21)

Победительница финала Кубка России (2020/21)

Награды Камилы Валиевой

Заслуженный мастер спорта России

Кавалер ордена Дружбы

Орден «Дуслык» (2022)

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рекорды Камилы Валиевой

Фигуристка после перехода на взрослый уровень сумела сумела установить несколько мировых рекордов.

Камила — первая одиночница в истории фигурного катания, которой удалось на турнирах под эгидой ISU набрать больше 90 баллов за исполнение короткой программы, больше 185 за произвольную и больше 272 в сумме. Ее достижения: в короткой программе — 90,45 (чемпионат Европы-2022, 13 января 2022 года), в произвольной программе — 185,29, итог — 272,71 (оба — этап «Гран-при ISU», Кубок «Ростелекома», 27 ноября 2021 года).

На юниорском уровне Валиева также превзошла лучшие результаты в произвольной программе и по общей сумме. Ее достижения: в произвольной программе — 152,38, итог — 227,30 (оба — чемпионат мира среди юниоров-2020, 7 марта 2020 года).

Камила второй в истории после Александры Трусовой исполнила четверной тулуп на турнирах ISU, второй в истории после Софьи Акатьевой и первой среди взрослых спортсменок успешно исполнила в одной программе тройной аксель и три четверных прыжка.

Проблемы Валиевой со здоровьем

В августе 2023 года Валиева перенесла разрыв сетчатки глаза. Это смазало подготовку фигуристки к новому сезону — ей пришлось сделать лазерную коагуляцию. Врачи запретили Камиле на две недели резко поворачиваться. Затем фигуристке пришлось делать повторную коагуляцию, поэтому она смогла возобновить тренировки только 6 сентября. Об этом стало известно после того, как сама спортсменка рассказала детали для СМИ.

«Я очень хорошо готовилась, хотела войти в сезон с четверным. Но 16 августа мне на диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки. Врачи сделали две лазерные коагуляции. Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки», — сказала Валиева в середине сентября после короткой программы на контрольных прокатах сборной России.

Камила Валиева с домашним любимцем и Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хобби Камилы Валиевой

Домашним любимцем Валиевой является шпиц по кличке Лева, которого ей подарили поклоннике. Фигуристка даже завела для собаки отдельную страницу в социальных сетях.

«Он очень скучает, когда я ухожу, аж подвывать начинает. Зато очень радуется, когда возвращаюсь. На карантине я проводила много времени с Левой, несколько команд с ним выучили. Сейчас он знает «Сидеть!», «Лежать» и «Лапу дать!». Может спокойно пройти на задних лапках вместе со мной из одной комнаты в другую. За что-то вкусное, конечно», — приводил сайт Olympics слова фигуристки в январе 2021 года.

Камила любит танцевать и рисовать. Фигуристка собирала картины из страз на карантине во время пандемии коронавируса, а также занималась картингом — ей нравятся спортивные машины. О будущем после окончания спортивной карьеры юная спортсменка не думала.

«Когда-то я очень хотела пойти на психолога учиться. Не знаю, очень нравилось мне это. А еще я хотела стать судьей в ISU. Сейчас о повседневных профессиях я не думаю», — рассказала Камила ТАСС в сентября 2019 года.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Жизнь Камилы Валиевой вне спорта

Валиева выступает в ледовых проектах. Камила участвовала в нескольких турах «Чемпионы на льду» и других выступлениях группы Этери Тутберидзе, каталась в шоу Татьяны Навки (в том числе «Истории любви Шахерезады» и «Руслан и Людмила») и Ильи Авербуха.

Фигуристка заключала различные рекламные контракты: становилась амбассадором бренда PUMA, а также лицом маркетплейса Ozon и платежной системы «Мир». Спортсменка снималась для онлайн-журнала о балете La Personne и для бренда Glade.

В феврале 2024 года Валиева стала послом «Игр будущего». На церемонии открытия фигуристка сидела рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Соревнования ежегодного международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал-спорта прошли в родной для фигуристки Казани.

Летом 2024-го Валиева снялась в рекламе шашлыка и вызвала бурю в соцсетях. Поклонники фигуристки раскритиковали более чем минутный ролик за некачественную съемку и длительность. Болельщики также задавались вопросом, почему молодая спортсменка, которая ассоциируется с правильным питанием, рекламирует не самую полезную еду, употребляемую в основном с алкоголем.

В ноябре Камила получила премию «Блогема» в номинации «Лучший спортивный блогер». В декабре спортсменка стала ведущей фестиваля современной музыки «Новая песня года».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личная жизнь Камилы Валиевой

До своего совершеннолетия фигуристка большую часть своего времени уделяла спорту, учебе и медийным проектам. О личной жизни Камила не распространялась, хотя отмечала, что кто-то из спортсменок может поступать иначе.

«Из наших девочек кто-то показывает отношения в социальных сетях. На самом деле, это же их личная жизнь, на то она и личная — если ты хочешь, ты ее показываешь, если нет, ты закрываешься, и это твое право», — цитировал Валиеву сайт SW-STRAZY в марте 2023 года.

В 2022 году Камила снялась в клипе российского исполнителя Вани Дмитриенко — на песню «Сила притяжения». Многие поклонники фигуристки стали подозревать о возможном романе между Валиевой и Дмитриенко. Однако позднее певец заявил, что не поддерживает отношений со спортсменкой.

«Мы с Камилой просто общались, и я не хотел, чтобы так все вышло, но она стала заложницей ситуации. Но это не было спровоцировано нами, мы не планировали хайповать, то, как люди все это раскрутили, нас не касается. Камила не участвовала и не участвует в нашей с Сашей (бывшей девушкой Дмитриенко. — Прим. «СЭ») истории, мы с ней были в прекрасных дружеских отношениях. Спокойно подружить нам не дали. Сейчас мы не общаемся», — сказал Дмитриенко.

Камила Валиева и Ваня Дмитриенко. Фото соцсети

Социальные сети Камилы Валиевой