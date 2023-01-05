«Тутберидзе хвалит только в том случае, если есть за что». Валиева рассказала о тренере, кумирах и Олимпиаде

Звездная фигуристка поведала о своей жизни изданию «7 дней».

К Камиле Валиевой — одной из самых талантливых фигуристок современности — всегда было приковано особое внимание. Ученица Этери Тутберидзе в декабре не стала чемпионкой страны, уступив золото более юной сопернице — Софье Акатьевой. Но показала одно из самых ярких выступлений года.

На гала-шоу Валиева выделилась оригинальным показательным номером так, что его обсуждали не только в России, но и за рубежом. Одним из самых первых о программе Камилы в образе Уэнсдэй написал популярный американский журнал Billboard! Позднее о нашей спортсменке говорили такие известные издания, как Men's Health, Glamour, Hola!, Elle и Vogue Italia, в то время как сама Валиева отдыхала до 3 января, прежде чем вновь приступить к тренировкам и выступать в новогодних шоу.

Камила участвует в спектакле Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Между новогодними праздниками и возобновлением привычной тренировочной деятельности фигуристка дала интервью изданию «7 дней», в котором рассказала об Олимпиаде, тренере и своих кумирах.

Об отстранении россиян

Конечно, это обидно. Но дополнительно мотивировать себя не нужно, потому что почти все сильнейшие фигуристки соревнуются именно в России. У нас много турниров и нешуточная, а порой и отчаянная борьба. Соревнования всегда остаются соревнованиями. Волнение и переживания присутствуют на любых стартах. А вот мера ответственности разная. На международных чемпионатах ты представляешь не просто себя, а страну.

Об Олимпиаде

Да, принято считать, что Олимпиада — главное соревнование в жизни спортсмена. Олимпийские игры в Китае проводились в условиях жестких ковидных ограничений, поэтому особенной атмосферы единения спортсменов разных национальностей и видов спорта, о которой рассказывают, нам не удалось почувствовать, к сожалению. Но радость, гордость и ответственность мы, несомненно, испытали. А поскольку мы находились в Олимпийской деревне достаточно долго, то, конечно, была возможность пообщаться и подружиться с другими фигуристами из нашей сборной, например с Женей Семененко, Андреем Мозалевым. Мы ведь живем в разных городах, а на соревнованиях общаться особенно некогда, там процесс слишком быстротечный.

Знаете, внимание ведь бывает очень разным. Для меня Олимпиада разделилась на две части: командный турнир и личный. Когда мы выступали с командой, было очень волнующе, ведь для большинства из нас это первая Олимпиада. Поддержка зрителей на катке и у экранов телевизоров очень помогала. А в личных соревнованиях внимание было совершенно иного характера, и, конечно, это мешало и сбивало.

О приходе в спорт

Мне кажется, моя мама сразу поняла, что я буду спортсменкой. Увидела это во мне и не ошиблась. С трех лет я занимаюсь хореографией. Когда мне было три с половиной года, мама решила отдать меня в художественную гимнастику, но ей по телефону сказали, что принимают только с пяти лет. Тогда мама привела меня на каток, а там сказали, что возьмут меня с условием: буду слушать тренера и не стану грызть лед (улыбается). С этого все и началось... Первый день я падала и вставала, плакала, на следующий день у меня поднялась температура. В детстве я часто простужалась, и для закалки было принято решение ходить на фигурное катание хотя бы год.

О похвале от Тутберидзе

В чем секрет Этери Георгиевны? Во-первых, в том, что она безумно любит фигурное катание и способна работать по 20 часов в сутки 7 дней в неделю. Во-вторых, она умеет увидеть все положительные качества спортсмена и развивает их. Она очень требовательная, может и поругать, но и похвалить, когда надо. Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко не собран. А еще она высокая и красивая. Я стараюсь на нее равняться — быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть.

Да, она редко хвалит своих фигуристок. Этери Георгиевна хвалит только в том случае, если действительно есть за что. Конечно, мне хочется, чтобы меня хвалили чаще. Но я знаю, что для этого надо: очень сильно стараться на тренировках. И я стараюсь.

О переходе в группу Тутберидзе

Если бы Тутберидзе не взяла меня в свою группу, я бы вообще ушла из фигурного катания. У меня был не совсем удачный сезон, и появились сомнения в перспективах. Я думала, что, может быть, лучше заниматься танцами, балетом. Но мы с мамой поговорили и решили пойти на просмотр в группу Этери Тутберидзе. Мы знали, что Этери Георгиевна может научить чему-то новому. К тому же там девочки прыгают четверные. Наверное, это тоже стало решающим фактором. Очень хорошо помню свою первую тренировку: все бесконечно прыгали без устали, а у меня силы закончились к середине тренировки, но пришлось сцепить зубы и дорабатывать до конца.

О первых соревнованиях

Самые-самые первые соревнования были в четыре года. Помню, нам ставили какую-то дорожку. Я заняла там третье место, потому что ехала в «ласточке» и так высоко подняла ногу, что полетела вниз головой. На награждении нас выстроили в линеечку и сказали стоять и ждать. А на катке холодно, и вот мы стояли, мерзли и ждали, когда же нас наградят.

О первой зарплате

Так я ее еще не потратила, коплю. Конкретной цели пока нет. Есть мечты, но я еще не тратила свои деньги на их осуществление. Надеюсь, что в будущем я смогу помогать маме.

О будущем

После фигурного катания будет не менее интересная и насыщенная жизнь. Причем, вероятно, связанная и с фигурным катанием тоже (улыбается). Времени впереди еще довольно много, но думаю, что после школы буду поступать в институт физкультуры. Тренер — хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом.

О кумирах

Самым первым кумиром стала для меня Юлия Липницкая. Помню, как смотрела ее выступление на Олимпиаде в Сочи и мечтала, что тоже попаду на Олимпиаду. Когда уже работала в группе Этери Георгиевны, смотрела прокаты Алины Загитовой и старалась равняться на нее.

О негативе

У меня нет времени, чтобы читать все, что про меня пишут. А если есть что-то важное и интересное, то мама обязательно дает мне прочитать. Конечно, я иногда вижу негативные комментарии. Но стараюсь не принимать это близко к сердцу. Если негатив конструктивен и рационален, то я готова задуматься. Но я держу в голове, что у каждого есть свое мнение и право его высказывать. И я, конечно, понимаю, что не могу нравиться всем.