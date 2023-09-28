Слушания по делу Валиевой в CAS отложены и продолжатся 9 и 10 ноября

Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложены и продолжатся 9 и 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

На слущаниях, которые проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне, коллегия арбитров заслушала показания РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU), ВАДА, Валиевой и экспертов. В итоге было принято решение подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон, это и стало причиной переноса слушаний на новые даты.

Ранее РИА Новости сообщало, что информирование Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с процессуальным нарушением.

Допинг-проба 17-летнй фигуристки, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на котором Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль.