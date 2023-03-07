Валиева заработала за сезон больше всех. Как фигуристы поделили 34 миллиона рублей?

Гуменник, Валиева и Шанаева/Дрозд — лучшие по итогам сезона, в парном катании не все так однозначно.

В конце сентября 2022 года Федерация фигурного катания России объявила об общем призовом фонде для спортсменов в 100 миллионов рублей. Пока шли этапы «Гран-при», чемпионат России и финал серии, призеры получали определенную сумму за каждый старт. Параллельно с этим шло начисление очков за каждый турнир — в итоге должен был получиться общий рейтинг, согласно которому лучшим фигуристам сезона выдадут премию. Первому месту — 5 миллионов рублей, второму — 2,5, третьему — один. Официального протокола от федерации пока нет, но итоги уже посчитаны.

Муравьева догнала Туктамышеву за счет прыжкового турнира

Сначала немного о системе подсчета очков. На сайте федерации еще в начале сезона была выложена таблица с очками — можно было понять, сколько и за что можно получить. Победа на этапе «Гран-при» «стоила» 18 очков, золото чемпионата — 28, первое место на первенстве России или в финале «Гран-при» — 24. При этом очки начислялись и за прыжковый турнир в личном зачете. Команде победителей на чемпионате страны по прыжкам и Кубке Первого канала присваивались дополнительные баллы.

Призовой фонд призерам в общем зачете составляет 34 миллиона рублей, из них 20 достанутся победителям. У девушек лидером стала Камила Валиева, которая не выиграла ни чемпионат России, ни финал «Гран-при», но за счет прыжкового турнира и побед на этапах смогла удержать лидерство.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Второй стала чемпионка России Софья Акатьева — кроме этого титула фигуристка в сезоне не выигрывала. А вот бронзу делят Софья Муравьева и Елизавета Туктамышева. Хотя Лиза на всех официальных стартах сезона была выше Сони, Муравьева сумела догнать чемпионку мира за счет финала прыжкового турнира и победы там же в команде. Аделия Петросян только пятая — она пропустила один из этапов, что не позволило бороться за тройку в общем зачете.

Женщины

1. Камила Валиева — 95

2. Софья Акатьева — 84

3. Софья Муравьева — 78

3. Елизавета Туктамышева — 78

5. Аделия Петросян — 65

У одиночников лидером стал Петр Гуменник благодаря победе в финале «Гран-при». Петя выиграл один из этапов «Гран-при», на другом был третьим, на главном чемпионате России и турнире по прыжкам — серебряным призером. Побеждал Гуменник и в обоих командных стартах — Кубке Первого канала и прыжковом турнире.

Петр Гуменник. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Евгений Семененко и Дмитрий Алиев делят второе место. Может показаться, что Женя был более успешен в этом сезоне, но это не совсем так. Семененко взял главный титул, победив на чемпионате страны. Но Дима был первым на обоих этапах «Гран-при» и вторым в финале.

Александр Самарин стал только четвертым, но его стоит отметить на будущее. Главное достижение — бронза чемпионата России.

Мужчины

1. Петр Гуменник — 97

2. Евгений Семененко — 83

2. Дмитрий Алиев — 83

4. Александр Самарин — 65

5. Глеб Лутфуллин — 59

Два победителя в парном катании

Если в одиночном катании одинаковые баллы набрали фигуристы, идущие вторыми или третьими, то в парном ситуации еще сложнее. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов — первые с одними и теми же очками. На главных стартах успешнее были Саша с Димой, но ситуация выправилась благодаря шоу-турнирам.

Третьими остались Евгения Тарасова / Владимир Морозов, четвертыми — Наталья Хабибуллина / Илья Княжук.

Парное катание

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 88

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 88

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 79

4. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 67

5. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 64

И только в танцах все прозрачно. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд хоть и стали серебряными призерами чемпионата России и финала «Гран-при», но зато выиграли общий зачет. В финале не было Елизаветы Худайбердиевой / Егора Базина, на чемпионате страны — Василисы Кагановской / Валерия Ангелопола.

Танцы на льду

1. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 79

2. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 74

3. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 64

4. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 58

5. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 56

Что делать с одинаковыми баллами?

И вроде бы все, осталось дождаться итогового рейтинга от федерации и вручить призы фигуристам. Но здесь появляются вопросы — призовой фонд составляет 34 миллиона. А как поделить его между большим количеством спортсменов, чем рассчитывалось? Ведь в трех видах из четырех несколько фигуристов поделили места в тройке.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вариантов три. Первый — выдать всем по одинаковой сумме. То есть Туктамышевой и Муравьевой — по одному миллиону, Семененко и Алиеву — по 2,5, Бойковой/Козловскому и Мишиной/Галлямову — по пять. Но откуда взять дополнительную сумму? Награждать ли тогда фигуриста, который занял четвертое место? Например, в одиночном катании это Александр Самарин, а в парном — Наталья Хабибуллина / Илья Княжук.

Вариант второй — разделить сумму на двух участников. Туктамышевой и Муравьевой — по 500 тысяч, Семененко и Алиеву — по 1,25 миллиона, Бойковой/Козловскому и Мишиной/Галлямову — по 2,5.

И вариант третий — ввести дополнительные критерии, которые позволят более четко распределить фигуристов по местам. Можно было бы, конечно, предусмотреть такую систему заранее, но уже поздно это делать. Например, официальные соревнования могут быть оценены выше, чем шоу-турниры. Либо каким-то образом стоит посчитать сумму баллов у фигуристов с одинаковым количеством очков. Путей несколько, а обидно может быть любому в зависимости от выбранного способа решения ситуации.