Зюганов назвал позорным решение CAS о дисквалификации Валиевой

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года фигуристки Камилы Валиевой.

«Это одно из самых позорных решений в мировом спорте. Камила — жемчужина фигурного катания, она создана для этого вида спорта. Я смотрел ее выступления в Пекине, это было просто невероятно. Сам процесс расследования тоже вызывает вопросы», — приводит слова Зюганова ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

30 января стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.