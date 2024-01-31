Тарасова жестко обратилась к Тутберидзе из-за дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, должна знать как запрещенный препарат попал в организм ее подопечной.

31 января Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой. Она посетовала, что антидопинговые службы за два года не смогли установить, как допинг попал в организм фигуристки.

«Этери Тутберидзе должна знать, как запрещенный препарат попал в организм Камилы. Почему бы ей самой не заняться этим вопросом? Я бы занялась», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.