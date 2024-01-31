РИА Новости: Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева не тренируется в группе Этери Тутберидзе после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации, сообщает РИА Новости.

Ранее Тутберидзе прокомментировала вердикт по делу 17-летней фигуристки.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. 30 января стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.