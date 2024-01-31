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31 января, 22:13

РИА Новости: Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева не тренируется в группе Этери Тутберидзе после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации, сообщает РИА Новости.

Ранее Тутберидзе прокомментировала вердикт по делу 17-летней фигуристки.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. 30 января стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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