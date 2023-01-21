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21 января, 23:59

Зинина избежала перелома после падения на Кубке Первого канала

Сергей Разин
корреспондент
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Алексей Василевский, тренер российской фигуристки Анастасии Зининой, рассказал о состоянии спортсменки после падении на Кубке Первого канала.

«Они едут из больницы. У Насти ушиб. Слава богу, перелома нет», — приводит слова Василевского ТАСС.

15-летняя спортсменка упала при исполнении тройного лутца в короткой программе на Кубке Первого канала. Зинина не смогла самостоятельно встать и покинула лед в сопровождении медперсонала, ее увезли на обследование.

Ксения Гущина заменит Зинину в составе команды «Нас не догонят» на Кубке Первого канала. Она выступит в воскресенье, 22 января, с произвольной программой.

Источник: https://tass.ru/sport/16854829
Анастасия Зинина
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