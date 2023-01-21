Тренер Зининой рассказал о состоянии здоровья фигуристки после падения на Кубке Первого канала

Алексей Василевский, который является тренером травмировавшейся на Кубке Первого канала Анастасии Зининой, сообщил, что фигуристка не выступит в произвольной программе.

«Выступать она завтра не будет. Сейчас она в больнице, ей делают рентген. У Насти до этого была проблема с задней поверхностью правого бедра — микротравма, которая не позволяла ей работать в полную силу. Сейчас проблема с левым бедром», — рассказал Василевский ТАСС.

Ксения Гущина заменит Анастасию Зинину в составе команды «Нас не догонят» на Кубке Первого канала.

В субботу Зинина неудачно упала в короткой программе и не смогла закончить выступление, спортсменка покинула лед с посторонней помощью.