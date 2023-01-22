Рудковская о Кубке Первого канала: «На Плющенко, Тутберидзе и Мишина смотреть было бы интереснее. Капитаны из одного штаба — нелогично!»

Известный продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская в комментарии для «СЭ» высказалась о проходящем в Москве Кубке Первого канала.

— Яна, давайте начну с необычного — название одной из команд на турнире — «Нас не догонят». Получается, взяли пример со слогана вашего шоу?

— Мне приятно, что наш лозунг и гимн закрытия наших шоу «Союз чемпионов» перешел в название команды, и Евгений с Софьей представляют именно ее.

— А как вам сами составы, капитаны?

— Мне не совсем понятен выбор капитанов. Логичнее было бы видеть двух олимпийских чемпионок — Алину Загитову и Аню Щербакову, или Алину и Лизу Туктамышеву. Лиза уж точно заслужила и по статусу, и за выслугу лет. А если совсем честно — с точки зрения маркетинга и драматургии мне было бы интереснее болеть за команды с Мишиным, Плющенко и Тутберидзе в роли капитанов. В Питере на прыжковом чемпионате России они давали советы, направляли спортсменов, решали, кто какой будет прыгать контент. Они тренеры и тактики, это было интересно. Тут хоть смысл есть. В Питере была интрига — Камила или Соня в личном турнире! Это было круто и на одном дыхании. Это и было шоу.

— То есть, Валиевой в капитаны пока рановато?

— Быть капитаном действующей спортсменке — зачем? Ход мыслей не ясен, я эту многоходовку пока не поняла. К слову, ставить капитанами разных команд девочек из одного штаба как минимум нелогично! Валиева — капитан команды, где Евгений Плющенко — тренер одной из спортсменок, Алексей Николаевич Мишин — другой. Она действующая фигуристка, и такое решение, на мой взгляд, странное. Но, может, капитанам неплохо платят, и особо париться не надо. (смеется)

— Но, наверное, что-то хорошее на этом Кубке было.

— Единственный плюс турнира, чего не было в Питере — это комментарии Татьяны Анатольевны Тарасовой. Я лично соскучилась по ее профессиональному мнению. А так, пока, на мой взгляд, прыжковый чемпионат в Питере в разы был интереснее. Впереди еще в марте турнир шоу-программ Первого канала, надеюсь, там уже удивят так удивят, — сказала Рудковская.

После первого дня турнира команда Алины Загитовой опережает команду Камилы Валиевой на семь баллов.