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Журова назвала абсурдом требование ВАДА дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала требование ВАДА дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Я не помню, чтобы давали за микродозу четыре года дисквалификации. Такого прецедента не было. Но CAS — это суд, на который распространяется прецедентное право. Будет странно, если они дисквалифицируют Валиеву на четыре года. Правда в том, что по подобным случаям было много оправдательных приговоров. Готов ли CAS в будущем и по другим спортсменам принимать подобные жестокие решения?! Они же будут вынуждены потом и иностранцев дисквалифицировать на четыре года. Как они потом людям с анаболическими стероидами будут, давать год?! Это же абсурд», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Она также предположила, что ВАДА просто создает инфоповод. По ее словам, люди прочитав эти новости, решат, что Валиеву уже дисквалифицировали.

«Возможно, люди и не будут за решением CAS следить. Может, ВАДА просит большее, чтобы получить тот срок дисквалификации, который их устроит», — добавила Журова.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/15/19038541.shtml
Камила Валиева
Светлана Журова
ВАДА
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