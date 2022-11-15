Гербольдт ответила на вопрос, сможет Валиева вернуться в спорт после возможной дисквалификации

Российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Сложно сказать, хватит ли у нее мотивации ждать четыре года, сможет ли она найти в себе силы. Сложный вопрос, думаю, его лучше задать ей. Точно только она сможет сказать», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. В этой апелляции агентство потребовало дисквалифицировать 16-летнюю россиянку на 4 года.