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Сегодня, 14:05

Гербольдт ответила на вопрос, сможет Валиева вернуться в спорт после возможной дисквалификации

Руслан Минаев
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Сложно сказать, хватит ли у нее мотивации ждать четыре года, сможет ли она найти в себе силы. Сложный вопрос, думаю, его лучше задать ей. Точно только она сможет сказать», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. В этой апелляции агентство потребовало дисквалифицировать 16-летнюю россиянку на 4 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/15/19039801.shtml
Камила Валиева
Катарина Гербольдт
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