«Очень обидно». Скопцова сравнила зарплаты фигуристов и российских футболистов

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова в большом интервью «СЭ» выразила несогласие с разницей в зарплатах между фигуристами и футболистами.

— Деньги важны. Сидеть и рассказывать, что они не играют роли — детская позиция. Мы не в племени живем, где можно было тушу животного принести. И у меня вызывает диссонанс, почему в некоторых видах спорта больше денег. Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня — входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты. Да, у них старты через день, а у нас восемь в году. Но наши спортсмены точно не халявят.

В футболе за 90 минут ты можешь сделать ошибки, но их можно исправить. В фигурном катании за 3,5 минуты ты не имеешь права ни на одну ошибку. Ты теряешь все. Я знаю, как тяжело в хоккее, знаю профессиональных спортсменов, какие они мертвые после игр, безумно уставшие. Но и фигуристам нелегко. Да, в футболе не нужны коньки за 60 тысяч, а сейчас за 100, лезвия за столько же, платья за 100 тысяч со стразами. Даже у худых девушек коньки ломаются от четверных чуть ли не каждый месяц. Фигурное катание не народный вид спорта, потому что его не понять. Танцы не понимают многие танцоры. В хоккее все понятно — гол, не гол. Такая, видимо, наша ноша — меньше получать. Мы не можем кататься каждые два дня, — рассказала Скопцова.

22-летняя Скопцова вместе со своим партнером Кириллом Алешиным завершила карьеру в фигурном катании. Пара становилась чемпионами мира среди юниоров, бронзовыми призерами чемпионата России-2021, а также медалистами этапа Гран-при.