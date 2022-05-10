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Сегодня, 20:01

Жулин назвал Тутберидзе врагом номер один для среды фигурного катания в США

Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский призер Александр Жулин высказался о ситуации с Этери Тутберидзе.

Заслуженного тренера России жестко раскритиковал в США за предстоящий визит в Бостон к дочери Диане. 19-летняя фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, готовит новую программу под руководством французского хореограф Бенуа Ришо.

Жулин выразил надежду, что эта ситуация не повлияет на карьеру Тутберидзе.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе собирается выступать вопреки санкциям? Почему пошли разговоры о визите ее мамы в США

«Там ее единственная и родная дочь! Этери оказалась между двух огней, — приводит Sport24 слова Жулина. — Ее дочка — американка. И что им теперь, не видеться? Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. Мне не хочется, чтобы это повлияло на ее дальнейшую судьбу и карьеру».

Жулин назвал Тутберидзе выдающимся тренером, который двигает женское фигурное катание в будущее.

«Сейчас Тутберидзе — враг номер один для всей американской среды фигурного катания. Она выдающийся тренер и все прекрасно понимают, что, убрав Тутберидзе, они уберут практически все женское фигурное катание в будущем. Ехать туда безусловно опасно, но Этери смелый человек. Думаю, она обязательно разберется в этой ситуации. Никто не имеет права запретить ей видеться с дочерью!» — заявил Жулин.

Ранее Татьяна Тарасова поддержала Тутберидзе и призвала не приставать к тренеру.

Источник: sport24.ru
Александр Жулин
Этери Тутберидзе
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