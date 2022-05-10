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Сегодня, 20:38

Авербух хочет поставить новую программу для Семененко

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал о планах совместной работы с фигуристом Евгением Семененко.

«С Женей общались, в планах у нас и совместная работа в этом сезоне в качестве постановки новых программ», — цитирует Авербуха ТАСС.

16 апреля Семененко при исполнении четверного прыжка на ледовом шоу «Союз чемпионов» ударился головой об лед. Фигуриста увезли с арены на носилках. У спортсмена было диагностировано сотрясение мозга.

Семненко является победителем командного чемпионата мира 2021 года и участником Олимпиады в Пекине 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14587847
Евгений Семененко
Илья Авербух
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