Дочь Тутберидзе собирается выступать вопреки санкциям? Почему пошли разговоры о визите ее мамы в США

Российская пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин может начать сотрудничество с известным французом Бенуа Ришо.

Если вы вдруг только что вернулись из трехмесячного отпуска или не платили с февраля за интернет, в качестве «содержания предыдущих серий» напомним, что российские фигуристы и подавляющее большинство спортсменов из других видов спорта лишены права выступать на международных соревнованиях. Тем удивительнее читать новости о том, что третья танцевальная пара России и вице-чемпионы страны Диана Дэвис и Глеб Смолкин приступят к постановкам новой программы с Бенуа Ришо. Более того — мать Дианы Этери Тутберидзе якобы должна приехать на следующей неделе в знакомые ей США, а именно в город Бостон, и проследить за этим процессом.

Откуда информация о Ришо?

Сообщает обо всем этом блог The Skating Lesson. Ребята одиозные, но нельзя сказать, что эти ребята только «набрасывают». У меня был опыт общения с Дэйвом Лизом, и, например, он заранее знал о переходах фигуристок в «Ангелы Плющенко» в 2020-м. Да и тут речь идет об источниках в США, которые у TSL есть. «СЭ» направил запрос Ришо с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, но на момент публикации текста хореограф не ответил.

Интересно другое — сама постановка вопроса о работе с одним из самых известных в мире хореографов, да еще и в гостеприимных США, с прилетом самой Этери Тутберидзе из находящейся под санкциями России... Все это звучит как оазис адекватности в этой пустыне безнадеги. Зачем Ришо работа с пусть перспективной, но российской парой? И зачем россиянам постановки от Ришо, известного по работе с Каори Сакамото, Елизаветой Туктамышевой, Сатоко Мияхарой, Брэди Теннелл, Боян Цзинем и другими? Неужели на алтарь победы в Сызрани и Йошкар-Оле?

Глеб Смолкин, Этери Тутберидзе (в центре) и Диана Дэвис. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Если так, то ребята и их выдающийся тренер смотрят действительно далеко. Что-то в духе: «К 2026 году все устаканится, а пока надо застолбить за собой место повыше в мировой танцевальной очереди». Напомним, по состоянию на февраль 2022-го Дэвис/Смолкин занимали в ней 14-е место. Это совсем не так далеко, как может показаться. Тем более учитывая массовый исход из танцев в это межсезонье. Уходят с разной степенью вероятности Пападакис/Сизерон, Хаббелл/Донохью, Гиллес/Пуарье, Смарт/Диас, Уртадо/Халявин, под вопросом, настаиваю, работа до 2026 года Синициной/Кацалапова. А это уже место в десятке.

Дэвис и Смолкин своим рывком в олимпийском сезоне доказали, что у них большое будущее, — давайте даже абстрагируемся от того, какие факторы на это влияют и с каким весом. И это может убеждать Ришо в том, что стать соучастником успеха стоит того. Работать с парой/фигуристом, у которых за два неполных сезона личный рекорд растет на 33 балла, — от такого предложения сложно отказаться!

Второй аргумент — деньги. Эта пара, что называется, может себе позволить. Прекрасно, что в нашем фигурном катании кто-то может зарабатывать. И на дорогостоящие постановки, и даже на перелеты в Бостон — согласитесь, сейчас любая зарубежная поездка, если это не Ош или Андижан, стоит прилично. Этери Георгиевна зарабатывать умеет. Настало время разбрасывать камни.

Что это значит?

Вопрос, ради чего. Тутберидзе слишком прагматична, чтобы тратиться просто так. Она уже говорила, что Диана для нее персонаж номер один: «Я скажу честно: у меня только одна фаворитка — это моя дочка». Для нее нашли прекрасного партнера — Глеб объективно тащит, почет и уважение несостоявшемуся пляжному футболисту за это. Любой танцор вам скажет, что Смолкин делает в этом дуэте очень много.

Ради них сидит на видеосвязи и прилетает в Россию великий Игорь Шпильбанд. Дэвис могла сменить гражданство и выступать за Грузию — именно усилия Тутберидзе во многом вознесли эту сборную так высоко. В общем, Этери Георгиевна, как настоящая мать, для своей дочери готова на все. Не значит ли это, что она готова на еще один нестандартный ход?

И ход ради продолжения международных выступлений может быть только один — другое спортивное гражданство. Экзотику в стиле легкоатлетки Дарьи Клишиной, допущенной в свое время на Олимпиаду благодаря тренировкам в США, учитывать не будем — пока для нее не видно объективных признаков. Хотя перевод коллективных санкций в индивидуальное рассмотрение досье каждого фигуриста был бы абсолютно справедливым — мы уже писали об этом.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дэвис и Смолкин тренируются в США, и об их возвращении в Россию речь пока не идет. Вариант с Грузией уже рассматривался. Кроме того, по моей информации, дружественной нам остается федерация Кипра, вариант с которой обсуждали некоторые россияне. Более прямой вариант со сборной США тоже отнюдь не утопичен. Дэвис уже говорила, что любит Америку и имеет гражданство этой страны (Диана родилась на территории США).

Рано или поздно интрига раскроется. Или ближе к сентябрю, когда станет понятно, приедут ли наши молодые танцоры в Россию на контрольные прокаты. Или гораздо быстрее, но все это актуально, если бостонский аэропорт действительно в ближайшее время примет одного из самых интересных гостей в 2022 году.