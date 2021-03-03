Алексей Железняков, хореограф группы «Хрустальный», в интервью «СЭ» высказался о форме российской фигуристки Алены Косторной.

Ранее, 3 марта, появилась информация, что 17-летняя Косторная может вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе. С 31 июля 2020 года спортсменка занималась в группе Евгения Плющенко.

— Как оцените форму Алены после ее выступлений на финале Кубка России?

— По сравнению с тем, что было в команде Этери Тутберидзе — у Алены форма никакая. Вы же видели на соревнованиях все сами. Нет выносливости, легкости и функционалку надо поднимать. Форма не ужасная, но плохая — это очевидно для всех. Тем не менее, это все поправимые вещи. Нужны тренировки, после них все встанет на свои места. Главное — желание. Всегда говорю своим ученикам: «Ребята, пусть хоть сам бог с небес спустится! Пока вы сами чего-то не захотите, то чудес не будет». А Алену я очень хорошо знаю — это талантливая девочка, она форму вернет.

— Думаете, при работе у Евгения Плющенко ее форма ухудшилась?

— Конечно, вы же видите все сами. Не знаю, что у нее происходило на тренировках у Евгения Плющенко... Но это может и быть переходный возраст. Может и совсем не быть вины Евгения. Человек, может быть, сам перестал работать над собой. Пока сам спортсмен чего-то не захочет — ничего и не произойдет. Не берусь утверждать, что она из-за Евгения потеряла эту форму, которая у нее была, но она намного ухудшилась.

— Например, Дарья Усачева хорошо проявила себя после ухода Алены. Если Косторная вернется, то она сможет вписаться в нынешнюю команду Этери Тутберидзе?

— Это сложный вопрос. Сейчас много девочек... Тем более, девочки юниорки на подходе, которые показывают гениальные результаты. Они прыгают и квады, и все на свете. Алене будет очень тяжело встать на коня. Сколько трудов только понадобится, чтобы вернуться в былую форму... А тут еще нужно переплюнуть своих соперниц, как Майю Хромых и Дарью Усачеву, которые пашут и на месте стоять не собираются. Молодняк там уже на подходе! Но, опять-таки, это все если Алена вернется, но у меня есть ощущение, что это фейк. Сделали какой-то вброс.

Косторная является чемпионкой Европы-2020 и победительницей финала Гран-при (2019).

(Данил Алешин)