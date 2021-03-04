ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Розанов назвал фейковой новость о том, что Тутберидзе отказала ему в возвращении в группу

00:03
Сергей Розанов и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Розанов и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Тренер Алены Косторной Сергей Розанов отреагировал на слухи о возвращении в группу Этери Тутберидзе. В сети появилась информация, якобы специалист хотел вернуться, но Тутберилзе ему отказала.

— Фейковая новость, — написал Розанов.

Ранее сообщалось, что Косторная намерена вернуться в группу к своему бывшему тренеру, о чем сообщил ТАСС. Как отмечает агентство со ссылкой на источник, переговоры прошли в среду. Розанов работал с Косторной еще с юниорских лет в группе Этери Тутберидзе. Он также назывался тем тренером, кто поставил фигуристке тройной аксель.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир