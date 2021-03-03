Алексей Железняков, хореограф группы «Хрустальный», высказал «СЭ» мнение о возможном возвращении Алены Косторной из «Ангелов Плющенко» к Этери Тутберидзе.

— Пока я не осведомлен по поводу ситуации с возвращением Косторной. Сегодня меня в «Хрустальном» не было, я буду там завтра. Может быть, это и фейк, может и правда. Кто-то запустил слух. Пока не могу точно утверждать, — сказал Железняков.

— Что думаете о ее возможном возвращении?

— Знаете, мы все в праве совершать ошибки. Мы — не компьютеры и не вычислительная техника. Не можем предугадывать какие-то ситуации, поэтому случаются определенные ошибки. Если Алена осознала свою ошибку: извинилась перед Этери Георгиевной за свое интервью и другие поклепы, которые она говорила... Почему бы и нет? Если человек совершил ошибку и раскаивается, то надо уметь прощать. Как уже и было с Женей Медведевой. Да, уход был некрасивым, и все это знают, но нужно прощать! Такие ошибки воспитывают нас!

3 марта, появилась информация, что 17-летняя Косторная может вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе. С 31 июля 2020 года спортсменка занималась в группе Евгения Плющенко. Косторная является чемпионкой Европы-2020, серебряной призеркой чемпионата мира среди юниоров (2018) и победительницей финала Гран-при (2019).

(Данил Алешин)