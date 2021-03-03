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Косторная намерена вернуться в группу Тутберидзе

18:19

Российская фигуристка Алена Косторная намерена вернуться в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, сообщает 3 марта ТАСС.

«Косторная намерена вернуться к Тутберидзе, переговоры прошли в среду», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Алена Косторная занимается в группе Евгения Плющенко. 17-летняя фигуристка — чемпионка Европы-2020.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10827363

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