Косторная намерена вернуться в группу Тутберидзе
18:19
Российская фигуристка Алена Косторная намерена вернуться в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, сообщает 3 марта ТАСС.
«Косторная намерена вернуться к Тутберидзе, переговоры прошли в среду», — сказал источник, знакомый с ситуацией.
Алена Косторная занимается в группе Евгения Плющенко. 17-летняя фигуристка — чемпионка Европы-2020.
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