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Сегодня, 13:15

Закарян — о турнире шоу-программ: «Ветлугин для меня первый, а Мишина/Галлямов — вторые»

Алина Савинова
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Спортивный агент Ари Закарян, представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, поделился мнением о российском турнире по шоу-программам.

«Матвей Ветлугин для меня первый, а Анастасия Мишина/Александр Галлямов — вторые. Или наоборот, но первые два места у них. Это были два самых интересных и сложных номера. Разные люди делали пародии в фигурном катании. Но то, как грамотно и точно Матвей попал в образы... Такого не делал никто. Я смотрел и был счастлив за своего тренера Алексея Мишина, что у него есть такой ученик. А у номера Галлямова есть предыстория, что он любитель футбола, это тоже классно. А как они задействовали своего тренера, чтобы он сел в шпагат? Много чего хочется отметить, потому что это было достойное и качественное выступление», — приводит Sport24 слова агента.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» выиграл олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Второе место занял танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, третье — победительница Олимпиады в Пекине Анна Щербакова. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали 15-ми, а Матвей Ветлугин — 21-м.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-14-zakaryan-o-turnire-shou-programm-pervyye-dva-mesta-u-vetlugina-i-mishinoygallyamova
Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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