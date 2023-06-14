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Сегодня, 14:30

Спортивный агент Ари Закарян высказался о том, что российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный агент Ари Закарян, представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, высказался о том, что российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях.

— На ваш взгляд, фигурной общественности не хватает россиян или все рады соревноваться без них?

— Когда в мировом фигурном катании слышат фразы «приехали бы, да разорвали вас» или «да в России никто не смотрит чемпионат мира, потому что всем наплевать», то такие моменты точно не идут на пользу для общественного мнения.

— Нужно стремиться идти на контакт, несмотря ни на что?

— Не нужно никого опускать и презирать. Я знаю примеры, когда у великих фигуристов спрашивают, будут ли они смотреть чемпионат мира, а они отвечают: «Да что там смотреть?» Громкие заявления не делают особой чести. Мне, например, приятно смотреть чемпионаты разных страны, в том числе не самых фигурных. Понятно, что там уровень другой, но мне все равно интересно наблюдать, как там все развивается.

Важно понять одно, чем дольше в России будут говорить: «У вас без нас все плохо», тем больше там будут стараться доказать: «Мы справимся без вас». Чемпионат мира в Японии прошел в целом нормально. Хороший уровень, а мужчин — так вообще космический. Это был самый сильный чемпионат в мужском катании. Если бы наши парни выступали, им было бы очень тяжело. И в танцах была сильная конкуренция. У девушек и в парном катании понятно, что на высокие места претендовали бы россияне.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации.

12 июня стало известно, что литовский город Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию. Ранее планировалось провести турнир в Будапеште (Венгрия).

Источник: Sport24
Фигурное катание
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