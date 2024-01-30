Захарова назвала ситуацию с Валиевой убийством спорта и олимпизма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Кому они делают хуже? Они делают хуже не только нам, а мы как бы должны быть главным адресатом этой политики. Они в принципе убивают спорт и делают хуже своим спортсменам. Но самое страшное, что они убивают в принципе олимпизм как явление», — приводят слова Захаровой «Известия» со ссылкой на телеканал «Москва-24».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В организации заявили, что 17-летняя фигуристка не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно. Срок отсранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой с этой даты аннулируются.