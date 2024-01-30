Москвина — о дисквалификации Валиевой: «Наверное, будет подана апелляция»

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы два года ждали этого решения и довольны, что оно наконец принято. Конечно, оно нас не радует. Наверное, будет подана апелляция. У нас другого выхода, как принять его, нет. Из этой ситуации нужно сделать вывод, чтобы такого никогда больше ни в одном виде спорта не повторялось», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Валиева может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней. 29 января CAS дисквалифицировал россиянку на четыре года.

30 января стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.