Карпов назвал CAS посмешищем из-за решения о дисквалификации Валиевой

Депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года фигуристки Камилы Валиевой.

«Считаю, что CAS — это ошибка Самаранча, это не суд, а посмешище, — приводит слова чемпиона мира по шахматам ТАСС. — Коллегия состоит из судей, аккредитованных МОК и имеющих к нему прямое отношение. Очевидно, есть большая вероятность того, что что прикажут, такое решение и будет вынесено. Я это проходил, когда судился с Илюмжиновым и хорошо все изучил. Видимо, были враги, которые хотели отстранить Валиеву. Понятно, что она уникальная и талантливая спортсменка, и всем ясно, что она чистая».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. 30 января стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата 17-летней спортсменки.