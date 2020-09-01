«Все ждали этого дня». Загитова показала первые фото с учебы

Российская фигуристка Алина Загитова на своей странице в Instagram опубликовала фото с первого дня учебы на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ранее олимпийская чемпионка была зачислена на первый курс РАНХиГС на специальность «Продюсирование и культурная политика».

«1 сентября. Первоклашки, школьники, студенты, педагоги и все-все-все. Поздравляю вас (и себя тоже) с Днем знаний. Как же мы все ждали этого дня. Желаю всем удачного учебного года, и пусть все невзгоды обойдут нас стороной», — подписала публикацию 18-летняя Загитова.