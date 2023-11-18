Врач Шветский — об интервью Тутберидзе и словах о Валиевой: «Она переживает»

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский в разговоре с «СЭ» высказался о словах тренера Этери Тутберидзе в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

«Тутберидзе непосредственный участник всего этого. Она переживает, поэтому у нее есть право что-то говорить, в том числе, так понимаю, это было посвящено дню тренера. У людей этой профессии тяжелая судьба. Тренеры же сталкиваются с разными проблемами, начиная от воспитания детей, заканчивая завоеванием рекордов для государства. Искать здесь что-то другое... Это можно везде», — сказал Шветский «СЭ».

1 ноября Тутберидзе заявляла следующее, касательно Валиевой: «Она там говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка Чикмарева угостила чаем, чем-то еще. Я говорю: «Серьезно? Это все происходило?» Она говорит: «Ну я не знаю, я как-то вот там...».

10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне закончил слушания по делу Валиевой и вынесет свой вердикт в январе 2024 года. Допинг-проба 17-летней спортсменки во время чемпионата России в декабре 2021 года дала положительный результат. О результатах пробы стало известно после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.